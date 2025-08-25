English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'झाडांच्या मागे कपडे बदलले आणि बाथरुमसाठी...', या अभिनेत्रीने सांगितला 90 च्या दशकातील अनुभव

Guess Actress : झाडांच्या आड कपडे बदलले आणि बाथरुमसाठी कित्येक किमी लांब जावे लागायचे. 90 च्या दशकातील या अभिनेत्रीने सांगितला त्या काळातील चित्रपटांच्या शूटिंगच्या वेळीचा अनुभव.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 25, 2025, 09:46 AM IST
Guess Actress : बॉलिवूडची लोकप्रिय अभिनेत्री करिश्मा कपूर गेल्या तीन दशकांपासून चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहे. एक कार्यक्रमात तिने आपल्या प्रवासातील अनुभव उलगडले आणि जुन्या दिवसांची आठवण करून दिली. यावेळी तिने आज ज्या सोयीसुविधा कलाकारांना सहज उपलब्ध आहेत त्या 90 च्या दशकात कशा होत्या याबद्दल सांगितलं आहे. 

एका कार्यक्रमात करिश्मा म्हणाली, 'मी फक्त 16 वर्षांची असताना इंडस्ट्रीत पाऊल टाकलं. तेव्हा आम्हाला सेटवर कपडे बदलण्यासाठी आणि विश्रांतीसाठी वॅनिटी वॅन तर सोडाच अगदी स्वच्छ शौचालयही मिळायचं नाही. आम्हाला अनेकदा झाडाझुडपांच्या आड कपडे बदलावे लागायचे. जर बाथरूमची गरज भासली तर मैलोनमैल पायी चालत जावे लागायचे'.

कलाकारांची अवस्था

पुढी ती म्हणाली की, त्या काळात कलाकारांना शूटिंगदरम्यान सोयीसुविधा स्वतःच उभ्या कराव्या लागत. गाण्याचं शूटिंग बाहेर चालू असेल तर आम्ही अनेकदा रस्त्याच्या कडेला लागलेल्या छोट्या दुकानांत थांबत असू किंवा जवळच्या एखाद्या घराचा दरवाजा ठोठावून विचारत असू आम्ही इथे कपडे बदलू शकतो का? मात्र, आज प्रत्येक कलाकाराकडे स्वतंत्र वॅनिटी वॅन, मोठं डिजिटल मीडिया सेटअप, अत्याधुनिक साउंड सिस्टीम असते. तो काळ आणि आताचा काळ यात खूप मोठा फरक आहे असं करिश्मा म्हणाली. 

करिश्मा पुढे म्हणाली, 'त्या काळात आम्ही अशा चित्रपटांमध्ये काम करत होतो जिथे आम्हाला फक्त डबिंग करावी लागे. शूटिंगदरम्यान आम्ही आपला परफॉर्मन्स कधीच पाहू शकत नव्हतो. मी स्वतःला पहिल्यांदा स्क्रीनवर ‘दिल तो पागल है’ या चित्रपटातील ‘डान्स ऑफ’ सिक्वेन्समध्ये पाहिलं. त्याआधी आमच्याकडे फुटेज तपासण्याची सोय नव्हती. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतरच आमच्या कामाचा निकाल आम्हाला दिसत होता. 

आजच्या पिढीला संदेश

करिश्माच्या या अनुभवातून आजच्या पिढीला चित्रपटसृष्टीतील प्रगतीचा आणि तंत्रज्ञानामुळे आलेल्या बदलांचा प्रत्यय येतो. आज इंडस्ट्रीत येणाऱ्या कलाकारांना प्रचंड सुविधा मिळतात. मात्र, आमच्या काळात कठीण परिस्थितीत काम करूनच आम्ही स्वतःला घडवलं असं करिश्माने सांगितले. 

FAQ

1. करिश्मा कपूरने चित्रपटसृष्टीत कधी प्रवेश केला?

करिश्मा कपूरने वयाच्या 16 व्या वर्षी, म्हणजेच 1991 मध्ये ‘प्रेम कैदी’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले.

2. करिश्मा कपूरने 90 च्या दशकातील चित्रपटसृष्टीतील कोणत्या अडचणी सांगितल्या?

करिश्माने सांगितले की, 90 च्या दशकात सेटवर वॅनिटी व्हॅन किंवा स्वच्छ शौचालयाची सुविधा नव्हती. कलाकारांना झाडाझुडपांमागे कपडे बदलावे लागायचे, आणि बाथरूमसाठी मैलोनमैल चालावे लागायचे.

3. त्या काळात शूटिंगदरम्यान कलाकारांना कोणत्या सुविधा स्वतः उभ्या कराव्या लागायच्या?

करिश्माने सांगितले की, गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान कलाकारांना रस्त्यावरील छोट्या दुकानांमध्ये किंवा जवळच्या घरांमध्ये जाऊन कपडे बदलण्याची परवानगी मागावी लागायची.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

