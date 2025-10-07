विकेंडनंतर 'कांतारा' चित्रपटाच्या कमाईला लागला स्पीड ब्रेकर, सोमवारच्या दिवशी कमाईत 50% घसरण

Kantara Box Office Collection Day 5: गुरुवारी म्हणजेच 2 ऑक्टोबर रोजी बॉक्स ऑफिसवर दोन मोठे चित्रपट एकाचवेळी प्रदर्शित झाले. साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टीचा ‘कांतारा: चॅप्टर 1’ आणि वरुण धवन - जान्हवी कपूर यांचा ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’. वीकेंडपर्यंत दोन्ही चित्रपटांना प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला पण सोमवारच्या दिवशी दोन्ही चित्रपटांच्या कमाईत मोठी घट दिसून आली.
पहिल्या दिवशी (गुरुवार) – ₹61.85 कोटी
दुसरा दिवस (शुक्रवार) – ₹45.50 कोटी
तिसरा दिवस (शनिवार) – ₹55 कोटी
चौथा दिवस (रविवार) – ₹63 कोटी
पाचवा दिवस (सोमवार) – ₹31.25 कोटी
ऋषभ शेट्टीच्या ‘कांतारा: चॅप्टर 1’ चित्रपटाने सोमवारच्या दिवशी कमाईमध्ये 50% घट पाहिली. तरीही पाच दिवसांची एकूण कमाई 265.50 कोटी पर्यंत पोहोचली आहे.
काही भाषांमध्ये रिलीज झालेल्या या चित्रपटाचे 125 कोटी बजेट होते. साऊथच्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर प्रेक्षकांची जबरदस्त उपस्थिती कायम राखली आणि निर्माते आणि दिग्दर्शकांसाठी हा चित्रपट फायदेशीर ठरला.
वरुण धवन आणि जान्हवी कपूरच्या मल्टीस्टारर चित्रपट ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’साठीही सोमवारचा दिवस कठीण ठरला. या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी 9.25 कोटींची कमाई केली. तर शुक्रवार, शनिवार या चित्रपटाने सुमारे 7 कोटी दररोज आणि सोमवारी 3 कोटींची कमाई केली.
चित्रपटाचे एकूण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आतापर्यंत 33 कोटी इतके आहे. या चित्रपटाचे बजेट 60 कोटी असल्याने चित्रपटाने अजूनपर्यंत स्वतःच्या बजेट इतकी देखील कमाई केली नाही.
‘कांतारा: चॅप्टर 1’ या चित्रपटाचे बजेट 125 कोटी होते. या चित्रपटाने पाच दिवसात 265.50 कोटींची कमाई केली. तर ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ चित्रपटाचे बजेट 60 कोटी होते. मात्र, चित्रपटाने अजूनपर्यंत पूर्ण कमाई केली नाही. या चित्रपटाने आतापर्यंत एकूण कमाई 33 कोटींची कमाई केली आहे. यावरून स्पष्ट होते की कमाईच्या बाबतीत ऋषभ शेट्टीचा ‘कांतारा’ वरुण-जान्हवीच्या चित्रपटापेक्षा जास्त यशस्वी ठरला आहे.
अशातच दोन्ही चित्रपटांसाठी सोमवारचा दिवस ‘स्पीड ब्रेकर’ ठरला. जरी वरुण धवनच्या चित्रपटाने तिकीटावर ऑफर देऊन कमाई टिकवण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत मोठा फरक दिसला.
