'भांडकुदळ कोंबडी...' जया बच्चन यांच्यावर चिडली कंगना रणौत; म्हणाली- 'अमिताभ यांची पत्नी असल्याने...

Kangana Ranaut Reaction On Jaya Bacchan: बॉलिवूडची ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि समाजवादी पक्षाच्या राज्यसभा खासदार जया बच्चन पुन्हा एकदा त्यांच्या रागीट आणि स्पष्टवक्तेपणाच्या स्वभावामुळे चर्चेत आल्या आहेत. सोशल मीडियावर त्यांचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये त्या एका सामान्य व्यक्तीसोबत उर्मटपणे वागताना दिसत आहेत.
ही घटना दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबच्या बाहेर घडली आहे. जया बच्चन पक्षाच्या नेत्यांशी गप्पा मारत असताना एक व्यक्ती त्यांच्यासोबत सेल्फी घेण्यासाठी पुढे आल्याच दिसत आहे. यावेळी व्हिडिओमध्ये असं दिसतं आहे की, तो व्यक्ती खिशातून फोन काढून सेल्फी घेण्यासाठी जवळ जाताच जया बच्चन चिडून त्याला जोरात ढकलतात आणि म्हणतात, 'तुम्ही काय करत आहात? त्यानंतर जया बच्चन या संतापून आत निघून जातात.
सध्या जया बच्चन यांचा हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत असून हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर भाजप नेत्या आणि मंडी येथील खासदार कंगना रणौत यांनी इन्स्टाग्रामवर तो व्हिडीओ शेअर करत जया बच्चन यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. कंगना रणौत यांनी म्हटले की, 'सगळ्यात बिघडलेली प्रिव्हिलेज महिला. लोक हे नखरे सहन करतात कारण त्या अमिताभ बच्चन यांच्या पत्नी आहेत.
कंगना रणौत इतकेच बोलून थांबल्या नाहीत तर त्या पुढे म्हणाल्या की, त्यांनी जया बच्चन यांच्या पक्षावर आणि त्यांच्या लूकवरदेखील टिप्पणी केली. कंगना म्हणाल्या, 'ही टोपी त्यांच्या डोक्यावर जणू कोंबड्याच्या कलगीसारखी दिसते आणि जया जी स्वतः भांडखोर कोंबड्यासारख्या आहेत. हे अतिशय अपमानजनक आहे असं कंगना रणौत म्हणाल्या.
हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. याआधीही जया बच्चन यांनी पापाराझी आणि चाहत्यांसोबत अनेक वेळा उर्मट वर्तन केले आहे. ज्यामुळे त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला आहे. आता देखील जया बच्चन यांचा हा व्हिडीओ पाहून अनेक चाहत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. अनेकांनी व्हिडीओवर कमेंट्सकरून आपला संताप व्यक्त केला आहे.
FAQ
1. जया बच्चन सध्या कशामुळे चर्चेत आहेत?
जया बच्चन सध्या दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबच्या बाहेर एका व्यक्तीला सेल्फी घेण्याच्या प्रयत्नावर ढकलल्याच्या व्हिडिओमुळे चर्चेत आहेत.
2. कंगना रणौतने या व्हिडीओवर काय प्रतिक्रिया दिली?
कंगना रणौतने इन्स्टाग्रामवर व्हिडीओ शेअर करत जया बच्चन यांना "सगळ्यात बिघडलेली प्रिव्हिलेज महिला" म्हणत त्यांच्यावर टीका केली आणि त्यांच्या पक्षाच्या टोपीवरही टिप्पणी केली.
3. कंगनाने जया बच्चन यांच्याबद्दल काय म्हटले?
कंगनाने म्हटले की, लोक जया बच्चन यांचे नखरे सहन करतात कारण त्या अमिताभ बच्चन यांच्या पत्नी आहेत, आणि त्यांची टोपी कोंबड्याच्या कलगीसारखी दिसते तर त्या स्वतः भांडखोर कोंबड्यासारख्या आहेत.