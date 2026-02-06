Kareena Kapoor: 'मी आई झाल्यापासून...' Zee Samvad च्या मंचावर अखेर करीनाने सांगितलं 'हे' गुपित

Kareena Kapoor Khan: आभिनेत्रा करिना कपूर अलीकडेच Zee Samvad Real Heroes Awards 2026 कार्यक्रमात उपस्थित होती. या कार्यक्रमात तिने केवळ आपल्या चित्रपट कारकिर्दीबद्दलच नाही, तर आई म्हणूनचा प्रवास, मुलांचे संगोपन, सोशल मीडियाचा प्रभाव आणि वैयक्तिक आयुष्यातील अनुभव यावरही मोकळेपणाने विचार मांडले. तिचे बोलणे प्रामाणिक, भावनिक आणि अनेकांना विचार करायला लावणारे होते.
खऱ्या आयुष्यातील हिरो कोण?
करीना कपूरने सांगितले की चित्रपटांमध्ये जरी वेगवेगळे हिरो असले, तरी तिच्या खऱ्या आयुष्यातील सर्वात मोठे हिरो तिची मुलेच आहेत. तिच्या मते, मुलेच तिला आयुष्यभर प्रेरणा देणारी शक्ती आहेत. आई झाल्यानंतर आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलल्याचे तिने नमूद केले.
पालकत्वाबाबत बोलताना करीना म्हणाली की, पालकांनी मुलांना योग्य दिशा दिली तर मुलेही पालकांना खूप काही शिकवतात. आजच्या काळात मुलांचे संगोपन करणे सोपे राहिलेले नाही. अनेक मुले मोबाईल किंवा गेमशिवाय जेवायलाही तयार नसतात, ही बाब तिला चिंताजनक वाटते.
मानसिक आरोग्य आणि मोबाईलची सवय
कार्यक्रमात मुलांच्या मानसिक आरोग्याचा विषयही चर्चेत आला. करीना कपूरने स्पष्टपणे सांगितले की मुलांना मोबाईल आणि सोशल मीडियापासून दूर ठेवणे ही आजची सर्वात मोठी अडचण आहे. ती स्वतः आपल्या मुलांना फोनपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करते.
तिने सांगितले की ती मुलांना बाहेर खेळायला प्रोत्साहन देते. फुटबॉल, क्रिकेटसारखे खेळ खेळल्याने मुले शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त राहतात आणि मोबाईलच्या सवयीपासून दूर राहतात, असे तिचे मत आहे.
कुटुंबावर झालेल्या हल्ल्याविषयी काय म्हणाली अभिनेत्री?
करीनाने 2025 मध्ये कुटुंबावर झालेल्या हल्ल्याचाही उल्लेख केला. त्या घटनेनंतर सुरक्षेबाबत आपल्याकडून चूक झाल्याचे तिने मान्य केले. अशा प्रकारचा अनुभव आपल्याला कधी येईल असे वाटले नव्हते, असे ती म्हणाली.
या घटनेनंतर मुलगा तैमूरने विचारलेले प्रश्न तिला विशेष आठवतात. परिस्थिती समजावून सांगितल्यानंतर तैमूरने दाखवलेली समजूतदारपणा आणि सहानुभूती पाहून ती आश्चर्यचकित झाली. इतक्या लहान वयात मुलांची विचारशक्ती किती खोल असू शकते, हे तिला जाणवले.
हॉलिवूड आणि करिअरविषयी स्पष्ट मत
हॉलिवूडमध्ये काम करण्याबाबत करीना कपूरने सांगितले की तिने कधीच त्याचे स्वप्न पाहिले नाही. हिंदी चित्रपट जगभर पाहिले जातात, हेच तिच्यासाठी मोठे यश आहे. सध्या मिळणाऱ्या भूमिका आणि कामाबद्दल ती समाधानी आहे.
ड्रीम रोलविषयी बोलताना तिने सांगितले की करिअरमध्ये विविध प्रकारच्या भूमिका साकारल्या आहेत. आता कोणताही खास रोल नको, जे काम मिळेल ते प्रामाणिकपणे करण्यावर तिचा भर आहे. Zee Samvad Real Heroes Awards 2026 मधील करीना कपूरची ही वक्तव्ये एका अभिनेत्रीबरोबरच आई आणि संवेदनशील व्यक्तीचीही ओळख करून देतात.