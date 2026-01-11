कार्तिक आर्यन आणि ती मुलगी गोव्यातील एकाच हॉटेलमध्ये, मोठा खुलासा समोर आला, दोघांनी एकाच...

बॉलिवूडचा चांगला अभिनेता, कार्तिक आर्यन, आपल्या अभिनय आणि चारित्र्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये आपली एक वेगळी ओळख निर्माण करतो आहे. "प्यार का पंचनामा" आणि "सोनू के टीटू की स्वीटी" सारख्या हिट चित्रपटांमुळे कार्तिकला अत्यधिक लोकप्रियता मिळाली आहे. त्याच्या रोमँटिक भूमिकांमुळे तो विशेष प्रसिद्ध झाला आहे आणि त्याची फॅन फॉलोइंग देखील जबरदस्त आहे. त्याच्याबद्दल एक गोष्ट नेहमीच चर्चेचा विषय बनलेली आहे आणि ती म्हणजे त्याचे खासगी आयुष्य.
कार्तिकच्या संबंधांबद्दल बऱ्याच अफवा पसरल्या आहेत, विशेषतः त्याच्या सारा अली खानसोबत असलेल्या अफेअरच्या चर्चेने मोठ्या प्रमाणात वाऱ्यावर येऊन सोशल मीडियावर अनेक फोटो व्हायरल केले. हे फोटो दोघांमध्ये रोमँटिक केमिस्ट्री दर्शवित होते, परंतु दोघांनीही या अफवांवर कुठलेही प्रतिक्रिया देणे टाळले. सारा अली खानने एका मुलाखतीत यावर खुलासा केला आणि म्हटले, "आम्ही अचानक एकमेकांना भेटलो होतो, आणि ते फोटो व्हायरल झाले."
अशा परिस्थितीत, कार्तिक आर्यनचा नवीन चित्रपट "तू मेरी मैं तेरा" 25 डिसेंबरला रिलीज झाला, आणि याने बॉक्स ऑफिसवर चांगला वर्कआउट केला. या चित्रपटात कार्तिक अनन्या पांडेसोबत रोमांस करताना दिसतो, आणि या जोडीला प्रेक्षकांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. चित्रपटाच्या कथेने आणि अभिनयाने कार्तिकने एकदा पुन्हा प्रेक्षकांच्या मनात आपली छाप पाडली आहे.
त्याचवेळी, कार्तिक आर्यनच्या गोव्यातील सुट्टीचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहेत. या फोटोमुळे एक अफवा पसरली की, कार्तिक गोव्यात 18 वर्षांची यूकेत राहणारी करीना कुबिलियूट हिच्यासोबत सुट्टी घालवत आहे. या चर्चांनंतर, करीना कुबिलियूटने स्पष्टपणे सांगितले की, ती कार्तिकची गर्लफ्रेंड नाही. तिच्या मते, त्या अफवांमध्ये काहीही सत्यता नाही. करीना ने यावर प्रतिक्रिया दिली आणि त्यावर कडक शब्दांत नकार दिला.
अद्याप ताज्या मिळालेल्या माहितीनुसार, कार्तिक आर्यन आणि करीना कुबिलियूट दोघे गोव्यातील एकाच हॉटेलमध्ये थांबले होते. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या रूम एकमेकांच्या शेजारीच होत्या, आणि त्यांची बुकिंग टाइमिंग देखील एकसारखी होती. हॉटेलमधील कर्मचाऱ्यांनीही यावर मौन ठेवले नाही आणि ही माहिती खूप चर्चेला आणली.
कार्तिक आर्यनच्या खासगी आयुष्यावर तो नेहमीच मौन राहतो. त्याच्या आयुष्यात अनेक अभिनेत्रींच्या नावांसोबत त्याचे संबंध जोडले गेले आहेत, पण त्याने कधीही या चर्चांवर खुलासा केलेला नाही. तो नेहमीच आपल्या खासगी आयुष्यावर चर्चा होण्यापासून दूर राहतो. त्याच्या मित्र आणि सहकलाकारांसोबतच्या फोटो आणि अफवांमुळे त्याचे जीवन कायमच प्रेक्षकांच्या नजरेत असते.
अर्थात, कार्तिकच्या व्यक्तिगत आयुष्यातील गूढतेमुळे त्याच्या चाहत्यांमध्ये अधिक उत्सुकता आहे. तो कोणाला डेट करत आहे यावर तो नेहमीच शांत राहतो. त्याने कधीच या संबंधांबद्दल सार्वजनिकपणे भाष्य केलेले नाही. त्याच्या आयुष्यात नेहमीच काहीतरी गूढतेची छटा असते, ज्यामुळे त्याच्या डेटिंग आयुष्याच्या चर्चांमध्ये अजून गडबड आहे.
कार्तिक आर्यनच्या चित्रपटांच्या यशाने त्याच्या करिअरला एक नवा वळण दिला असला तरी, त्याच्या खासगी आयुष्यातील गोष्टी प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेला जागृत करत राहतात. त्याच्या फॅन फॉलोइंगमध्ये नेहमीच वाढ होत आहे आणि तो सध्या बॉलिवूडचा एक अत्यंत लोकप्रिय अभिनेता आहे.