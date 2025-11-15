दोन महिन्यांपासून करिश्मा कपूरच्या मुलीची फी बाकी, हायकोर्ट म्हणतो, 'आम्हाला ड्रामा पाहिजे नाही'

दिवंगत व्यावसायिक संजय कपूर यांच्या 30,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवरून सुरू असलेला वाद सध्या अधिक तीव्र झाला आहे. संजय कपूर यांच्या पहिल्या पत्नी आणि बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्मा कपूर यांनी मुलांबाबत केलेल्या दाव्यामुळे हा कायदेशीर संघर्ष सुरु झाला आहे. वाद सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असून, दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी आपापले युक्तिवाद सादर केले.
करिश्मा कपूरच्या मुलांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, संजय कपूर यांची सध्याची पत्नी प्रिया सचदेव कपूर यांच्याकडे संजय कपूर यांची संपूर्ण मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आली आहे. यावर आक्षेप घेऊन मुलांनी दावा केला की प्रिया कपूर यांनी वडिलांच्या मृत्युपत्रात फेरफार केला आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत करिश्मा कपूरच्या मुलांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी कोर्टात आरोप केला की, 'करिश्मा कपूरची मुलगी अमेरिकेतील एका विद्यापीठात शिक्षण घेत आहे, परंतु गेल्या दोन महिन्यांपासून तिची फी भरण्यात आलेली नाही. संजय कपूर आणि करिश्मा कपूर यांच्या घटस्फोटाच्या करारानुसार संजय कपूर यांनी मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. सध्या ही जबाबदारी प्रिया कपूरवर आहे.'
जेठमलानी यांनी यावर जोर देत सांगितले की, 'मुलांची मालमत्ता आजही प्रिया कपूर यांच्याकडे आहे. त्यामुळे फी भरण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर येते.'
प्रिया कपूरच्या वकिल राजीव नायर यांनी कोर्टात प्रत्युत्तर दिले की, 'सर्व मुलांचा खर्च प्रिया कपूर यांनीच उचलला आहे. हा दावा निराधार आहे. तसेच या मुद्द्याचा माध्यमांमध्ये प्रचार करणे हा याचिकाकर्त्यांचा उद्देश आहे.' न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांनी fees वादावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि दोन्ही पक्षांना स्पष्ट निर्देश दिले की, 'अशा वैयक्तिक वादांना कोर्टात आणू नये. मला या मुद्द्यावर 30 सेकंदापेक्षा जास्त वेळ द्यायचा नाही. ही सुनावणी नाट्यमय होऊ नये. ही जबाबदारी तुमच्यावर आहे.' कोर्टाने प्रिया कपूर यांच्या वकिल श्येल त्रेहान यांना देखील निर्देश दिले की, यापुढे फी किंवा खर्चाविषयी कोणताही वाद कोर्टासमोर येऊ नये.
सध्या दिल्ली हायकोर्टात करिश्मा कपूरच्या मुलांनी दाखल केलेल्या अर्जावर युक्तिवाद ऐकले जात आहेत. या अर्जात त्यांनी प्रिया कपूर यांना संजय कपूर यांच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण रोखण्याची मागणी केली आहे. 21 मार्च 2025 रोजीच्या मृत्युपत्रानुसार संजय कपूर यांची संपूर्ण वैयक्तिक मालमत्ता प्रिया सचदेव कपूर यांना देण्याची तरतूद आहे. प्रिया कपूरच्या वकिलांनी कोर्टात हे मृत्युपत्र वैध असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आणि ते कुटुंबाच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्येही शेअर करण्यात आले होते. कोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी ठेवली आहे.
सध्याच्या सुनावणीनंतर सोशल मीडियावरही या प्रकरणाबाबत जोरदार चर्चेला सुरुवात झाली आहे. चाहत्यांमध्ये प्रिया कपूर आणि करिश्मा कपूर यांच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर विविध तर्क वितर्क सुरू आहेत. मुलांच्या फीसंदर्भातील आरोप आणि मालमत्तेवरील दावे यामुळे या प्रकरणाची चाहत्यांमध्ये विशेष उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
