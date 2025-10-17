ऋषभ शेट्टीच्या 'कांतारा: चैप्टर 1'चा जगभरात डंका, हाऊसफुल्ल शो, 'छावा'चा रेकॉर्ड मोडणार?

Kantara: Chapter-1 : होम्बले फिल्म्स आणि ऋषभ शेट्टी निर्मित ‘कांतारा: चैप्टर 1’ ने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य केले आहे. 2022 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट ‘कांतारा’च्या प्रीक्वलने आता चित्रपटप्रेमींमध्ये नवा उत्साह निर्माण केला आहे. चित्रपट फक्त प्रेक्षकांमध्येच लोकप्रिय झाला नाही तर चित्रपट उद्योगातील तज्ज्ञांनाही त्याच्या गुणवत्तेची दखल घ्यावी लागली आहे.
चित्रपटाची कथा दमदार असून अभिनय देखील उत्कृष्ठ आहे आणि चित्रपटातील सीन मंत्रमुग्ध करणारे आहेत. या सर्वांमुळे हा चित्रपट संपूर्ण देशभर चर्चेचा विषय बनला आहे. बॉक्स ऑफिसवर त्याला मिळत असलेले प्रेम स्पष्टपणे दिसत आहे. रिलीज झाल्यानंतर केवळ दोन आठवड्यांतच ‘कांतारा: चैप्टर 1’ ने जगभरात 717.50 कोटींची कमाई करून नवे रेकॉर्ड केले आहेत. दिवाळीच्या आठवड्यातही हा चित्रपट जोरदार कमाईसाठी सज्ज आहे.
निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर याची घोषणा करत लिहिले की, 'बॉक्स ऑफिसवर एक दैवी तूफान! Kantara Chapter1 जगभरात 717.50 कोटी GBOC पार करतोय. या दिवाळीत Blockbuster Kantara सोबत उत्साह साजरा करा जो जवळच्या सिनेमागृहांत यशस्वीपणे चालू आहे!'
दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे आणि जगभरातून मिळालेल्या उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पाहता ‘कांतारा: चैप्टर 1’ आणखी एक ब्लॉकबस्टर वीकेंडसाठी सज्ज झालेला दिसत आहे. हा चित्रपट भारतीय सिनेमासाठी नवीन कीर्तिमान रचत आहे आणि देशाचा अभिमान वाढवत आहे.
‘कांतारा: चैप्टर 1’ चे दिग्दर्शन ऋषभ शेट्टींनी केले असून, ही कथा चौथ्या शतकात आधारित आहे. या प्रीक्वलमध्ये ‘कांतारा’च्या पवित्र भूमीची रहस्यमय उत्पत्ती उलगडली गेली आहे. प्राचीन मिथक, श्रद्धा आणि दैवी घटनांना एकत्र करून लोककथा आधारित अद्वितीय गाथा सादर केली आहे. चित्रपटात ऋषभ शेट्टी, सप्थमी गौड़ा, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंथ, जयराम, पीडी सतीश चंद्र, प्रकाश थुमिनाड आणि अनेक प्रतिभावान कलाकारांनी अभिनय केला आहे.
हा चित्रपट ऋषभ शेट्टींनी लिहिला, दिग्दर्शित केला आणि मुख्य भूमिकाही साकारली आहे. चित्रपटाचे उत्पादन विजय किरागंदूर यांनी होम्बले फिल्म्सच्या बॅनरखाली केले आहे. सिनेमॅटोग्राफी अरविंद एस. कश्यप यांनी केली असून संगीत बी. अजनिश लोकनाथ यांनी दिले आहे. ज्यांनी पहिल्या चित्रपटामध्येही जादू केली होती.
FAQ
‘कांतारा: चैप्टर १’ ची रिलीज डेट काय आणि तो कोणत्या दिवशी प्रदर्शित झाला?
हा चित्रपट २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झाला, जो गांधी जयंती आणि दसऱ्याच्या निमित्ताने साजरा केला गेला. हे २०२२ च्या ‘कांतारा’ चित्रपटाचं प्रीक्वेल असून, त्याने रिलीजच्या वेळीच प्रेक्षकांचं मन जिंकलं.
चित्रपटाची कथा कशावर आधारित आहे?
‘कांतारा: चैप्टर १’ ही कथा चौथ्या शतकातील आहे आणि मूळ चित्रपटातील पवित्र भूमीची रहस्यमय उत्पत्ती उलगडते. प्राचीन मिथक, श्रद्धा आणि दैवी घटनांचा समावेश असलेली ही लोककथा आधारित अद्वितीय गाथा आहे, जी प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करते.
चित्रपटातील मुख्य कलाकार कोण कोणते?
मुख्य भूमिकेत ऋषभ शेट्टी (लेखन, दिग्दर्शन आणि अभिनय), सप्थमी गौडा, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंथ, जयराम, पी. डी. सतीश चंद्र, प्रकाश थुमिनाड आणि इतर प्रतिभावान कलाकार आहेत. ऋषभ शेट्टी यांनी बहुआयामी भूमिका साकारली आहे.