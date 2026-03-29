Karan Johar Ananya Pandey Viral Video: बॉलिवूडमध्ये असे अनेक प्रकार घडतात जे खरंच लाजिरवाणे असतात. असाच एक प्राकर कॅमेऱ्यात कैद झाला अन् सोशल मीडियावर चर्चा सुरु झाली. पहा व्हिडीओ...

प्रिती वेद | Updated: Mar 29, 2026, 10:04 AM IST
करण जोहरने अनन्या पांडेसोबत स्टेजवर केली नको ती गोष्ट, Video पाहुन चाहते संतापले
(photo Credit- Social Media)

Ananya Pandey Viral Video: सोशल मीडियावर सध्या ‘अनन्या पांडे’ आणि ‘करण जोहर’ यांचा एक जुना व्हिडिओ पुन्हा चर्चेत आला आहे. सोशल मीडियावर हा क्लिप वेगाने पसरत असून अनेकांनी त्यावर आपली मतं व्यक्त केली आहेत. हा व्हिडिओ एका इव्हेंटदरम्यानचा असल्याचं सांगितलं जातं, जिथे दोघेही एकत्र स्टेजवर दिसत होते. सुरुवातीला हा क्षण साधा वाटत असला तरी एका छोट्याशा कृतीमुळे चर्चेला वेगळं वळण मिळालं आहे. त्यामुळेच हा विषय नेटिझन्समध्ये गरम झाला असून विविध प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत.

या व्हिडिओमध्ये ‘करण जोहर’ आणि ‘अनन्या पांडे’ एकत्र उभे राहून कॅमेऱ्यासमोर पोझ देताना दिसतात. त्या वेळी करणने अनन्याला नको तिथं हलकासा हात ठेवला, आणि याच क्षणाने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. काही सेकंदासाठी अनन्या त्याच्याकडे वळते आणि एक नाइलाज असल्यासारखं हसते, त्यानंतर दोघे पुन्हा सामान्यपणे फोटोसाठी उभे राहतात.

नेमकं काय घडलं?

हा व्हिडिओ X प्लॅटफॉर्मवर शेअर झाल्यानंतर अनेकांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या. काही यूजर्सना करणची ही कृती अयोग्य वाटली, तर काहींनी याला सामान्य इव्हेंटचा भाग मानलं. एका नेटकऱ्याने लिहिलं, “असं वाटतंय की करण जोहने अनन्या पांडेला अनकंफर्टेबल केलं” दुसरा नेटकरी म्हणाला, "शी ही किती खालच्या दर्जाची वागणूक आहे." आणि यानंतर अशाच अनेक कमेंट्स दिसू लागल्या.

काही लोकांनी मात्र या व्हिडिओचं जास्त विश्लेषण करू नये असंही म्हटलं आहे. त्यांच्यामते, स्टेजवरील वातावरण आणि कॅमेरासमोरचा दबाव यामुळे अशा गोष्टी सहज घडू शकतात. तरीही, हा मुद्दा सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे आणि लोकांमध्ये मतभेद दिसून येत आहेत.

‘कॉल मी बे’ सीजन 2 ची चर्चा

हा व्हिडिओ ‘कॉल मी बे’ या वेब सीरिजच्या सीजन 2 च्या घोषणेच्या काळातील असल्याचं सांगितलं जातं. ‘अनन्या पांडे’ या शोमध्ये ‘बे’ चौधरी ही भूमिका साकारत असून तिच्या करिअरमधील हा महत्त्वाचा प्रोजेक्ट मानला जातो. 2024 मध्ये आलेल्या पहिल्या सीजनला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.

आता नवीन सीजनमध्ये ‘बे’च्या आयुष्यातील बदल आणि तिच्या वाढत्या लोकप्रियतेचा प्रवास दाखवला जाणार आहे. ती स्वतःचा न्यूज शो सुरू करते आणि त्यातून तिला मिळणाऱ्या प्रसिद्धीशी कशी जुळवून घेते, हे कथानकाचं मुख्य आकर्षण असेल. या वेळी ‘श्रुती हासन’ देखील शोमध्ये तिच्या बहिणीच्या भूमिकेत दिसणार आहे.

हे ही वाचा: रणवीर सिंहला यामी गौतमकडून 5 कोटींची गाडी गिफ्ट? व्हायरल व्हिडीओ खरा की fake? सविस्तर माहिती

कलाकारांची प्रतिक्रिया अद्याप नाही

व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतरही ‘करण जोहर’ आणि ‘अनन्या पांडे’ या दोघांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्यामुळे या चर्चेला अजूनच रंग चढला आहे. चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे की ते यावर काही बोलणार का.

दरम्यान, हा व्हिडिओ किती गंभीर घ्यायचा याबद्दल मतभेद कायम आहेत. काहींना यातून मोठा मुद्दा दिसतो, तर काहींना हा फक्त एक छोटा प्रसंग वाटतो. मात्र, या सर्व चर्चेमुळे ‘कॉल मी बे’ सीजन 2 बद्दलची उत्सुकता नक्कीच वाढली आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

karan joharAnanya PandeyViral Videobollywood

इतर बातम्या

दारुच्या व्यसनाला कंटाळून स्वत:ला संपवलं! मुलाला शेवटच्या म...

महाराष्ट्र बातम्या