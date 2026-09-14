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'तुला झाडू विकायची नोकरीसुद्धा मिळणार नाही...' कंगना रणौतने राखी सावंतला खडसावलं, Post Viral

आता नुकतेच, एका पॉडकास्टमध्ये राखीने अभिनेत्री कंगना रणौत आणि स्मृती इराणी यांच्याबद्दल अश्लील आणि असभ्य टिपणी केल्यानंतर आता अभिनेत्री कंगना रणौतने राखीच्या असभ्य वक्तव्यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. काय म्हणाली कंगणा यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 14, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:08 PM IST
'तुला झाडू विकायची नोकरीसुद्धा मिळणार नाही...' कंगना रणौतने राखी सावंतला खडसावलं, Post Viral
Image Credit: कंगना रणौतने राखी सावंतला खडसावलं

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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