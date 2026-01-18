English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • कंगना रणौतने 2016 आठवणीत सांगितलं ; यशामुळे आयुष्य विषारी बनले...

कंगना रणौतने 2016 आठवणीत सांगितलं ; 'यशामुळे आयुष्य विषारी बनले...'

Kangana Ranaut's 2016 memory : कंगना रणौतने 2016 च्या वाईट आठवणींना उजाळा दिला, हृतिक रोशनसोबतच्या कायदेशीर संघर्षाची आठवण केली, पण 2026 मध्ये ती आनंदी आहे आणि जुनी नाटके आता निरुपयोगी ठरली आहेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 18, 2026, 10:09 AM IST
कंगना रणौतने 2016 आठवणीत सांगितलं ; 'यशामुळे आयुष्य विषारी बनले...'

अभिनेत्री आणि राजकारणी कंगना रणौत नेहमीच चर्चेत राहते. तिने नुकतीच 2016च्या वाईट आठवणींना उजाळा दिला आणि त्या काळातील ताणतणाव, कायदेशीर संघर्ष आणि वैयक्तिक नात्यांचे तपशील सोशल मीडियावर शेअर केले. तरीही कंगनाने सांगितले की, २०२६ मध्ये ती आनंदी आणि निश्चिंत आहे, आणि त्या जुन्या नाटकांचा काही उपयोग राहिलेला नाही.

इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओ आणि कॅप्शनमध्ये कंगनाने हृतिक रोशनसोबतच्या कायदेशीर लढाईच्या जुन्या घटनांची आठवण करून दिली. तिने लिहिले 'अचानक सगळ्यांना 2016 ची आठवण का येत आहे? माझ्या करिअरची गती सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत वाढतच राहिली. ‘क्वीन’ आणि ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ सारख्या ब्लॉकबस्टर हिट्सनंतर मी सर्वाधिक मानधन घेणारी अभिनेत्री बनले होते. पण जानेवारी 2016 मध्ये एका सहकाऱ्याने वादग्रस्त कायदेशीर नोटीस पाठवली, ज्यामुळे इंडस्ट्री हादरली.'

कंगनाने पुढे सांगितले की 'यश विष बनले, आयुष्य नरक झाले. लोक गटांमध्ये विभागले गेले, कायदेशीर लढाया सुरू झाल्या. दहा वर्षांपूर्वी जर मला माहीत असते की 2026 मध्ये मी प्रत्येक जेवणात कार्बोहायड्रेट खात आहे, खूप हसत आहे आणि 2016 चे सर्व नाटक निरुपयोगी ठरणार आहे, तर मी इतकी दुःखी झाले नसते. देवाचे आभार, आपण 2026 मध्ये आहोत!'

2016 हे वर्ष कंगनासाठी खरंच कठीण होते. त्या काळात हृतिक रोशनसोबतच्या नात्याची सत्यता तिने उघड केली आणि त्याला ‘माजी वेडा प्रियकर’ म्हटले. याशिवाय एका मोठ्या चित्रपट निर्मात्याच्या मुलाने तिला फसवल्याचा आरोप केला होता. हृतिकने नोटीस पाठवून माफी मागितली, पण प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे बनले. कंगनावर हृतिक आणि त्याच्या वडिलांवर जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे आरोपही झाले. मीडिया ट्रायल आणि कायदेशीर संघर्ष सुरू राहिला, पण वेळेने सर्व काही मागे टाकले.

कंगनाच्या पोस्टमध्ये तिच्या चाहत्यांसाठी एक संदेशही होता. तिने सांगितले की, भूतकाळातील वाईट आठवणींवर जास्त काळ दुःखी होण्याची गरज नाही. प्रत्येक संघर्ष अनुभवातून शिकण्यासारखा आहे आणि हसू हेच खरे यश आहे.

आज कंगना रणौत खूप आनंदी आणि निश्चिंत आयुष्य जगत आहे. 2016 मध्ये आलेले ताणतणाव, वादग्रस्त घटना आणि कायदेशीर संघर्ष आता फक्त आठवणींचाच भाग आहेत. सोशल मीडिया आणि चाहत्यांसोबत तिने हा प्रवास उलगडून सांगितला आहे, ज्यामुळे तिच्या समर्थकांना प्रेरणा आणि सकारात्मक संदेश मिळतो आहे. कंगनाचे हे पोस्ट आणि व्हिडिओ सोशल मीडिया ट्रेंड्समध्ये झळकले आहेत आणि चाहत्यांनी त्यावर उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. अनेकांनी तिच्या धैर्याचे कौतुक केले, तर काहींनी २०१६ च्या घटनांची आठवण करून घेतली. तरीही कंगनाच्या हसत-खेळत आनंदी जीवनाने सर्वांना दाखवून दिले आहे की संघर्ष आणि अडचणी येतात, पण वेळेने सर्व काही मागे टाकले जाते.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

