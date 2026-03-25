कांतारा प्रकरण: रणवीर सिंह चामुंडी हिल्सवर जाऊन देवतेसमोर मागणार माफी , प्रतिज्ञापत्र सुद्धा सादर करणार !

मुंबई: ‘कांतारा’ चित्रपटातील पवित्र देवतेची नक्कल केल्यामुळे वादात सापडलेला बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह याने अखेर माघार घेतली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान रणवीरने स्वतः म्हैसूर येथील चामुंडी हिल्सवर जाऊन संबंधित देवतेची माफी मागण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासोबतच तो न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ चाललेल्या या वादावर लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
2025 मध्ये गोव्यात पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (IFFI) रणवीर सिंहने ‘कांतारा: चॅप्टर 1’ चित्रपटातील ‘दैव’ परंपरेची नक्कल करताना अभिनेता ऋषभ शेट्टी यांच्या अभिनयाचीही नक्कल केली होती. मात्र, या सादरीकरणादरम्यान त्याने त्या पवित्र देवतेचा उल्लेख ‘स्त्री भूत’ असा केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला.
या वक्तव्यामुळे कर्नाटकसह देशभरातील अनेक हिंदू संघटना आणि भाविकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, ‘दैव’ ही परंपरा अत्यंत पवित्र आणि स्थानिक श्रद्धांशी निगडित असून तिचा अपमान झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणी बेंगळुरू येथील हाय ग्राउंड्स पोलीस ठाण्यात रणवीर सिंहविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
प्रकरण न्यायालयात आल्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही याची गंभीर दखल घेतली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी रणवीर सिंहला कडक शब्दांत फटकारले. 'तुम्ही मोठे कलाकार असाल, सुपरस्टार असाल, पण कायद्यापेक्षा कोणीही वर नाही. सार्वजनिक व्यासपीठावर बोलताना जबाबदारीची जाणीव असणे आवश्यक आहे. सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर केलेले वक्तव्य कायमस्वरूपी राहते, त्यामुळे विचारपूर्वक बोलणे गरजेचे आहे,' असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने सुनावले. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे प्रकरणाला अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले.
वाद वाढल्यानंतर रणवीर सिंहने सोशल मीडियावरून माफी मागितली होती. मात्र तक्रारदारांनी ती माफी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यांच्या मते, ती माफी केवळ औपचारिक आणि ‘दिखाऊ’ होती. तक्रारदाराच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना म्हटले, “अपमान सार्वजनिकरित्या आणि तोंडी झाला असेल, तर माफीही तशीच—सार्वजनिक आणि तोंडी असावी. सोशल मीडियावरील निवेदन पुरेसे नाही.”
या पार्श्वभूमीवर रणवीर सिंहने आपली भूमिका बदलत अधिक ठोस पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयात त्याने प्रत्यक्ष धार्मिक स्थळी जाऊन माफी मागण्याची तयारी दर्शवली आहे. विशेष म्हणजे, म्हैसूरमधील चामुंडी हिल्स हे अत्यंत पवित्र स्थान मानले जाते आणि तेथील देवतेची माफी मागण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
याशिवाय, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तो प्रतिज्ञापत्र सादर करून भविष्यात अशा प्रकारची चूक पुन्हा होणार नाही, याची हमी देणार असल्याची माहिती आहे.
रणवीर सिंहच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, त्यांच्या क्लायंटचा कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. कार्यक्रमादरम्यान केलेले वक्तव्य हे केवळ सादरीकरणाचा भाग होते आणि त्यामागे कोणताही अपमान करण्याचा उद्देश नव्हता, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 'गैरसमजामुळे हा वाद निर्माण झाला आहे. रणवीर सिंह स्वतः पुढाकार घेत असून तो परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे. देवतेची प्रत्यक्ष जाऊन माफी मागण्याची त्याची तयारी ही त्याच्या संवेदनशीलतेचे आणि आदराचे प्रतीक आहे' असेही त्यांनी नमूद केले.
रणवीर सिंहने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे तक्रारदारांची भूमिका मवाळ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. न्यायालयानेही सकारात्मक पाऊल उचलण्यावर भर दिल्याने या प्रकरणाचा लवकरच निपटारा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.