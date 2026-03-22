'रवीना यायची, करिश्मा जायची' इतके वाद की, कोणत्या चित्रपटाच्या शुटिंगदरम्यान सर्वांचाच होता अबोला?

Trowbcak Story: बॉलिवूडमध्ये कलाकारांमधील वाद आणि मतभेद हे काही नवीन नाहीत. अनेक सुपरहिट चित्रपटांच्या मागे असे अनेक किस्से दडलेले असतात, जे वर्षानुवर्षांनी समोर येतात. असाच एक चर्चेत राहिलेला किस्सा म्हणजे ‘करिश्मा कपूर’ आणि ‘रवीना टंडन’ यांच्यातील अबोला. ‘अंदाज अपना अपना’ या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान या दोघी एकमेकींशी बोलत नव्हत्या, अशी माहिती अनेकांनी दिली आहे. आता या वादामागील काही रंजक गोष्टी पुन्हा समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
फॅशन डिझायनर ‘अॅशले रिबेलो’ यांनी या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान घडलेल्या काही आठवणी शेअर केल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की, एका जाहिरातीच्या शूटमध्ये ‘रवीना टंडन’सोबत त्यांची ओळख झाली. त्यावेळी त्यांनी तिच्यासाठी कपडे डिझाईन केले आणि तिच्या पसंतीस उतरले. यानंतर ‘रवीना टंडन’ने त्यांना ‘अंदाज अपना अपना’साठी कामाची संधी दिली.
‘अॅशले रिबेलो’ यांच्या मते, चित्रपटातील ‘ये रात और ये दूरी’ गाण्यासाठी ‘रवीना टंडन’चा वेगळा लूक तयार करण्यात आला होता. हा लूक पाहण्यासाठी ‘करिश्मा कपूर’ तिच्या टीममधील लोकांना पाठवत असे. त्यानंतर ती स्वतःच्या स्टायलिस्टला तशाच प्रकारचे डिझाइन तयार करण्यास सांगत असे. या गोष्टीमुळे दोघींमधील स्पर्धा अधिक स्पष्ट दिसत होती.
या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान केवळ ‘करिश्मा कपूर’ आणि ‘रवीना टंडन’च नव्हे, तर ‘आमिर खान’ आणि ‘सलमान खान’ यांच्यातही संवाद कमी होता. ‘आमिर खान’ने एका कार्यक्रमात सांगितले होते की, “रवीना आली की करिश्मा जायची आणि करिश्मा असली की रवीना नसायची.” त्यामुळे शूटिंग वेळेत पूर्ण करणेही कठीण जात होते. या चित्रपटात काम करणं खरंच खूप आव्हानात्मक होतं.
‘राजकुमार संतोषी’ यांनी या परिस्थितीत थोडा विनोदी मार्ग अवलंबला होता. एका सीनमध्ये दोन्ही अभिनेत्री खांबाला बांधलेल्या असताना त्यांनी गंमतीत म्हटले, “जोपर्यंत तुम्ही दोघी एकमेकींशी बोलत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला सोडणार नाही.” या प्रसंगामुळे सेटवर हास्याचे वातावरण निर्माण झाले.
आज अनेक वर्षांनंतरही या किस्स्याची चर्चा सुरू आहे. चित्रपट सुपरहिट ठरला, पण त्यामागील अशा घटना चाहत्यांसाठी नेहमीच उत्सुकतेचा विषय ठरतात.