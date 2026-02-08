English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • मी त्याच्यासोबत फ्लर्ट केलं अन् त्याने... कंगनाने या अभिनेत्याबद्दल केलं विधान, जूना Video तुफान व्हायरल

'मी त्याच्यासोबत फ्लर्ट केलं अन् त्याने...' कंगनाने 'या' अभिनेत्याबद्दल केलं विधान, जूना Video तुफान व्हायरल

Kangna ranaut Old Interview:  जुन्या मुलाखतीतला एक मजेशीर प्रसंग पुन्हा समोर आला आहे आणि त्यात एका लोकप्रिय अभिनेत्री आणि खासदार कंगना राणावतने एका अभिनेत्याबद्दल केलेला धक्कादायक खुलासा सध्या चर्चेत आहे. 

प्रिती वेद | Updated: Feb 8, 2026, 11:05 AM IST
'मी त्याच्यासोबत फ्लर्ट केलं अन् त्याने...' कंगनाने 'या' अभिनेत्याबद्दल केलं विधान, जूना Video तुफान व्हायरल

kangna Ranut: कधी कधी जुन्या मुलाखती पुन्हा व्हायरल झाल्या की कलाकारांबद्दलच्या अनेक मजेदार गोष्टी समोर येतात. सध्या बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना पुन्हा चर्चेत आला आहे आणि त्यासोबत अभिनेत्री कंगना रनौतचा एक जुना किस्साही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहे. चाहत्यांमध्ये या आठवणीची विशेष चर्चा सुरू झाली आहे. शांत, कमी बोलणारा आणि स्वतःमध्ये राहणारा अभिनेता अशी अक्षय खन्नाची ओळख आहे. त्यामुळेच त्याच्याशी संबंधित हा अनुभव लोकांना अधिकच रंजक वाटत आहे.

कंगना रनौतचा जुना खुलासा पुन्हा चर्चेत
एक जुनी टेलिव्हिजन मुलाखत पुन्हा समोर आली असून त्यात कंगनाने स्वतःबद्दलचा एक खास अनुभव सांगितला होता. तिने एका सहकलाकाराशी बोलण्याचा आणि थोडेसे जवळीक वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता. हा अभिनेता म्हणजे अक्षय खन्ना. कंगनाने सांगितले की तिने संवाद सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याने फारसा प्रतिसाद दिला नाही. तो सहसा कुणाशी जास्त बोलत नाही, असेही तिने हसत सांगितले. या उत्तराने कार्यक्रमातील इतर पाहुणेही आश्चर्यचकित झाले होते.

त्या काळात ती 2010 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या एका चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी आली होती. कार्यक्रमात अनिल कपूर आणि संजय दत्त देखील उपस्थित होते. गप्पांच्या ओघात हा विषय निघाला आणि कंगनाने अगदी मोकळेपणाने हा प्रसंग सांगितला. विशेष म्हणजे तिने सांगितले की अक्षय फार कमी लोकांशी संवाद साधतो, मात्र अनिल कपूरशी तो बोलतो. यावर अनिल कपूरने हलक्या फुलक्या अंदाजात प्रतिक्रिया दिली आणि वातावरण अधिक रंगले.

अक्षय खन्नाची वाढती लोकप्रियता
अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या ‘धुरंधर’नंतर अक्षय खन्नाचे नाव पुन्हा प्रेक्षकांच्या चर्चेत आले आहे. सोशल मीडियावर त्याच्या अभिनयाचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे. पूर्वीपासूनच अनेक चाहत्यांना त्याच्याबद्दल आकर्षण होते आणि अनेक अभिनेत्रींच्या मुलाखतींमध्येही त्याच्याबद्दलचा क्रश व्यक्त झाल्याचे समोर आले आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

व्हायरल व्हिडिओने वाढली चर्चा
काही दिवसांपूर्वी त्याचा एक जुना पुरस्कार सोहळ्यातील व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यात तो लोकप्रिय गाण्यावर नाचताना दिसला आणि चाहत्यांनी त्याला उत्तम डान्सर म्हणूनही गौरवले. या सर्व चर्चेमुळे पुन्हा एकदा अक्षय खन्ना आणि कंगनाचा जुना किस्सा लोकांच्या आठवणीत आला आहे. जुन्या आठवणी, हलकेफुलके प्रसंग आणि कलाकारांची वेगळी बाजू यामुळे चाहत्यांचे मनोरंजन होत असल्याचे दिसून येत आहे. 

