Marathi News
कंगना रणौत अडचणीत! उत्तर प्रदेशात देशद्रोहाचा खटला सुरू होणार, नेमकं प्रकरण काय?

कंगना रणौत पुन्हा एकदा अडचणीत आली आहे. शेतकऱ्यांचा अपमान आणि देशद्रोहाच्या आरोपांवर आग्रा न्यायालयात तिच्याविरोधात खटला सुरू होणार आहे.

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 12, 2025, 09:50 PM IST
हिमाचल प्रदेशातील मंडी येथून भाजपाच्या खासदार आणि प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रणौत आता पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. शेतकऱ्यांचा आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा अपमान केल्याच्या आरोपावरून तिच्याविरोधात आग्रा न्यायालयात खटला चालविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बुधवारी आग्रा येथील न्यायालयाने कंगनाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या पुनरावृत्ती याचिकेला मान्यता दिली. त्यामुळे आता हा खटला विशेष एमपी–एमएलए कोर्टात चालविण्यात येणार आहे.

 नेमकं प्रकरण काय?

11 सप्टेंबर 2024 रोजी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा यांनी कंगनाविरुद्ध शेतकऱ्यांचा आणि महात्मा गांधींचा अपमान केल्याचा आरोप ठेवून न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. वादीच्या मते, 26 ऑगस्ट 2024 रोजी दिलेल्या एका मुलाखतीत कंगनाने असे विधान केले की ज्यामुळे देशातील शेतकरी आणि नागरिकांच्या भावना दुखावल्या.

न्यायमूर्ती लोकेश कुमार यांच्या न्यायालयात दोन्ही बाजू ऐकण्यात आल्या. न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवत पुढील सुनावणीची तारीख 29 नोव्हेंबर 2025 निश्चित केली आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने आदेश दिला आहे की त्या दिवशी कंगना रणौतला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यासाठी समन्स जारी केला जाऊ शकतो.

 वादग्रस्त विधानांमुळे निर्माण झाला वाद

कंगनाने ऑगस्ट 2024 मधील एका मुलाखतीत म्हटले होते की, “शेतकरी आंदोलनादरम्यान अनेक बलात्कार आणि खून झाले, आणि जर कृषी कायदे मागे घेतले गेले नसते तर परिस्थिती आणखी भयानक झाली असती.”

या विधानानंतर अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा यांनी तिच्याविरोधात राष्ट्रद्रोहाचा आरोप ठेवून याचिका दाखल केली. शर्मा यांनी सांगितले की ते स्वतः शेतकरी कुटुंबातील असून गेली 30 वर्षे शेतीशी निगडीत आहेत. त्यामुळे कंगनाच्या विधानामुळे तिच्या आणि लाखो शेतकऱ्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत.

 गांधींचा अपमान केल्याचा आरोप

वादीच्या मते, कंगनाने यापूर्वी 7 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिलेल्या एका विधानात म्हटले होते की, “भारताला खरे स्वातंत्र्य 2014 मध्ये मिळाले, जेव्हा नरेंद्र मोदींची सरकार सत्तेत आली.” या विधानामुळे महात्मा गांधी, भगतसिंग, सरदार पटेल आणि इतर स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानाचा अपमान झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

 शेतकरी आंदोलनातील कंगनाचे वादग्रस्त वक्तव्य

शेतकरी आंदोलनाच्या काळात कंगना रणौतने अनेकदा सोशल मीडियावरून शेतकऱ्यांविषयी आणि आंदोलनाविषयी तीव्र वक्तव्ये केली होती. तिने आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची तुलना “खालिस्तानी दहशतवाद्यांशी” केली होती. एका पोस्टमध्ये तिने लिहिले होते खालिस्तानी दहशतवादी आज सरकारवर दबाव टाकत आहेत, पण आपण इंदिरा गांधींना विसरू नये. त्यांनी अशा लोकांना आपल्या जोड्याच्या खाली चिरडून टाकले होते.

