English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'भांडकुदळ कोंबडी...' जया बच्चन यांच्यावर चिडली कंगना रणौत; म्हणाली- 'अमिताभ यांची पत्नी असल्याने...

जया बच्चन यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून या व्हिडीओवर अभिनेत्री कंगना रणौतची प्रतिक्रिया सध्या खूपच चर्चेत आली आहे.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 13, 2025, 02:50 PM IST
'भांडकुदळ कोंबडी...' जया बच्चन यांच्यावर चिडली कंगना रणौत; म्हणाली- 'अमिताभ यांची पत्नी असल्याने...

Kangana Ranaut Reaction On Jaya Bacchan: बॉलिवूडची ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि समाजवादी पक्षाच्या राज्यसभा खासदार जया बच्चन पुन्हा एकदा त्यांच्या रागीट आणि स्पष्टवक्तेपणाच्या स्वभावामुळे चर्चेत आल्या आहेत. सोशल मीडियावर त्यांचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये त्या एका सामान्य व्यक्तीसोबत उर्मटपणे वागताना दिसत आहेत.

ही घटना दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबच्या बाहेर घडली आहे. जया बच्चन पक्षाच्या नेत्यांशी गप्पा मारत असताना एक व्यक्ती त्यांच्यासोबत सेल्फी घेण्यासाठी पुढे आल्याच दिसत आहे. यावेळी व्हिडिओमध्ये असं दिसतं आहे की, तो व्यक्ती खिशातून फोन काढून सेल्फी घेण्यासाठी जवळ जाताच जया बच्चन चिडून त्याला जोरात ढकलतात आणि म्हणतात, 'तुम्ही काय करत आहात? त्यानंतर जया बच्चन या संतापून आत निघून जातात.

जया बच्चन यांच्या व्हिडीओवर कंगना रणौतची प्रतिक्रिया

सध्या जया बच्चन यांचा हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत असून हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर भाजप नेत्या आणि मंडी येथील खासदार कंगना रणौत यांनी इन्स्टाग्रामवर तो व्हिडीओ शेअर करत जया बच्चन यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. कंगना रणौत यांनी म्हटले की, 'सगळ्यात बिघडलेली प्रिव्हिलेज महिला. लोक हे नखरे सहन करतात कारण त्या अमिताभ बच्चन यांच्या पत्नी आहेत. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'जया बच्चन या भांडखोर कोंबडीसारख्या आहेत'

कंगना रणौत इतकेच बोलून थांबल्या नाहीत तर त्या पुढे म्हणाल्या की, त्यांनी जया बच्चन यांच्या पक्षावर आणि त्यांच्या लूकवरदेखील टिप्पणी केली. कंगना म्हणाल्या, 'ही टोपी त्यांच्या डोक्यावर जणू कोंबड्याच्या कलगीसारखी दिसते आणि जया जी स्वतः भांडखोर कोंबड्यासारख्या आहेत. हे अतिशय अपमानजनक आहे असं कंगना रणौत म्हणाल्या. 

हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. याआधीही जया बच्चन यांनी पापाराझी आणि चाहत्यांसोबत अनेक वेळा उर्मट वर्तन केले आहे. ज्यामुळे त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला आहे. आता देखील जया बच्चन यांचा हा व्हिडीओ पाहून अनेक चाहत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. अनेकांनी व्हिडीओवर कमेंट्सकरून आपला संताप व्यक्त केला आहे. 

FAQ

1. जया बच्चन सध्या कशामुळे चर्चेत आहेत?

जया बच्चन सध्या दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबच्या बाहेर एका व्यक्तीला सेल्फी घेण्याच्या प्रयत्नावर ढकलल्याच्या व्हिडिओमुळे चर्चेत आहेत.

2. कंगना रणौतने या व्हिडीओवर काय प्रतिक्रिया दिली?

कंगना रणौतने इन्स्टाग्रामवर व्हिडीओ शेअर करत जया बच्चन यांना "सगळ्यात बिघडलेली प्रिव्हिलेज महिला" म्हणत त्यांच्यावर टीका केली आणि त्यांच्या पक्षाच्या टोपीवरही टिप्पणी केली.

3. कंगनाने जया बच्चन यांच्याबद्दल काय म्हटले?

कंगनाने म्हटले की, लोक जया बच्चन यांचे नखरे सहन करतात कारण त्या अमिताभ बच्चन यांच्या पत्नी आहेत, आणि त्यांची टोपी कोंबड्याच्या कलगीसारखी दिसते तर त्या स्वतः भांडखोर कोंबड्यासारख्या आहेत.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे. ...Read More

Tags:
jaya bachchansamajwadi partyKangana RanautindiaAmitabh Bachchan

इतर बातम्या

'भांडकुदळ कोंबडी...' जया बच्चन यांच्यावर चिडली कं...

मनोरंजन