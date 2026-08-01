NEET आंदोलनादरम्यान पंतप्रधानांवर शिवराळ भाषेत टीका करणाऱ्या तरुणीबाबत कंगना रनौतचं मोठं विधान! म्हणाली, "आपल्या मुली..."

Kangana Ranaut Jantar Mantar Statement: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे नीट (NEET) परीक्षेतील कथित पेपरफुटीविरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप असलेल्या १५ वर्षीय मुलीचा माफीनाम्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. या घटनेवर भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रनौत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून, पालकांनी आपल्या मुलांना दिशाभूल करणाऱ्या विचारसरणीपासून सावध ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणात संयमाची भूमिका घेत संबंधित मुलांना माफ करण्याचे आवाहन देशवासीयांना केले आहे.
कंगना रनौत यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर आंदोलनात सहभागी झालेल्या अल्पवयीन मुलीचा फोटो शेअर केला. संबंधित मुलीने आपल्या व्हिडीओत सांगितले की, तिने यापूर्वी कधीही पंतप्रधानांविरोधात कोणतीही पोस्ट केली नव्हती. मात्र, मित्रांच्या दबावामुळे त्या दिवशी तिच्याकडून चूक झाली. यावर प्रतिक्रिया देताना कंगना यांनी समाजात वाढत असलेल्या काही विचारसरणींबाबत चिंता व्यक्त केली. विशेषतः मुलींना चुकीच्या प्रभावापासून वाचवण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी पालकांनी अधिक जागरूक राहावे, असे मत मांडले. समाज म्हणून आत्मपरीक्षण करण्याचीही आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
या प्रकरणी पंतप्रधानांविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याच्या आरोपावरून नोएडा पोलिसांनी संबंधित मुलीविरुद्ध एफआयआर दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईनंतर आंदोलनाशी संबंधित काही संघटनांनी विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
या वादानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ संदेश प्रसिद्ध केला. जंतर-मंतरवरील घटनेबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त करत काही विद्यार्थ्यांनी अत्यंत अयोग्य भाषा वापरल्याचे सांगितले. त्यांच्या दिवंगत आईचाही उल्लेख अपमानास्पद पद्धतीने करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. तथापि, या सर्वानंतरही त्यांनी कठोर शिक्षा करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. लहान वयात चुका होऊ शकतात, मात्र त्यातून शिकण्याची संधीही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी म्हटले.
आपला मुद्दा स्पष्ट करताना पंतप्रधानांनी एक उदाहरण दिले. ते म्हणाले, "कधी कधी जीभ चुकून दाताखाली येते आणि जखम होते. पण म्हणून आपण दात तोडत नाही. कारण दात आणि जीभ दोन्ही आपलेच असतात." त्याचप्रमाणे ही मुलेही आपल्या समाजाचाच भाग असून त्यांना शिक्षा देण्यापेक्षा योग्य दिशा दाखवणे हीच खरी जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित विद्यार्थ्यांना आपण मनापासून माफ करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि त्यानंतर झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आली. तसेच परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी लोक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक २०२६ संसदेत मंजूर करण्यात आले आहे.