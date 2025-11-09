कपिल शर्माच्या कॅफेवरील गोळाबाराच्या प्रकरणाला नवे वळण, बॉलिवूडलाही थेट इशारा

Kapil Sharma café: प्रसिद्ध पंजाबी कॉमेडिअन आणि अभिनेता कपिल शर्माच्या कॅप्स कॅफेमध्ये सगल तिसऱ्यांदा गोळीबार झाला असून पोलीस प्रशासनाने आता कडक कारवाई करण्यचा निर्णय घेतला. या अंतर्गत गोळीबार करणाऱ्या तिघांना कॅनडा शासनाने हद्दपार करण्याची घोषणा केली. कॅनडामधील कॉमेडियन कपिल शर्माच्या रेस्टॉरंट, कप्स कॅफेवर या आधी दोन वेळा गोळीबार झाला असून हा केफे याच वर्षी 4 जुलै 2025ला उघडला होता. या हल्ल्यामागील नेमका हेतू अद्याप अस्पष्ट असला तरी, हा हल्ला खंडणी प्रकरणात किंवा धर्मांमधील वैचारीक मतभेदांवरून केला गेला असावा अशी दाट शक्यता आहे.
एका पंजाबी व्यावसायिकाच्या हत्येमुळे प्रकरणात मोठी वाढ
गुन्हेगार व्यवसाय मालकांकडून क्रिप्टोकरन्सी पेमेंटची मागणी करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात. जर त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर ते हिंसाचार आणि जाळपोळ करतात. सरे, लोअर मेनलँड आणि फ्रेझर व्हॅलीमधील अनेक लहान व्यवसायांवर हल्ले झाले आहेत, ज्यात सरेमधील वारंवार लक्ष्य केल्या जाणाऱ्या रेस्टॉरंट कॅप्स कॅफेचा समावेश आहे. रिफ्लेक्शन सेंटरच्या मालकावर गोळीबार करण्यात आला आणि अलीकडेच एका पंजाबी व्यावसायिकाचीही हत्या करण्यात आली.
टास्क फोर्सची कारवाई
7 नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेले हद्दपार, सीबीएसए, आरसीएमपी आणि स्थानिक पोलिस एजन्सी आणि बीसी एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स अंतर्गत केलेले पहिले हद्दपार आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला 40 सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली.
या नेटवर्कमध्ये सामील असलेले बरेच बळी आणि गुन्हेगार पंजाबी वंशाचे आहेत.
अधिकाऱ्यांनी हद्दपार केलेल्या व्यक्तींची ओळख, नागरिकत्व किंवा गंतव्यस्थाने सार्वजनिकरित्या उघड केलेली नसली तरी, कायदा अंमलबजावणी सूत्रांनी असे सूचित केले आहे की या नेटवर्कमध्ये सामील असलेले बरेच बळी आणि गुन्हेगार पंजाबी वंशाचे आहेत.
बॉलिवूडवरसुद्धा हिंसाचाराचे सावट
या वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांनंतरही, कपिल शर्मा आणि त्याच्या टीमने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नसली तरी हल्लेखोरांनी कपिल शर्मासहित बॉलिवूडला थेट इशारा दिला आहे: “वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. सरे शहारातील कप्स कॅफेमध्ये झालेला गोळीबार मी, कुलवीर सिद्धू आणि गोल्डी ढिल्लन यांनी केला. जे आमचे ऋणी आहेत किंवा आम्हाला फसवतात त्यांना इशारा दिला जाईल. आमच्या धर्माविरुद्ध बोलणाऱ्या बॉलिवूड व्यक्तींनीही तयार राहावे - हल्ला कधीही होऊ शकतो.” या विधानावरून असे सूचित होते की हा हल्ला भारतीय मनोरंजन उद्योगातील व्यक्तींना धमकावण्याच्या आणि इजा पोहचवण्याचा सरळ इशाराच आहे.
कॅप्स कॅफेवर हल्ले कधी झाले?
10 जुलै - 4 जुलैला कॅफे उघडल्यानंतर काही दिवसांनी गोळीबार झाला.
7 ऑगस्ट - पुन्हा एकदा गोळीबारीच्या प्रयत्नांमुळे खिडकीच्या काचा आणि इमारतींचे नुकसान झाले.
16 ऑक्टोबर - कर्मचारी आणि ग्राहक कॅफेत असताना अनेक गोळ्या झाडण्यात आल्या.