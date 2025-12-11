English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
करिश्मा- अक्षय खन्ना पुन्हा चर्चेत! लग्नातलं Hand Kiss व्हिडिओ व्हायरल!

Karisma- Akshaye Khanna's Hand kiss video : करिश्माचा अजय देवगणसोबतचा ब्रेकअप झाल्यानंतर ती अक्षय खन्नाच्या अधिक जवळ आली असल्याच्या अफवा त्या काळी जोरात पसरल्या होत्या.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 11, 2025, 05:16 PM IST
अभिनेता अक्षय खन्ना सध्या ‘धुरंधर’ मधील त्याच्या जबरदस्त भूमिकेमुळे सोशल मीडियावर सर्वत्र झळकत आहे. त्याचदरम्यान, करिश्मा कपूर आणि बिझनेसमन संजय कपूर यांच्या लग्नातील अक्षयचा एक जुना व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये अक्षय खन्ना मंचावर येऊन नवविवाहितांना शुभेच्छा देताना करिश्माच्या हातावर हलकेसे चुंबन घेताना दिसतो. या एका क्षणाने त्यांच्या जुन्या नात्याच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आलं आहे.

अक्षय–करिश्माच्या अफेअरच्या चर्चा पुन्हा रंगल्या

एकेकाळी अक्षय खन्ना आणि करिश्मा कपूर लवकरच लग्नबंधनात अडकणार, अशा जोरदार चर्चा इंडस्ट्रीत सुरू होत्या. करिश्मा तिच्या करिअरच्या शिखरावर असताना ही अफवा पसरली. अजय देवगणसोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर करिश्माची अक्षयशी जवळीक वाढली, असं त्या काळी मोठ्या प्रमाणात लिहिलं गेलं. जरी अक्षय किंवा करिश्मा यांनी कधीही या नात्याची अधिकृत कबुली दिली नाही, तरी त्यांच्या नात्याबाबत अनेक रिपोर्ट्स आले. इतकंच नाही तर, रणधीर कपूर यांनी या नात्याला पाठिंबा दर्शवून विनोद खन्नांशीही चर्चा केल्याची माहिती त्या काळी समोर आली होती. मात्र टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार करिश्माची आई बबिता कपूर या नात्याविरोधात होत्या. करिश्मा त्या काळात टॉपवर असल्याने तिचं लग्न होऊ नये, असं त्या मानत होत्या.

अभिषेक बच्चनसोबतची साखरपुड्याची कहाणी

करिश्मा कपूरचा अभिषेक बच्चनसोबत साखरपुडाही झाला होता. जया बच्चन यांनी एका कार्यक्रमात हे जाहीर केलं होतं. परंतु काही महिन्यांतच हा साखरपुडा रद्द करण्यात आला.

संजय–करिश्माचे लग्न आणि नंतरचा संघर्ष

करिश्मा कपूर आणि उद्योजक संजय कपूर यांनी 2003 मध्ये लग्न केलं. 2005 मध्ये त्यांना मुलगी सामायरा आणि 2011 मध्ये मुलगा किआन झाला. 2014 मध्ये दोघांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला आणि 2016 मध्ये त्यांचा घटस्फोट मंजूर झाला. नंतर संजयने प्रिया सचदेवशी पुनर्विवाह केला. मात्र अलीकडेच संजय कपूर यांचं इंग्लंडमध्ये पोलो सामन्यादरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. त्यांच्या अचानक मृत्यूनंतर तब्बल 30,000 कोटींच्या संपत्तीवरून वारसांमध्ये वाद उफाळला आहे. त्यांची विधवा प्रिया सचदेव, माजी पत्नी करिश्मा कपूर आणि चारही मुलं सध्या या वारसा विवादात अडकली आहेत.

FAQ

अक्षय खन्ना आणि करिश्मा कपूर खरंच रिलेशनशिपमध्ये होते का?
अक्षय किंवा करिश्माने कधीही सार्वजनिकरित्या हे नातं मान्य केलं नाही. मात्र त्या काळात दोघांच्या जवळिकीच्या जोरदार चर्चा होत होत्या.

करिश्मा–अक्षयचं नातं पुढे का गेलं नाही?
रिपोर्ट्सनुसार, करिश्माची आई बबिता कपूर या नात्याच्या विरोधात होत्या, कारण करिश्मा त्या काळात करिअरच्या शिखरावर होती.

करिश्मा कपूर आणि संजय कपूर यांचा घटस्फोट का झाला?
2014 मध्ये दोघांमध्ये मतभेद वाढले आणि परस्पर संमतीने घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू झाली; 2016 मध्ये घटस्फोट अधिकृत झाला.

