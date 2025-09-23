Video : हृदयाचे ठोके वाढवणारी 3 मिनिटं; पाहा, ऐका... अनुभवा 'कांतारा'च्या विश्वाची झलक

Kantara Chapter Trailer Video 1 : मागील काही वर्षांमध्ये दाक्षिणात्य कलाविश्वातील अनेक कलाकृतींना प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम दिलं. विविधभाषी प्रेक्षकांनी या कलाकृती आणि त्यांच्या छायांकनासह त्यांच्या कथानकांचीसुद्धा प्रशंसा ठरली. याचच एक उदाहरण म्हणजे 2022 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'कांतारा' नावाचा चित्रपट.
अतिशय कमी निर्मिती खर्चात तयार झालेल्या या चित्रपटानं जगभरातील सिनेरसिकांच्या मनाचा ठाव घेतला आणि कोट्यवधींची कमाई केली. इतकंच नव्हे, तर राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारालाही गवसणी घालली. अशाच या चित्रपटाच्या थरारक कथानकाचा पूर्वार्ध आता प्रेक्षकांच्या भेटीस यायला सज्ज झाला आहे.
'कांतारा चॅप्टर 1' या नावानं नुकताच चित्रपटाच्या कथानकाचा पूर्वार्ध नेमका कसा असेल याची झलक दाखवणारा एक व्हिडीओ अर्थात चित्रपटाच्या प्रिक्वलचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. 2 ऑक्टोबरला हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार असून त्यामध्ये दिसणारी पात्र, कलाकारांता तूफान अभिनय प्रेक्षकांची उत्कंठा वाढवून जात आहे.
कांतारा नेमकं आहे काय? उलिगा म्हणजे काय? इथपासून चित्रपटाच्या पहिल्या भागामध्ये दिसणारा 'शिवा' त्याच्या जीवनातील भूतकाळ, कांताराच्या त्या 'रहस्यमयी' वनराईत दडलेलं गुढ इथपासून अनेक मुद्द्यांवर चित्रपटाचं कथानक प्रकाश टाकणार आहे, ज्यामुळं प्रेक्षकही या कथानकासाठी तितकेच उत्सुक असल्याचं पाहायला मिळत आहेत.
मागील काही वर्षांपासून ऋषभ शेट्टीच्या नावाभोवती प्रसिद्धीचं वलय असलं तरीही सुपरस्टार होण्याच्या मार्गावर असणाऱ्या या अभिनेत्याच्या वाटेतील अडचणी मात्र कमी होत नाहीयेत. हे चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यानही लक्षात आलं, जिथं विविध ठिकाणी झालेल्या अपघातांदरम्यान त्यांनी सहकलाकार आणि सेटवर काम करणारे कर्मचारी गमावले. या चित्रपटामध्ये काही एकदोन कलाकार वगळता या चित्रपटामध्ये कोणीही मोठा चेहरा नाही. मात्र कथानकाच्या बळावर आता हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या अपेक्षा पूर्ण करतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
'कांतारा चॅप्टर 1' चा ट्रेलर कधी आणि कसा रिलीज झाला?
22 सप्टेंबर 2025 रोजी विविध भाषांतील ट्रेलर स्टार कलाकारांनी लॉन्च केले. तो 2.550मिनिटांचा असून, युट्यूबवर उपलब्ध आहे.
कांतारा म्हणजे काय? उलिगा म्हणजे काय?
'कांतारा' हे कन्नड शब्द 'वनराई' साठी, ज्यात दैवी रहस्य दडलेले आहे. 'उलिगा' किंवा गुलिगा ही दैवी कला परंपरेतील एक देवता आहे, ज्याची कथा चित्रपटात उलगडते.
या चित्रपटात कोणत्या कलाकारांचा समावेश?
मुख्यतः ऋषभ शेट्टी (दिग्दर्शक आणि हिरो), रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवय्या आणि जयराम. कोणताही मोठा स्टार नाही.