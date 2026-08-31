'मी हील्स घातल्या आहेत...' करिना कपूर चित्रपटाच्या प्रमोशनादरम्यान पापाराझींवर संतापली!

मागील काही दिवसांआधी करीना कपूरचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, यामध्ये ती गरोदर असल्याचा अफवा पसरल्या होत्या. पण त्यानंतर तिच्या टीमने सांगितले की हे सगळे दावे खोटे आहेत, असे सांगितले आहे. आता अभिनेत्री करिना कपूरचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे आणि त्यामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. अभिनेत्री करिना कपूरचा आगामी सिनेमा दारा चित्रपटाचा ट्रेलर मुंबईमध्ये प्रदर्शित करण्यात आला आणि या ट्रेलर लाँच कार्यक्रमाला चित्रपटाचे कलाकार, दिग्दर्शिका मेघना गुलजार यांच्यासह अनेक जण उपस्थित होते. या सिनेमाच्या प्रमोशनासाठी अनेक पापाराझीदेखील उपस्थित होते, जे कलाकारांचे फोटो आणि व्हिडिओ काढण्यासाठी नेहमीच स्पर्धा करत असतात.
सिनेमाच्या प्रमोशनाच्या दरम्यान अभिनेत्री करिना कपूर ही पापाराझींवर संतापलेली पाहायला मिळाली. दरम्यान, एन्ट्री करताना करीना कपूर खान संतापली. तिने उपस्थित पापाराझींवर जोरदार टीका केली आणि ती खूप संतप्त दिसत होती. जेव्हा एखादा कार्यक्रम असतो त्यावेळी कलाकारांचे फोटो आणि व्हिडिओ काढण्यासाठी पापाराझी अनेकदा आराडाओरड करत असतात, अनेकदा असेही होते की ते कलाकारांना इकडेतिकडे होण्यासाठी किंवा बघण्यासाठी सांगत असतात. असेच काहीसे सिनेमाच्या प्रमोशनाच्या वेळी पापाराझी करिना कपूरसोबत आरडाओरडा करताना दिसले आणि यावेळी पापाराझींवर करिना कपूर राग काढताना दिसली.
हे ही वाचा
करिना कपूर ही डायरा सिनेमाच्या स्टार कास्टसोबत फोटो काढत होती, यावेळी पापाराझी सातत्याने कलाकारांना इकडेतिकडे बघण्यासाठी सांगत होते, ग्रुप फोटोमध्ये करीना कपूर एका बाजूला होती आणि पृथ्वीराज सुकुमारन दुसऱ्या बाजूला. पापाराझींच्या मागण्या ऐकून करीना संतापली. ती रागाने म्हणाली, "हे मध्यभागी आहे. कधी इथे, कधी तिथे... मी हील्स घातल्या आहेत."
करीना कपूर खानने कार्यक्रमात माध्यमांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. आई आणि मुलामधील भावनिक दृश्यांदरम्यान नैसर्गिक सहानुभूती आणि अभिनय यांचा समतोल कसा साधते, असे विचारले असता, अभिनेत्रीने स्पष्ट केले की 'दारा' या चित्रपटाचा तिच्यावर कायमस्वरूपी भावनिक प्रभाव पडला आहे. तिने लेखिका-दिग्दर्शिका मेघना गुलजार यांचीही प्रशंसा केली, कारण त्यांनी साकारलेल्या पात्राने तिला एक नवीन दृष्टिकोन दिला आणि तिच्या आयुष्याला एक नवीन आयाम जोडला.