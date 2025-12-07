"मी कचरापेटीतच..." कंगनाच्या 'या' कृतीने वादाला फुटलं तोंड, फोटो शेअर करत दिलं स्पष्टीकरण

Kananga Ranaut Controversy: कंगना राणौत आणि वाद हे एकमेकांशी जोडलेले शब्द बनले आहेत. अभिनेत्री तिच्या अभिनयासह स्पष्ट वक्तेपणासाठी देखील ओळखली जाते. काही दिवसांपूर्वीच कंगना एका शहरातील प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड ट्राय केले. दुकानावर जाऊन अभिनेत्रीने टिकिया छोले खाल्ले. या घटनेनंतर तिने शहरातील रस्त्यांवर कचरा टाकल्याचा आरोप केला. विरोधकांनी आणि काही माध्यमंनी या घटनेमुळे कंगनावर गंभीर आरोप केले. तिने आरोपांचा तीव्र निषेध केला आहे. यावेळी कंगनाने शहरातील प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड चाखले आणि रिकामी प्लेट रस्त्यावरच टाकली असे वृत्त आहे.
तू प्लेट रस्त्यावर फेकलीस का?
सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत होता ज्यामध्ये अनेकांनी असा दावा केला होता की अभिनेत्री रस्त्यावर प्लेट फेकताना पकडली गेली आहे. कंगनाने हा दावा फेटाळून लावत एक फोटो शेअर केला आहे जो सिद्ध करतो की तिने प्लेट रस्त्यावर नाही तर कचऱ्याच्या डब्यात फेकली. हा फोटो सध्या कंगनाच्या स्टोरीवरुन डिलिट केला गेला आहे
पुरावा म्हणून फोटो शेअर केला
कंगनाने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीजवर टिक्की स्टॉलजवळ वेगवेगळ्या बाजूंनी काढलेला स्वतःचा फोटो शेअर केला. तिने फोटोमध्ये बाण काढला की दुकानाजवळ एक कचराकुंडी होती जिथे वापरलेली प्लेट्स ठेवली जात होती. कचराकुंडी सरळ कंगनाच्या पाया जवळ दिसतेय. कंगनाने स्पष्ट केले की खरं तर तिने तिची प्लेट त्याच कचराकुंडीत टाकली होती. तिने कॅप्शनमध्ये लिहिले, "खोटेपणा पसरवण्यापूर्वी तथ्ये पडताळून पहा."
विक्रमादित्यचा पराभव करून झाली खासदार
कंगनाने 2024 मध्ये भाजपच्या तिकिटावर मंडी लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवून तिच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. कंगनाने तिचे काँग्रेसचे प्रतिस्पर्धी विक्रमादित्य सिंह यांचा 74,755 मतांनी पराभव केला.
अभिनेत्री ते राजकारणी
कंगना रानौत एक उत्तम राजकारणी तर आहेच त्या आधी ती एक उत्कृष्ट अभिनेत्री देखील आहे. तिने मनिकर्णिका, तनु वेड्स मनु, फॅशन, रेडी सारख्या हिट चित्रपटांमधुन स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली.