'तुला झाडू विकायची नोकरीसुद्धा मिळणार नाही...' कंगना रणौतने राखी सावंतला खडसावलं, Post Viral

Kangana Ranaut slams Rakhi Sawant : मनोरंजन क्षेत्रातील धाडसी आणि स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखली जाणारी राखी सावंत अनेकदा तिच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळते. अनेकदा ती विनोदी स्वभावासाठी तिला ओळखले जाते पण काही वेळा ती कधीकधी मर्यादा ओलांडते आणि त्यामुळे अनेकदा सोशल मिडियावर टीका देखील केली जाते. राखी सावंतने अनेकदा कंगणा रणौत आणि स्मृती इराणी यांच्यावर वादग्रस्त टिपण्या केल्या होत्या. आता नुकतेच, एका पॉडकास्टमध्ये राखीने अभिनेत्री कंगना रणौत आणि स्मृती इराणी यांच्याबद्दल अश्लील आणि असभ्य टिपणी केल्यानंतर आता अभिनेत्री कंगना रणौतने राखीच्या असभ्य वक्तव्यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. काय म्हणाली कंगणा यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
राखी सावंतने एका पॉडकास्टमध्ये कंगना रणौत आणि स्मृती इराणी यांच्याबद्दल अश्लील टिप्पणी केली, इतकेच नव्हे तर पंतप्रधान मोदींचाही उल्लेख केला. राखी सावंत असेही म्हणाली की, कंगना रणौतमध्ये कोणतीही प्रतिभा नाही आणि भाजपने तिला पक्षात घेऊन तिच्यावर उपकारच केले आहेत. या वक्तव्याला कंगनाने तिच्या खास शैलीत प्रत्युत्तर दिले. राखीला थेट लक्ष्य करत तिने लिहिले, "यशासाठी तू काहीही करायला तयार असलीस तरी, एक गोष्ट लक्षात घे...? दुर्दैवाने, कोणालाही तुझ्याकडून कशाचीही गरज नाही."
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हे कंगनाला सहन झाले नाही. आता या अभिनेत्रीने राखी सावंतला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. कंगनाने राखीला फटकारत म्हटले की, अयशस्वी आणि कटू लोक स्वतःचे अपयश, मत्सर आणि अहंकार योग्य ठरवण्यासाठी एका यशस्वी महिलेची बदनामी करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. कंगनाने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर राखी सावंतवर टीका करताना लिहिले, "इतकंच नाही, तर बहुतेक अयशस्वी आणि कडवट लोक आपला मत्सर, अपयश आणि अहंकार शमवण्यासाठी व त्याचे समर्थन करण्यासाठी यशस्वी महिलांची बदनामी करायला मागेपुढे पाहत नाहीत. पण आता अशा हेतुपुरस्सर केलेल्या हल्ल्यांमुळे आणि चारित्र्यहननामुळे दुखावणे थांबवण्याची वेळ आली आहे."
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