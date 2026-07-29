'तुम्ही तुमच्या मुलींना हेच शिकवाल का?' टीका वाढल्यानंतर 'जनरेशन गटार' वक्तव्यावरून कंगना रणौतनं दिलं स्पष्टीकरण, वाद अजून चिघळणार?

भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रनौत पुन्हा एकदा आपल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आली आहे. 'गटर जनरेशन' या शब्दप्रयोगावरून सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर कंगनाने व्हिडीओद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली. तिचं म्हणणं आहे की, संपूर्ण तरुण पिढीवर टीका करण्याचा तिचा हेतू नव्हता. आंदोलनादरम्यान काही जण सार्वजनिक व्यक्तींविरोधात वापरत असलेल्या अश्लील आणि अपमानास्पद भाषेवरच तिने आक्षेप घेतला होता.
इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये कंगनाने सांगितलं की, काही आंदोलनांदरम्यान नेत्यांविषयी अत्यंत अशोभनीय भाषा वापरली जात असल्याचं तिला खटकलं. अशा प्रकारच्या वर्तनाला सामान्य मानणं योग्य नसल्याचं ती म्हणाली. व्हिडीओसोबतच्या पोस्टमध्ये तिने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून प्रेरणा घेत सेल्फी व्हिडीओ शेअर करत असल्याचं नमूद केलं आणि गुरु पौर्णिमेच्या शुभेच्छाही दिल्या.
कंगनाने म्हटलं की, कोणत्याही कुटुंबाला आपल्या मुलांना किंवा घरातील ज्येष्ठांसमोर अश्लील आणि अपमानास्पद भाषा ऐकावी लागणं मान्य नसतं. त्यामुळे अशा वर्तनाला 'नॉर्मल' मानण्याची प्रवृत्ती थांबली पाहिजे, असं तिचं मत आहे.
या प्रकरणात माध्यमांनी केवळ वादग्रस्त विधानांनाच प्रसिद्धी दिली, असा आरोपही कंगनाने केला. तिच्या म्हणण्यानुसार, तिने 'स्कायरूट' कार्यक्रमासह 'नीट' परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या; मात्र त्या सकारात्मक बाबींना फारसं स्थान मिळालं नाही.
आपल्या भूमिकेचं समर्थन करताना कंगनाने शिस्त, सभ्यता आणि इतरांच्या भावनांचा आदर करण्यावर भर दिला. "तुम्ही तुमच्या मुलींना अशी भाषा वापरायला शिकवाल का?" असा प्रश्न उपस्थित करत ती म्हणाली की, समाजात राहायचं असेल तर प्रत्येकाने घटनात्मक मूल्यांचा आणि सामाजिक मर्यादांचा आदर केला पाहिजे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असलं तरी त्यालाही काही मर्यादा असतात, असं तिचं मत आहे.
कंगनाने पुढे म्हटलं की, एखाद्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला ओळखत नसल्याचा अर्थ त्यांच्याविषयी अपमानास्पद भाषा वापरण्याचा अधिकार कुणालाही मिळत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत बोलताना तिने सांगितलं की, अनेक विद्यार्थी त्यांना 'एग्झाम बडी' म्हणून पाहतात, तर काहींसाठी ते नेता, मार्गदर्शक किंवा प्रेरणास्थान आहेत. त्यामुळे कोणाच्याही भावना दुखावतील अशी भाषा वापरणं हे धाडस किंवा आधुनिकतेचं लक्षण नसून, सामाजिक जबाबदारीची जाणीव असणं अधिक महत्त्वाचं आहे.
व्हिडीओच्या शेवटी कंगनाने काही विचारप्रवाहांवर टीका करत, काही लोक तरुणांना चुकीच्या दिशेने नेत असल्याचा आरोप केला. विज्ञान आणि प्रगती माणसाला पुढे घेऊन जातात, तर अशा प्रकारचं असभ्य वर्तन समाजाला मागे नेतं, असं ती म्हणाली. तसेच सर्वांनी जबाबदार नागरिक म्हणून वागावं, असं आवाहन करत तिने गुरु पौर्णिमेच्या शुभेच्छा दिल्या.
दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलन आणि 'चलो संसद' मोर्चानंतर सोशल मीडियावर काही आंदोलनकर्त्यांनी नेत्यांविरोधात केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पण्यांचे व्हिडीओ व्हायरल झाले होते. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी अशा पोस्ट आणि व्हिडीओ हटवण्याचे निर्देश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना दिले. याच पार्श्वभूमीवर प्रतिक्रिया देताना कंगनाने काही आंदोलनकर्त्यांच्या वर्तनावर टीका करत 'गटर जनरेशन' असा शब्दप्रयोग केला होता. त्यानंतर तिच्या वक्तव्यावरून सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाला आणि अनेकांनी तिच्यावर तरुण पिढीचा अवमान केल्याचा आरोप केला.