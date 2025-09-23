English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Video : हृदयाचे ठोके वाढवणारी 3 मिनिटं; पाहा, ऐका... अनुभवा 'कांतारा'च्या विश्वाची झलक

Kantara Chapter 1 : चित्रीकरणादरम्यान झालेले अनेक मृत्यू; कोणीही मोठा कलाकार नाही, तरीही का पाहिली जातेय या कलाकृतीची वाट? 

सायली पाटील | Updated: Sep 23, 2025, 01:24 PM IST
Video : हृदयाचे ठोके वाढवणारी 3 मिनिटं; पाहा, ऐका... अनुभवा 'कांतारा'च्या विश्वाची झलक
Kantara Chapter 1 Trailer full video Rishab Shetty release date kantara 2 latest update

Kantara Chapter Trailer Video 1 : मागील काही वर्षांमध्ये दाक्षिणात्य कलाविश्वातील अनेक कलाकृतींना प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम दिलं. विविधभाषी प्रेक्षकांनी या कलाकृती आणि त्यांच्या छायांकनासह त्यांच्या कथानकांचीसुद्धा प्रशंसा ठरली. याचच एक उदाहरण म्हणजे 2022 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'कांतारा' नावाचा चित्रपट. 

अतिशय कमी निर्मिती खर्चात तयार झालेल्या या चित्रपटानं जगभरातील सिनेरसिकांच्या मनाचा ठाव घेतला आणि कोट्यवधींची कमाई केली. इतकंच नव्हे, तर राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारालाही गवसणी घालली. अशाच या चित्रपटाच्या थरारक कथानकाचा पूर्वार्ध आता प्रेक्षकांच्या भेटीस यायला सज्ज झाला आहे. 

कोणत्याही प्रसिद्ध चेहऱ्याशिवाय गाजतोय ट्रेलर 

'कांतारा चॅप्टर 1' या नावानं नुकताच चित्रपटाच्या कथानकाचा पूर्वार्ध नेमका कसा असेल याची झलक दाखवणारा एक व्हिडीओ अर्थात चित्रपटाच्या प्रिक्वलचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. 2 ऑक्टोबरला हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार असून त्यामध्ये दिसणारी पात्र, कलाकारांता तूफान अभिनय प्रेक्षकांची उत्कंठा वाढवून जात आहे. 

कांतारा नेमकं आहे काय? उलिगा म्हणजे काय? इथपासून चित्रपटाच्या पहिल्या भागामध्ये दिसणारा 'शिवा' त्याच्या जीवनातील भूतकाळ, कांताराच्या त्या 'रहस्यमयी' वनराईत दडलेलं गुढ इथपासून अनेक मुद्द्यांवर चित्रपटाचं कथानक प्रकाश टाकणार आहे, ज्यामुळं प्रेक्षकही या कथानकासाठी तितकेच उत्सुक असल्याचं पाहायला मिळत आहेत. 

मागील काही वर्षांपासून ऋषभ शेट्टीच्या नावाभोवती प्रसिद्धीचं वलय असलं तरीही सुपरस्टार होण्याच्या मार्गावर असणाऱ्या या अभिनेत्याच्या वाटेतील अडचणी मात्र कमी होत नाहीयेत. हे चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यानही लक्षात आलं, जिथं विविध ठिकाणी झालेल्या अपघातांदरम्यान त्यांनी सहकलाकार आणि सेटवर काम करणारे कर्मचारी गमावले. या चित्रपटामध्ये काही एकदोन कलाकार वगळता या चित्रपटामध्ये कोणीही मोठा चेहरा नाही. मात्र कथानकाच्या बळावर आता हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या अपेक्षा पूर्ण करतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

FAQ

'कांतारा चॅप्टर 1' चा ट्रेलर कधी आणि कसा रिलीज झाला?
22 सप्टेंबर 2025 रोजी विविध भाषांतील ट्रेलर स्टार कलाकारांनी लॉन्च केले. तो 2.550मिनिटांचा असून, युट्यूबवर उपलब्ध आहे.

कांतारा म्हणजे काय? उलिगा म्हणजे काय?
'कांतारा' हे कन्नड शब्द 'वनराई' साठी, ज्यात दैवी रहस्य दडलेले आहे. 'उलिगा' किंवा गुलिगा ही दैवी कला परंपरेतील एक देवता आहे, ज्याची कथा चित्रपटात उलगडते.

या चित्रपटात कोणत्या कलाकारांचा समावेश?
मुख्यतः ऋषभ शेट्टी (दिग्दर्शक आणि हिरो), रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवय्या आणि जयराम. कोणताही मोठा स्टार नाही.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

