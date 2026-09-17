/SIIMA पुरस्कारांमध्ये ‘कांतारा’चा दबदबा; तब्बल 9 पुरस्कारांवर कोरले नाव!

होम्बले फिल्म्सच्या बहुचर्चित ‘कांतारा’ने साऊथ इंडियन इंटरनॅशनल मूव्ही अवॉर्ड्स (SIIMA) मध्ये दमदार कामगिरी करत तब्बल 9 पुरस्कार पटकावले. सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक, सर्वोत्कृष्ट अभिनेता, सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री, सर्वोत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफर, सर्वोत्कृष्ट संगीत आणि सर्वोत्कृष्ट गीतलेखन यांसह विविध विभागांमध्ये चित्रपटाने आपली छाप उमटवली.
भारतीय चित्रपटसृष्टीत भव्य आणि महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्ससाठी ओळख निर्माण करणाऱ्या होम्बले फिल्म्सच्या यशाच्या शिरपेचात या पुरस्कारांमुळे आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. गेल्या काही वर्षांत या निर्मिती संस्थेने प्रेक्षकांना वेगवेगळ्या धाटणीचे आणि मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय ठरलेले चित्रपट दिले आहेत. ‘कांतारा’च्या SIIMA मधील या यशाने होम्बले फिल्म्सच्या दमदार प्रवासाला आणखी बळ मिळाले आहे.
दरम्यान, होम्बले फिल्म्सचा ‘हनुमान अंश’ हा चित्रपट आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या चित्रपटाच्या जागतिक प्रदर्शनामुळे भारतीय कथाकथनाला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नवी संधी मिळणार आहे.
पॅन-इंडिया सिनेमाच्या वाढत्या प्रभावात होम्बले फिल्म्सने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. KGF फ्रँचायझी, ‘कांतारा’, ‘सालार’ फ्रँचायझी आणि ‘महावतार नरसिम्हा’ यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्समुळे या निर्मिती संस्थेने भारतीय सिनेमाच्या विविध प्रेक्षकवर्गापर्यंत आपली पोहोच वाढवली आहे. मोठ्या पडद्यावर भव्य कथा सादर करण्यासोबतच, विविध भाषांमधील प्रेक्षकांना आकर्षित करणाऱ्या सिनेमांची निर्मिती करण्यावरही संस्थेचा भर राहिला आहे.
याच प्रवासातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ‘महावतार नरसिम्हा’. भारतीय पौराणिक आणि सांस्कृतिक कथांना अॅनिमेशनच्या माध्यमातून व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या या चित्रपटाने देशातील अॅनिमेशन सिनेमाबद्दलची उत्सुकता वाढवली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि भारतीय सांस्कृतिक मुळांचा मेळ साधत या चित्रपटाने वेगळी ओळख निर्माण केली.
गेल्या काही वर्षांत होम्बले फिल्म्सचा विस्तार एका भाषेपुरता किंवा एका प्रादेशिक बाजारपेठेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. विविध भारतीय भाषांमधील प्रोजेक्ट्सच्या माध्यमातून संस्थेने आपला आवाका वाढवला असून, पॅन-इंडिया मनोरंजनाच्या क्षेत्रात आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे.
आता आगामी काळातही प्रेक्षकांसाठी मोठ्या पडद्यावर अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स सादर करण्यासाठी होम्बले फिल्म्स सज्ज आहे. ‘सालार: पार्ट 2 – शौर्यांग पर्व’, ‘महावतार परशुराम’, ‘सूर्या 48’, ‘येतो का नाय’ यांसारख्या प्रोजेक्ट्ससोबतच ऋतिक रोशनसोबतचे आगामी सहकार्यही विशेष चर्चेत आहे.
दमदार कथा, भव्य निर्मिती आणि विविध भाषांमधील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता यामुळे होम्बले फिल्म्सचा आगामी प्रवासही तितकाच महत्त्वाकांक्षी ठरणार आहे.