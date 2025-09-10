English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'वडिलांनी आम्हाला कधीही....', करिश्मा कपूरच्या मुलांचा कोर्टात खळबळजनक दावा; म्हणाले 'सावत्र आईने...'

Sunjay Kapur Property Dispute: करिश्मा कपूर आणि संजय कपूर यांची मुलं समायरा आणि कियान यांनी सावत्र आई प्रिया कपूरवर खळबळजनक आरोप केले आहेत. सावत्र आई प्रियाने खोटं मृत्यूपत्र बनवल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 10, 2025, 02:44 PM IST
'वडिलांनी आम्हाला कधीही....', करिश्मा कपूरच्या मुलांचा कोर्टात खळबळजनक दावा; म्हणाले 'सावत्र आईने...'

Sunjay Kapur Property Dispute: दिवंगत उद्योगपती संजय कपूर यांच्या मालमत्तेवरील वाद अधिकच गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. अभिनेत्री करिश्मा कपूर आणि तिच्या मुलांनी प्रिया कपूरने खोटं मृत्युपत्र तयार करून आपल्याला त्यातून वगळल्याचा आरोप केला आहे. समायरा आणि कियान यांनी सावत्र आई प्रिया सचदेव कपूर आणि इतर तिघांविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेत त्यांचा 'योग्य वाटा' मिळावा अशी मागणी केली आहे. दरम्यान कोर्टात युक्तिवाद करताना एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

करिश्मा कपूरच्या मुलांचा सावत्र आईवर आरोप

समायरा आणि कियान यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दिवाणी खटला दाखल केला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी आरोप केला आहे की, त्यांची सावत्र आई प्रिया सचदेव कपूरने वडिलांच्या मालमत्तेवर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी बनावट मृत्युपत्राचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला. प्रिया ही संजय कपूर यांची तिसरी पत्नी आहे. 2017 मध्ये त्यांचं लग्न झालं. करिश्मा आणि संजय यांचं 2003 मध्ये लग्न झालं आणि 2016 मध्ये घटस्फोट झाला. 2005 आणि 2011 मध्ये त्यांच्या मुलांचा जन्म झाला. 

समायरा आणि कियानने त्यांच्या तक्रारीत म्हटलं आहे की, प्रियाने कोर्टात सादर केलं आहे त्या वडिलांच्या मृत्युपत्राबद्दल त्यांना पूर्ण माहिती नाही. आम्हाला वडिलांच्या मृत्यूपत्राच्या सत्यतेबाबत शंका आहे. प्रियाने 21 मार्च 2025 रोजी मृत्यूपत्र सादर करण्यापूर्वी सुरुवातीला कोणत्याही मृत्युपत्राचं अस्तित्व नाकारल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. 

'वडिलांनी दिलं होतं आर्थिक सुरक्षेचं आश्वासन'
 

वडील संजय यांनी त्यांना आर्थिक सुरक्षेचं आणि भविष्यातील तरतुदींसंदर्भात वारंवार आश्वासन दिलं होतं असा दावा दोन्ही मुलांनी केला आहे. याचिकेत दाखल माहितीनुसार, वडिलांनी त्यांच्या नावाने व्यवसाय सुरू केला होता, वैयक्तिकरित्या आणि कॉर्पोरेट संस्थांद्वारे मालमत्ता मिळवल्या होत्या आणि त्यांना कुटुंब ट्रस्टचे लाभार्थी म्हणून नाव दिले होते. खटल्यात प्रिया कपूरवर तपशील लपवण्याचा आणि मालमत्तेची संपूर्ण रक्कम उघड करत नसल्याचा आरोप केला आहे. 

संजय कपूर यांच्याबद्दल

लंडनमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालेले संजय कपूर हे जगातील आघाडीच्या ऑटो उत्पादकांपैकी एक असलेल्या सोना कॉमस्टारचे संस्थापक आणि अध्यक्ष होते. अहवालांनुसार त्यांच्या मालमत्तेची किंमत अंदाजे 30 हजार कोटी होती.

त्यांच्या मृत्यूनंतर, मुलांनी त्यांचे अंतिम संस्कार केले, 19 जून रोजी लोधी स्मशानभूमीवर कियानने अंत्यसंस्कार केले. तथापि, भावंडांच्या म्हणण्यानुसार, प्रिया कपूरने ट्रस्टशी संबंधित कागदपत्रे आणि आर्थिक मालमत्तेवर त्यांचा प्रवेश मर्यादित करण्यास सुरुवात केली.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
karishma kapoorSunjay KapoorSunjay Kapoor Property DisputePriya KapurPriya Sachdev Kapur

इतर बातम्या

Egg Curry recipe: घरीच बनवा झणझणीत ढाबा-स्टाईल अंडा करी, जा...

Lifestyle