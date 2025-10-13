हाऊसफुल्ल शो, 11 दिवसांमध्ये 'कांतारा: चैप्टर 1' चित्रपटाने केली प्रचंड कमाई, मोडले अनेक चित्रपटांचे रेकॉर्ड

Kantara: Chapter 1: साऊथ चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता ऋषभ शेट्टीचा ‘कांतारा: चैप्टर 1’ चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला असून त्याला प्रेक्षकांकडून भरभरून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. ऋषभ शेट्टीने आईएएनएसशी बोलताना सांगितले की, या चित्रपटाची संपूर्ण स्क्रिप्ट तयार करण्यासाठी त्यांनी 15-16 वेळा कथा लिहिली होती.
ऋषभ शेट्टी म्हणाले की, 'पहिल्या भागासाठी आम्ही फक्त 3-4 वेळा कथा लिहिली आणि 3-4 महिन्यांत स्क्रिप्ट पूर्ण केली. त्यानंतर थेट शूटिंग सुरू केले. हे खूप सोपे होते. जेव्हा आम्ही प्रीक्वल तयार करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा आम्ही शिवच्या वडिलांच्या कथेतून सुरुवात केली. नंतर समजले की पहिल्या भागात काही बॅकस्टोरीची गरज आहे. त्यामुळे आम्ही निर्णय घेतला की थोडे मागे जाऊन ही गोष्ट प्रारंभ म्हणून दाखवू, किंवदंती म्हणून नव्हे.
ऋषभ शेट्टीने पुढे सांगितले की, 'ही संपूर्ण स्क्रिप्ट पूर्ण केली तेव्हा आम्हाला लक्षात आले की हे एका लहान भागात सांगता येणार नाही. ही एक संपूर्ण बॅकस्टोरी आहे. मला वाटते जवळपास 15-16 वेळा 'कथन मसुदा' लिहिला होता.'
‘कांतारा: चैप्टर 1’ हा चित्रपट मूळ ‘कांतारा’चा प्रीक्वल आहे. या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन ऋषभ शेट्टी यांनी केले आहे. हा चित्रपट 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रदर्शित झाला. मुंबईत नुकताच या चित्रपटाचा विशेष प्रीमियर स्क्रीनिंग शो आयोजित करण्यात आला होता. ज्यात बॉलिवूडचा अभिनेता सुनील शेट्टीही उपस्थित होता. सुनील शेट्टीने चित्रपट पाहिल्यानंतर भरभरून प्रशंसा केली. काही खास फोटो ऋषभ शेट्टी यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर शेअर केले होते.
बॉक्स ऑफिसच्या कामगिरीकडे पाहिल्यास 'कातारा' चित्रपटाच्या पहिल्या भागाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. दुसऱ्या भागाने 400 कोटींहून अधिक बॉक्स ऑफिसवर कमाई केली आहे तर जगभरात या चित्रपटाने तब्बल 550 कोटींची कमाई केली आहे.
‘कांतारा: चैप्टर 1’ या चित्रपटाने 11 व्या दिवशी 39 कोटींची कमाई केली असून भारतात एकूण कमाई आता 437.65 कोटींची कमाई केली आहे. 11 व्या दिवशी या चित्रपटाने जगभरात एकूण 600 कोटींच्या पलीकडे कमाई केली आहे. या यशस्वी चित्रपटामुळे ऋषभ शेट्टीची प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रियता आणि बॉक्स ऑफिसवरील दबदबा वाढला आहे.
FAQ
चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?
‘कांतारा: चॅप्टर १’ हा बहुप्रतीक्षित प्रीक्वेल २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी थिएटर्समध्ये प्रदर्शित झाला. पहिल्या भागाच्या यशामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती.
ऋषभ शेट्टीने स्क्रिप्ट कशी तयार केली?
ऋषभ शेट्टीने सांगितले की, स्क्रिप्टसाठी १५-१६ वेळा कथा लिहिली. पहिल्या भागासाठी फक्त ३-४ वेळा पुरल्या, पण प्रीक्वेलसाठी शिवच्या वडिलांच्या कथेतून सुरुवात करत बॅकस्टोरी वाढवली.
स्क्रिप्ट तयार करण्यास किती वेळ लागला?
पहिल्या भागासाठी ३-४ महिने लागले, पण प्रीक्वेलसाठी स्क्रिप्ट एका भागात बसणारी नव्हती, त्यामुळे अनेक बदल करून पूर्ण केली.