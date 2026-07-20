Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /जर गोंधळ घालणार असतील... CJP च्या आंदोलनावर काय म्हणाली अभिनेत्री-खासदार कंगना रणौत?

"जर गोंधळ घालणार असतील..." CJP च्या आंदोलनावर काय म्हणाली अभिनेत्री-खासदार कंगना रणौत?

Kangana Ranaut Statement on Cockroach Janta Party: संसद भवनाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना अभिनेत्री आणि खासदार कंगना रणौत यांनी नवी दिल्लीतील कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनावर आपलं मत मांडलं.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 20, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:27 PM IST
"जर गोंधळ घालणार असतील..." CJP च्या आंदोलनावर काय म्हणाली अभिनेत्री-खासदार कंगना रणौत?
Image Credit: CJP च्या आंदोलनावर काय म्हणाली अभिनेत्री-खासदार कंगना रणौत? (PTI)Source: ANI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
वनडेतून निवृत्त होण्याच्या चर्चांबाबत काय म्हणाला रोहित शर्मा? इंग्लंड विरुद्ध सीरिज गमावल्यावर मनातलं सगळं बोलला
Ind vs Eng21 min ago
2
CJP29 min ago
3
Mumbai local train update45 min ago
4
zee news1 hr ago
5
rohit sharma1 hr ago