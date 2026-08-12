'ते या देशाची भाकरी खातात, पण...' पियूष मिश्रानंतर कंगना रणौतने नसीरुद्दीन शहांना केलं लक्ष्य; 'कुत्रा' या टिप्पणीला दिले प्रत्युत्तर

दिल्लीतील जंतर-मंतरवर झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बॉलिवूडमधील कलाकारांच्या भूमिकेवरून सुरू झालेला वाद आता चांगलाच रंगला आहे. ज्येष्ठ अभिनेते नसीरुद्दीन शाह यांच्या वक्तव्यावर अभिनेता पीयूष मिश्रा यांनी टीका केल्यानंतर आता अभिनेत्री आणि भाजप नेत्या कंगना रणौतनेही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नसीरुद्दीन शाह यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे.
नसीरुद्दीन शाह यांनी विद्यार्थी आंदोलनाच्या वेळी बॉलिवूडमधील कलाकारांच्या शांततेवर भाष्य करताना ‘कुत्र्याच्या तोंडात हाड असेल तर तो भुंकू शकत नाही’ अशा आशयाची टिप्पणी केली होती. त्यांच्या या वक्तव्यावरून सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली होती. पीयूष मिश्रा यांनीही नसीरुद्दीन शाह यांच्या या वक्तव्यावर प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर आता कंगना रणौतने पीयूष मिश्रा यांच्या प्रतिक्रियेची बातमी सोशल मीडियावर शेअर करत नसीरुद्दीन शाह यांच्यावर थेट टीका केली.
कंगनाने आपल्या पोस्टमध्ये देशाविषयीची निष्ठा आणि कलाकारांची भूमिका यावर भाष्य केले. आपण ज्या देशात राहतो, त्याच देशासाठी उभे राहणे आणि त्याच्या बाजूने आवाज उठवणे महत्त्वाचे असल्याचे ततिने म्हटले. याचवेळी तिनेनसीरुद्दीन शाहच्यावर शेजारी देशाच्या बाजूने भूमिका घेत असल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर निशाणा साधला.
कंगनाने पुढे ‘कुत्रा’ या शब्दाच्या संदर्भातही आपली भूमिका मांडली. त्याच्या मते, कुत्रा हा प्रामाणिकपणा आणि निष्ठेचे प्रतीक मानला जातो, त्यामुळे एखाद्याला कुत्रा म्हणणे हे आजच्या काळात अपमानापेक्षा कौतुकाचे लक्षणही ठरू शकते, असा टोला त्याने लगावला. याच पार्श्वभूमीवर कंगनाने नसीरुद्दीन शाह यांच्यासाठी ‘लोमडी’ हा शब्द वापरत त्यांच्या वक्तव्यावर उपरोधिक प्रतिक्रिया दिली.
कंगनाच्या आधी अभिनेता पीयूष मिश्रा यांनीही नसीरुद्दीन शाह यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली होती. विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान बॉलिवूडमधील काही कलाकारांनी आवाज का उठवला नाही, असा सवाल नसीरुद्दीन शाह यांनी उपस्थित केला होता. यावर पीयूष मिश्रा यांनी नसीरुद्दीन शाह यांच्या ‘हाड तोंडात असल्यामुळे कुत्रे भुंकत नाहीत’ या उदाहरणाचा आधार घेत त्यांनाच उलट प्रश्न विचारला. ‘बोलू न शकणारे ते इतर कुत्रे कोण?’ अशा शब्दांत त्यांनी नसीरुद्दीन शाह यांच्या वक्तव्यावर उपरोधिक भाष्य केले.
जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनाच्या वेळी बॉलिवूड कलाकारांनी घेतलेल्या मौनावर नसीरुद्दीन शाह यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. कलाकारांनी आपल्या अंतःकरणाला योग्य वाटेल तेव्हाच एखाद्या मुद्द्यावर भूमिका घेतली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले होते. याच संदर्भात त्यांनी बॉलिवूड कलाकारांची तुलना हाड तोंडात धरलेल्या कुत्र्याशी केली होती. तोंडात हाड असेपर्यंत कुत्रा भुंकू शकत नाही आणि ते हाड निघून गेल्यानंतरच तो आवाज करतो, अशा उदाहरणातून त्यांनी कलाकारांच्या भूमिकेवर टीका केली होती.
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Actor and Singer Piyush Mishra says, "...Interacting with you all today has been truly enjoyable. That's why I came here again today... Government has to govern. That's why they proceed with caution... They are trying to maintain peace... You all… pic.twitter.com/PYwvVdgy06— ANI (@ANI) August 9, 2026
नसीरुद्दीन शाह यांच्या या वक्तव्यामुळे सुरू झालेला वाद आता कंगना रनौत यांच्या प्रतिक्रियेनंतर आणखी चर्चेत आला आहे.