करण जोहरचा धक्कादायक खुलासा! म्हणाला 'विराट कोहलीला ‘कॉफी विथ करण’मध्ये कधीच बोलावणार नाही'

Karan Johar not calling Virat Kohli on Koffee with Karan : विराट कोहलीला ‘कॉफी विथ करण’मध्ये का पाहायला मिळालं नाही? यावर करण जोहरने शेवटी मौन तोडलं.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 8, 2025, 07:30 PM IST
बॉलिवूडचा प्रसिद्ध दिग्दर्शक, निर्माता आणि होस्ट करण जोहरचा ‘कॉफी विथ करण’ हा लोकप्रिय टॉक शो नेहमीच चर्चेत असतो. गेली अनेक वर्षे या शोमध्ये बॉलिवूडमधील अनेक दिग्गज कलाकार, दिग्दर्शक आणि सेलिब्रेटी सहभागी झाले आहेत. त्यांच्या आयुष्यातील खास क्षण, प्रेमकथा, वादग्रस्त वक्तव्यं आणि मनोरंजक किस्स्यांमुळे हा शो प्रेक्षकांचा आवडता ठरला आहे. मात्र, अलीकडेच करण जोहरने एका मुलाखतीत असा खुलासा केला आहे की, तो आता कधीही क्रिकेटपटूंना ‘कॉफी विथ करण’मध्ये आमंत्रित करणार नाही. विशेष म्हणजे, यात विराट कोहलीचं नावही घेतलं गेलं आहे.

करण जोहरने ‘मिंत्रा’च्या ग्लॅम स्ट्रीमसाठी टेनिसपटू सानिया मिर्झाला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान याबाबत भाष्य केलं. या मुलाखतीत सानियाने करणला विचारलं की, ‘विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांना तू कधी शोमध्ये बोलावलं नाहीस, असं का?’ यावर उत्तर देताना करण म्हणाला 'मी कधीही विराटला विचारलं नाही. हार्दिक पंड्या आणि केएल राहुल यांच्या एपिसोडनंतर मी ठरवलं की, पुन्हा कोणत्याही क्रिकेटपटूला शोमध्ये बोलावणार नाही. काही क्रिकेटपटू असे आहेत ज्यांना बोलावलं तरी ते येणार नाहीत, हे मला माहिती आहे. त्यामुळे मी तो धोका घेत नाही.'

2019 मध्ये हार्दिक पंड्या आणि केएल राहुल ‘कॉफी विथ करण’च्या एका एपिसोडमध्ये पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते. या भागात हार्दिकने महिलांबद्दल काही वादग्रस्त विधानं केली होती. 'मी क्लबमध्ये गेल्यावर मुलींकडे पाहतो, कोण माझ्याकडे बघतंय हे लक्षात ठेवतो. आणि माझ्या पालकांनाही सांगतो की, मी आज करून आलोय,' असं विधान त्याने केलं होतं. या वक्तव्यामुळे समाजमाध्यमांवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. प्रेक्षकांनी हार्दिकवर टीका केली, तर बीसीसीआयने त्याच्यावर आणि राहुलवर अनुशासनात्मक कारवाई केली. दोघांना तात्पुरते भारतीय संघातून निलंबित करण्यात आलं.

यानंतर हार्दिकने सोशल मीडियावर माफी मागितली आणि सांगितलं की, त्याचा उद्देश कुणालाही दुखावण्याचा नव्हता. मात्र, हा प्रसंग इतका गाजला की, त्याचा परिणाम करण जोहरच्या शोवरही झाला. अनेकांनी शोच्या फॉरमॅटवर आणि त्याच्या प्रश्नांवर टीका केली. करण जोहरने नंतर या प्रकरणावर भाष्य करताना सांगितलं, 'मी त्या एपिसोडसाठी स्वतःला जबाबदार धरतो, कारण तो माझा शो आणि माझा प्लॅटफॉर्म होता. मीच त्यांना पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलं होतं. त्यानंतर मी ठरवलं की, अशा वादांना कारणीभूत ठरणारे प्रसंग पुन्हा होऊ नयेत.'

त्यामुळेच करणने स्पष्टपणे सांगितलं की, ‘कॉफी विथ करण’च्या पुढील सीझन्समध्ये विराट कोहली, रोहित शर्मा किंवा कोणताही क्रिकेटपटू दिसणार नाही. सध्या ‘कॉफी विथ करण’चा आठवा सीझन डिस्नी+हॉटस्टारवर प्रसारित होत असून, या सीझनमध्ये रणवीर सिंग–दीपिका पदुकोण, आलिया भट्ट–करीना कपूर, अजय देवगण–रोहित शेट्टी यांसारखे अनेक दिग्गज पाहुणे दिसले आहेत. मात्र, चाहत्यांना विराट आणि अनुष्का यांना या शोमध्ये एकत्र पाहण्याचं स्वप्न अजूनही अधुरं राहिलं आहे.

