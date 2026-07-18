/कार्तिक आर्यन-यामी गौतमने मारली बाजी! 72nd National Film Awards मध्ये ठरले स्टार

2024 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटांसाठीचे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. या पुरस्कारांमध्ये 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2024 दरम्यान CBFC कडून प्रमाणपत्र मिळालेल्या चित्रपटांचा समावेश आहे. अभिनय, दिग्दर्शन, पटकथा, संगीत, छायाचित्रण, संपादन आणि अनेक तांत्रिक क्षेत्रांसारख्या श्रेणींमध्येही पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. संजीव श्रीवास्तव हे सर्वोत्कृष्ट चित्रपट समीक्षक पुरस्काराचे पहिले मानकरी ठरले. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने शनिवारी (18 जुलै) 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या विजेत्यांची घोषणा केली, ज्यामध्ये 'श्रीकांत'ने प्रतिष्ठेचा 'सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट' हा पुरस्कार पटकावला आहे.
सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शकाचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार 'आर्टिकल 370' साठी शशवत सचदेव यांना मिळाला. सर्वोत्कृष्ट प्रॉडक्शन डिझायनरचा पुरस्कार 'कल्की 2898 एडी' या तेलगू चित्रपटासाठी नितीन जिहानी चौधरी यांना मिळाला. सर्वोत्कृष्ट संपादनाचा पुरस्कार 'अमरन' साठी आर. कलाइवनन यांना मिळाला. 'रायन' चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट तमिळ चित्रपटाचा पुरस्कार मिळाला. अल्लू अर्जुनच्या 'पुष्पा २' चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट वेशभूषेचा पुरस्कार मिळाला.
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मामूट्टी आणि कार्तिक आर्यन यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला, कार्तिक आर्यन त्याच्या चंदू चॅम्पियन या चित्रपटासाठी त्याला पुरस्कार मिळाला. ममूटी यांना 'ब्रह्मयुगम'साठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला. ही घोषणा नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात करण्यात आली आणि पीआयबी इंडियाच्या यूट्यूब चॅनलवर तिचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार हे चित्रपट क्षेत्रातील उत्कृष्टतेसाठी भारतातील सर्वोच्च सन्मान मानले जातात. हे पुरस्कार फीचर फिल्म्स, नॉन-फीचर फिल्म्स आणि सिनेमावरील लेखन, तसेच अभिनय, दिग्दर्शन आणि विविध तांत्रिक श्रेणींमधील कामगिरीला मान्यता देतात.