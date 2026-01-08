कंगना रणौतला कोर्टाचा दणका; अभिनेत्रीला हजर राहण्याचे आदेश ! नेमकं काय घडलं ?

बॉलिवूड अभिनेत्री आणि मंडी लोकसभा मतदारसंघातील भाजप खासदार कंगना रणौत यांच्या अडचणी आणखी वाढताना दिसत आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या काळात एका वृद्ध महिला शेतकऱ्याविषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी दाखल झालेल्या मानहानीच्या खटल्यात भटिंडा न्यायालयाने कंगना रणौत यांना १५ जानेवारी रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे कंगनाच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली असून, त्यांच्या भूमिकेकडे राजकीय तसेच सामाजिक वर्तुळात लक्ष वेधले गेले आहे.
2020-21मध्ये केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान कंगना रणौत यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी भटिंडातील बहादूरगड जंडिया गावातील ७३ वर्षीय वृद्ध महिला शेतकरी महिंदर कौर यांचा फोटो वापरला होता. मात्र, या फोटोसोबत त्यांनी महिंदर कौर यांची चुकीची ओळख करून देत त्यांना शाहीन बाग आंदोलनातील ‘बिल्किस बानो’ असल्याचा दावा केला होता. याशिवाय, अशा महिला 100-100 रुपयांसाठी आंदोलनात सहभागी होतात, असे अत्यंत वादग्रस्त आणि आक्षेपार्ह विधानही त्यांनी केले होते.
या वक्तव्यामुळे आपली वैयक्तिक बदनामी झाल्याबरोबरच संपूर्ण शेतकरी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप करत महिंदर कौर यांनी जानेवारी 2021 मध्ये भटिंडा न्यायालयात कंगना रणौत यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. या प्रकरणामुळे त्या काळात मोठा वाद निर्माण झाला होता आणि सोशल मीडियावरही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कंगना रणौत स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहिल्या नाहीत. त्यांच्या वकिलांनी ‘पूर्वनियोजित कामे’ असल्याचे कारण देत प्रत्यक्ष हजेरीतून सूट देण्याची विनंती केली होती. मात्र, तक्रारदार महिंदर कौर यांच्या वकिलांनी या मागणीला जोरदार विरोध केला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, कंगना रणौत यांनी प्रत्यक्ष हजेरीतून सूट मागण्याची ही सलग चौथी वेळ आहे.
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, कंगनाच्या वकिलांनी दिलेल्या कामाच्या कारणाबाबत कोणतेही ठोस वेळापत्रक, कार्यक्रम किंवा कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे या कारणाला मान्यता देता येणार नाही. याचवेळी तक्रारदारांच्या वकिलांनी कंगना रणौत यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली.
भटिंडा न्यायालयाने कंगनाची प्रत्यक्ष हजेरीतून सूट मागणारी याचिका फेटाळून लावत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, खासदारांना मिळणारी सवलत ही केवळ विशेष आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच दिली जाऊ शकते. वारंवार गैरहजर राहणे किंवा त्यासाठी ठोस कारण न देणे मान्य होऊ शकत नाही. त्यामुळे १५ जानेवारी रोजी कंगना रणौत यांनी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणातून सुटका मिळवण्यासाठी कंगना रणौत यांनी यापूर्वी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, दोन्ही न्यायालयांनी त्यांच्या याचिका फेटाळून लावत खटला रद्द करण्यास नकार दिला होता. तसेच, कनिष्ठ न्यायालयातच सुनावणीला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, आता भटिंडा न्यायालयाच्या कडक भूमिकेमुळे कंगना रणौत यांना येत्या काळात न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार असून, या प्रकरणाकडे देशभरातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.