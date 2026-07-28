Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /जेन झी नाही तर जनरेशन गटर! नव्या पिढीबद्दल कंगना रनौतचं वादग्रस्त विधान; म्हणाली, मला डिटॉक्सची गरज...

'जेन झी' नाही तर 'जनरेशन गटर'! नव्या पिढीबद्दल कंगना रनौतचं वादग्रस्त विधान; म्हणाली, "मला डिटॉक्सची गरज..."

Kangana Ranaut on Gen Z: अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रणौतने 'जनरेशन झेड'च्या आंदोलकांवर केलेल्या धक्कादायक आणि असभ्य टिप्पणींमुळे वाद निर्माण झाला आहे. आंदोलकांनी वापरलेल्या भाषेवर टीका करताना, रणौतने अनेक आक्षेपार्ह टिप्पण्या करत स्वतःचा हल्ला चढवला.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 28, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:34 PM IST
'जेन झी' नाही तर 'जनरेशन गटर'! नव्या पिढीबद्दल कंगना रनौतचं वादग्रस्त विधान; म्हणाली, "मला डिटॉक्सची गरज..."
Image Credit: PTI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'जेन झी' नाही तर 'जनरेशन गटर'! नव्या पिढीबद्दल कंगना रनौतचं वादग्रस्त विधान; म्हणाली, "मला डिटॉक्सची गरज..."
Actor Kangana Ranaut6 min ago
2
Mumbai-Pune Expressway18 min ago
3
tiger shroff21 min ago
4
T20 World Cup1 hr ago
5
Uneven rainfall1 hr ago