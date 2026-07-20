"जर गोंधळ घालणार असतील..." CJP च्या आंदोलनावर काय म्हणाली अभिनेत्री-खासदार कंगना रणौत?

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी झालेल्या जंतर मंतर येथे झालेल्या CJP च्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या खासदार कंगना रणौत यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली. संसदेत चर्चा होणे आणि सरकारला प्रश्न विचारणे ही लोकशाहीची प्रक्रिया असली, तरी सतत गोंधळ घालून कामकाज ठप्प करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. संसद भवनाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना कंगना रणौत म्हणाल्या की, संसदेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे देशाशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करणे आणि सरकारला जबाबदार धरणे. विरोधकांनी आपले प्रश्न सभागृहात मांडावेत, मात्र घोषणाबाजी आणि गोंधळ घालून कामकाजात अडथळा आणणे योग्य पद्धत नाही. सरकारमधील कोणाला पदावर ठेवायचे किंवा हटवायचे, याचा निर्णय दबाव टाकून घेता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. निवडून आलेल्या सरकारला प्रशासन कसे चालवायचे याचा अधिकार असून, अशा निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करणे लोकशाहीच्या भावनेला साजेसे नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी विरोधकांना अप्रत्यक्षपणे उद्देशून, सरकारच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकायचा असेल तर जनतेचा कौल मिळवून निवडणूक लढवावी, अशी टिप्पणीही केली.
"आम्हाला वाटते की अधिवेशन चालावे आणि जे काही आहे ते त्यांनी आपले प्रश्न तिथे मांडावेत. पण जर गोंधळ घालणार असतील आणि तिथे धुमाकूळ माजवणार असतील आणि... जशा प्रकारे हे आंदोलन सुद्धा सुरू आहे, तर... ते योग्य नाही कारण जनतेने ज्या सरकारला निवडले आहे, ते सरकार कसे चालवणार हा त्यांचा अधिकार आहे. जर तुम्हाला इतकेच वाटत असेल तर तुम्ही सुद्धा (निवडणुकीला) उभे राहा. तर तुम्ही... तुम्ही सरकारचे हात पिरगळू (दबाव आणू) शकत नाही की तुम्ही कोणाला काढून टाका आणि कोणाला ठेवा... तर हे हात पिरगळणे (दबाव आणणे) चांगले नाही." असं कंगना म्हणाली.
Delhi: On the DMK, BJP MP Kangana Ranaut says, "Gradually, all of them will come under the shelter of the Bharatiya Janata Party and Sanatan culture because it is our own culture, while everything else has been borrowed from around the world." pic.twitter.com/rgG5G2Qchi— IANS (@ians_india) July 20, 2026
सोमवारी सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेचे कामकाज वारंवार गोंधळामुळे बाधित झाले. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी NEET-UG 2026 परीक्षेतील कथित अनियमितता आणि अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टमधील देणगी अपहाराच्या आरोपांवर चर्चा करण्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सदस्यांना शांत राहून सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालू देण्याचे आवाहन केले. मात्र, घोषणाबाजी सुरूच राहिल्याने कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी काँग्रेसने NEET-UG 2026 प्रकरण आणि राम मंदिर देणगी संदर्भातील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा मुद्दा संसदेत उपस्थित करण्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. या दोन्ही विषयांवर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे.