'जेन झी' नाही तर 'जनरेशन गटर'! नव्या पिढीबद्दल कंगना रनौतचं वादग्रस्त विधान; म्हणाली, "मला डिटॉक्सची गरज..."

बॉलिवूड अभिनेत्री आणि भाजपच्या खासदार कंगना रनौत पुन्हा एकदा आपल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आली आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे NEET पेपर लीकप्रकरणी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आणि 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या बॅनरखाली सुरू असलेल्या आंदोलनावर तिने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जोरदार टीका केली. विशेष म्हणजे, आंदोलनात सहभागी झालेल्या Gen Z तरुणांना (आताच्या पिढीला) तिने 'जनरेशन गटार' अशी उपमा दिल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
NEET परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि पेपर लीकच्या विरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांनी सलग ३६ दिवस आंदोलन केलं. या आंदोलनातील घोषणाबाजी, भाषणं आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या रील्सवर प्रतिक्रिया देताना कंगना रणौत यांनी कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये तिने लिहिलं की, आंदोलनातील काही व्हिडिओ पाहून तिला धक्का बसला. आंदोलकांची भाषा, त्यांचा आक्रमकपणा आणि वर्तन पाहून "उलटी आल्यासारखं वाटतं," अशा शब्दांत तिने संताप व्यक्त केला. समाजात बदल घडवण्याचा दावा करणाऱ्या तरुणांनी अशा प्रकारची भाषा वापरणं दुर्दैवी असल्याचंही तिने म्हटलं.
आंदोलनापुरतीच टीका न करता कंगनाने काही तरुण-तरुणींच्या जीवनशैलीवर आणि त्यांच्या संगोपनावरही प्रश्न उपस्थित केले. पाश्चात्त्य जीवनशैलीचं अंधानुकरण करणाऱ्या आणि जबाबदारी न स्वीकारता स्वातंत्र्याची भाषा करणाऱ्या तरुण पिढीला तिने 'जनरेशन गटार' अशी उपमा दिली. तिच्या मते, खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य हे स्वतःच्या कष्टातून आणि कर्तृत्वातून मिळतं. पालकांच्या पैशांवर जगत असताना स्वातंत्र्याचा आव आणणं योग्य नाही. आंदोलनातील काही तरुणांचं वर्तन पाहता, "या मुलांचं संगोपन नेमकं कसं झालं?" असा सवालही तिने उपस्थित केला.
कंगना रणौतने आपल्या पोस्टमध्ये विशेषतः काही तरुणींच्या वर्तनावर टीका केली. स्वतःच्या मेहनतीने स्वातंत्र्य मिळवलेल्या महिलांऐवजी केवळ त्यांच्या जीवनशैलीचं अनुकरण करणाऱ्या तरुणींवर तिने निशाणा साधला. तिच्या मते, खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र महिला स्वतःचे निर्णय घेतात, त्यांची जबाबदारी स्वीकारतात आणि स्वतःच्या कष्टावर उभ्या राहतात. मात्र काही जण स्वातंत्र्याच्या नावाखाली चुकीच्या गोष्टींचं समर्थन करतात, पालकांच्या कमाईवर जगतात आणि त्यालाच आधुनिक जीवनशैली समजतात, अशी टीकाही तिने केली.
कंगना रणौत यांच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. विद्यार्थी संघटनांनी NEET पेपर लीकसारख्या गंभीर विषयावर न्याय मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बदनामी केल्याचा आरोप केला आहे.
दरम्यान, काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही कंगनाच्या वक्तव्याचा निषेध केला. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित गंभीर प्रश्नावर सहानुभूती व्यक्त करण्याऐवजी आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर वैयक्तिक टीका करणं अयोग्य असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे कंगना रणौत यांचं हे वक्तव्य आता राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर नव्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.