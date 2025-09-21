English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बॉलिवूडमधील एकमेव अभिनेत्री, रिलीजनंतर स्वत:चेच चित्रपट पाहत नाही, नेमकं कारण काय?

Kareena Kapoor Birthday :  बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री करीना कपूर तिचे चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर लगेच का बघत नाही. काय आहे नेमकं यामागील कारण?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 21, 2025, 06:41 PM IST
तिच्या वाढदिवसानिमित्त तिच्या जीवनातील एक मनोरंजक गोष्ट समोर आली आहे. ज्याने चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले आहे. करीना कपूर स्वतःचे चित्रपट कधीही पाहत नाही. या मागे नेमकं कारण काय? पाहूयात सविस्तर

का पाहत नाही करीना स्वतःचे चित्रपट?

करीना कपूरने एका मुलाखतीत याबाबत खुलासा करताना सांगितले की तिला पडद्यावर स्वतःला पाहणे आवडत नाही. यामुळे ती स्वतःला जास्त विचार करताना आणि घाबरताना अनुभवते. म्हणूनच ती तिची बहीण करिश्मा कपूर आणि आई बबिता यांना तिचे चित्रपट दाखवते आणि त्यांचे अभिप्राय घेत असते. करीना चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर काही महिन्यांनीच ती आपले चित्रपट पाहते. ज्यामुळे ती अधिक सहजतेने आणि तणावमुक्तपणे चित्रपटाचा आनंद घेऊ शकते.

21 सप्टेंबर 1980 रोजी जन्मलेल्या करीना कपूरने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात एक खास स्थान मिळवले आहे. तिने 2000 साली ‘रिफ्यूजी’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं आहे. त्यानंतर ‘कभी खुशी कभी गम’, ‘जब वी मेट’, ‘3 इडियट्स’ आणि ‘बजरंगी भाईजान’ सारख्या चित्रपटांनी तिला प्रचंड यश मिळवून दिलं. त्याचबरोबर ‘ओमकारा’ आणि ‘उडता पंजाब’ सारख्या गंभीर विषयांवरील चित्रपटांमध्येही तिने अप्रतिम कामगिरी केली आहे.

वैयक्तिक जीवन 

करीन कपूरने लग्न आणि आई झाल्यानंतरही आपल्या अभिनयात कधीही तडजोड केली नाही. तिच्या मेहनतीने आणि अभिनयाच्या आवडीनं तिने आजही चाहत्यांचे हृदय जिंकले आहे. अलिकडेच ती ‘क्रू’ आणि ‘सिंघम अगेन’ सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसली होती.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

करीना कपूरची फिटनेस, स्टाईल आणि अभिनय क्षमता आजही प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करते आणि तिच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने चाहत्यांच्या शुभेच्छांचा पाऊस तिच्यावर पडत आहे. तिचा सोशल मीडियावर देखील मोठा चाहता वर्ग आहे. इन्स्टाग्रामवर ती नेहमी तिचे वेगवेगळ्या लुकमधील फोटो शेअर करत असते. 

FAQ

करीना कपूर तिचा कितवा वाढदिवस साजरा करत आहे?

करीना कपूरचा जन्म 21 सप्टेंबर 1980 रोजी झाला असून, ती 2025 मध्ये तिचा 45 वा वाढदिवस साजरा करत आहे.

करीना स्वतःचे चित्रपट का पाहत नाही?

करीना कपूरला पडद्यावर स्वतःला पाहणे आवडत नाही, कारण यामुळे ती स्वतःबद्दल जास्त विचार करते आणि घाबरते. ती चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर काही महिन्यांनीच पाहते, ज्यामुळे ती तणावमुक्तपणे आनंद घेऊ शकते.

करीना कोणाकडून चित्रपटांबद्दल अभिप्राय घेते?

ती तिची बहीण करिश्मा कपूर आणि आई बबिता यांना चित्रपट दाखवते आणि त्यांचे अभिप्राय घेते.

