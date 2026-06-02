Kangana Ranaut : 'त्याने आनंदी असायला पाहिजे...' रणवीर सिंगवरील बंदीबाबत कंगनाचे वक्तव्य व्हायरल

बॅालिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत ही लोकसभेच्या कामांमुळे अनेकदा चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. आता तिचा आगामी सिनेमा 'भारत भाग्य विधाता' सध्या चर्चेत आहेत. या सिनेमाचा ट्रेलर आज प्रदर्शित झाला लाँचच्या वेळी अभिनेत्रीने पत्रकारांशी संवाद साधला. पत्रकारांशी बोलताना रणवीर सिंह बॅन प्रकरणावर त्याला बॅन करण्यात आले याबाबत प्रश्न विचारण्यात आले. यावेळी कंगणाने उघडपणे यावर वक्तव्य केले आहे. त्याचबरोबर तिने रणवीरला पाठिंबा देत म्हटले की, यावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की रणवीरची कामगिरी चांगली होत आहे. नक्की कंगणा या प्रकरणावर काय म्हणाली यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
पत्रकारांनी कंगनाला रणवीर सिंगविरोधात एफडब्ल्यूआयसीईने (FWICE) घेतलेल्या कठोर भूमिकेवर प्रश्न केला. यावर कंगणा प्रतिक्रिया देत असताना म्हणाली की, "तुम्ही मला प्रश्न करत आहात का? यावर पत्रकारांनी होकार दिला आणि कंगणा यावर म्हणाली की जेव्हा इंडस्ट्रीमध्ये दर्जा वाढतो तेव्हा तुमचे शत्रूही वाढतात. जर तुमचे शत्रू नसतील तर मग तुमचा दर्जा कसा वाढणार? रणवीर सोबत जे काही घडले आहे, त्यासाठी त्याला आनंदी व्हायला पाहिजे. त्याचा दर्जा इतका वाढला आहे की त्याने इतके शत्रू निर्माण केले आहेत."
पुढे पत्रकारांशी संवाद साधताना कंगणा म्हणाली की, माझ्यासोबत या घटना अनेकदा घडल्या आहेत, पण त्यामुळे माझ्या करिअरवर फार काही त्याचा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे याचा तुमच्या कारकिर्दीवर परिणाम होत नाही. शेवटी सगळं काही ठीक होतं." असा दिलासा देखील तिने रणवीरला दिला आहे. अभिनेत्री कंगना रणौत तिच्या आगामी सिनेमामुळे सातत्याने चर्चेत आहे. मागील काही दिवसांपासून डॅान 3 मध्ये काम न करण्याचे निर्देश रणवीर सिंहने घेतले होते. त्याचबरोबर त्याने माघार घेतल्यानंतर फरहान अख्तरने त्याच्या 'डॉन ३' या चित्रपटावर काम सुरू असे वृत समोर आले आहे. धुरंधर सिनेमामधील त्याने केलेल्या कामाचे जगभरामध्ये कौतुक करण्यात आले. त्यानंतर रणवीरने डॅान 3 करण्यासाठी नकार दिल्याची माहिती आाहे.
डॅान 3 करण्यासाठी नकार दिल्यानंतर फरहान अख्तरला 45 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. फरहानने यासंदर्भात FWICE कडे तक्रार देखील दाखल केली होती. त्यानंतर त्यांनी रणवीर सिंहसोबत देखील संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला होता. पण यासंदर्भात अभिनेता रणवीर सिंह याने हा त्याच्या आणि फरहानमधील वाद आहे त्यामुळे FWICE च्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही असे त्याने स्पष्ट सांगितले.