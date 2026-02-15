सगळ्यात वाईट अभिनेता’ म्हणून कार्तिक आर्यनवर आरोप ; लोकप्रिय अभिनेत्याची थेट टीका

बॉलिवूडमधील नवीन पिढीचा लोकप्रिय अभिनेता कार्तिक आर्यन नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत राहतो. त्याचे चित्रपट, अभिनय कौशल्य आणि चाहत्यांशी संवाद यामुळे तो लोकांच्या मनावर कायम उपस्थित असतो. परंतु नुकतेच, प्रसिद्ध सहअभिनेते प्रशांत नारायणन यांनी कार्तिकवर केलेली टीका इंडस्ट्रीमध्ये चर्चेचा विषय ठरली आहे.
‘बॉलिवूड बबल’शी दिलेल्या मुलाखतीत प्रशांत नारायणन म्हणाले, 'मला वाटतं की कार्तिक हा बॉलिवूडमधील सर्वात वाईट अभिनेत्यांपैकी एक आहे. त्याला फक्त नशीब लाभले आहे की तो इथे टिकून आहे. त्याचे जे यश आहे, ते त्याच्या आई-वडिलांच्या आशीर्वादामुळे आणि आजूबाजूच्या लोकांच्या मदतीमुळे आहे. तो लोकांशी संवाद साधण्यात फारसा प्रभावी नाही. त्याच्या अभिनय कौशल्यावर प्रश्नचिन्ह आहे.'
प्रशांत नारायणनने पुढे सांगितले की, कार्तिकच्या पहिल्या चित्रपट ‘प्यार का पंचनामा’ मध्ये त्याचे काम चांगले होते, परंतु त्यानंतरचे काम त्याच्या अपेक्षेप्रमाणे नाही. “लोक त्याच्या चित्रपटांवर हसतात. भारतीय प्रेक्षक अनेकदा अशा कलाकारांवर हसतात. जो कोणासोबत हसतो आणि जो कोणावर हसतो यामध्ये मोठा फरक आहे,” असेही प्रशांत म्हणाले.
या विधानानंतर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया दिसून आली आहे. काही चाहत्यांनी प्रशांतच्या मताला समर्थन दिले आहे, तर काही चाहत्यांनी कार्तिकला बचावताना त्याच्या कामाचे कौतुक केले आहे. ट्विटर, इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर #KartikAryanTrend हा हॅशटॅग ट्रेंड करत आहे, ज्यामुळे हा वाद सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आला आहे.
बॉलिवूड तज्ज्ञांच्या मते, या वादामुळे कार्तिक आर्यनच्या आगामी चित्रपटांवरही परिणाम होऊ शकतो. चाहत्यांचे मनोगत, सिनेमांचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आणि पब्लिक ओपिनियन यावर ह्या विधानाचा प्रभाव जाणवेल, असे विश्लेषक सांगत आहेत.
आता सर्वांचे लक्ष या चर्चेत आहे की, कार्तिक आर्यन ह्या टीकेवर कसे उत्तर देतो, आणि तो या वादग्रस्त विधानाला किती काळ सामोरे जातो. इंडस्ट्रीमध्ये अनेकदा अशा वादग्रस्त टीकांमुळे कलाकारांच्या कारकिर्दीवर थोडा दबाव निर्माण होतो, आणि कार्तिकच्या बाबतीतही भविष्यात त्याचे परिणाम दिसून येतील.