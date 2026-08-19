"बाबाजी, माझ्या तारुण्याची किंवा बेडरूमची स्वप्ने पाहू नका"; कंगना रणौतने बाबा रामदेव यांना फटकारले

अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रणौत तिच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळते. अलीकडेच, बाबा रामदेव यांनी अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रणौतच्या 'गटर' वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेतला होता, तिच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि तिच्या वैयक्तिक आयुष्यावर उपहासात्मक टीका केली होती. आता कंगनाने बाबा रामदेव यांना प्रत्युत्तर देत, तिच्या तारुण्याची चिंता करू नका किंवा त्याची स्वप्ने पाहू नका, असे म्हटले आहे. पतंजली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारवाईवरून निर्माण झालेल्या वादावरूनही तिने त्यांच्यावर हल्लाबोल केला. आता अभिनेत्रीने बाबा रामदेव यांना पलटवार करत फटकारले आहे, अभिनेत्री रामदेव बाबाला काय म्हणाली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
कंगना रणौतने बाबा रामदेव यांच्या वक्तव्यावर इन्स्टाग्राम स्टोरीजवर प्रतिक्रिया दिली. कंगना म्हणाली आहे, "बाबा जी, माझ्या तारुण्याबद्दल किंवा बेडरूमबद्दल दिवास्वप्न पाहू नका." खरे तर, कंगनाच्या गलिच्छ वक्तव्याला उत्तर देताना रामदेव यांनी विचारले होते, "तिचे बालपण कसे होते, तिचे तारुण्य कसे होते आणि तिचे पूर्वीचे पराक्रम काय होते? मला अशा लोकांबद्दल बोलायचे नाही." पुढे अभिनेत्री म्हणाली की, निदान मला तरी खोट्या किंवा फसव्या वैद्यकीय दाव्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कधी फटकारलेले नाही. त्यामुळे मला चारित्र्यावर उपदेश करू नका. माझे चारित्र्य तुमच्यापेक्षा खूपच चांगले आहे. इथे कोणताही फसवणूक नाही. मला चारित्र्याबद्दल उपदेश करू नका असे स्पष्ट सांगितले.
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भाजप खासदारने पुढे बाबा रामदेव यांना फटकारत म्हटले, "त्यामुळे मला चारित्र्याचे धडे देऊ नका. माझे चारित्र्य तुमच्यापेक्षा खूपच चांगले आहे." आम्ही तुम्हाला सांगतो की, बाबा रामदेव यांनी टीव्ही9 ला दिलेल्या मुलाखतीत जैनजींबद्दल केलेल्या गलिच्छ वक्तव्याबद्दल कंगना रणौतवर जोरदार टीका केली होती. रामदेव बाबा मुलाखतीत म्हंटले होते की, कोणत्याही जैनजींना गटार म्हणणे हे भ्रष्ट मनाचे लक्षण आहे. हे चुकीचे आहे. त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांनी याची दखल घेतली पाहिजे. जर तो माझ्या योगाची प्रशंसा करत असेल, तर मी त्याचे गुन्हे झाकावेत का? आजची तरुण पिढी स्वतःच एक मोठी शक्ती आहे, हे कोणीही नाकारू शकत नाही.
ते पुढे म्हणाले की, तरुणांमध्ये काही नकारात्मक घटक आहेत, ज्यांना देश कधीही स्वीकारणार नाही, परंतु तरुणांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्यासाठी कोणताही एक मुखवटा घालता येणार नाही. तो स्वतःच एक बोलका आवाज आहे. तो भारताच्या वर्तमान आणि भविष्याचे प्रतिनिधित्व करतो.