सरप्राईज! कार्तिक आर्यनचा या चित्रपटाच्या सेटवर वाढदिवस साजरा, भोजपुरी गाण्यावरील अभिनेत्याचा डान्स Viral

kartik Aryan birthday: बॉलिवूड अभिनेता कार्तिक आर्यनला त्याच्या 35 व्या वाढदिवसानिमित्त 'नागझिला'च्या सेटवर एक सरप्राईज देण्यात आले. या कार्यक्रमाचा एक व्हिडिओ आता तुफान व्हायरल होत आहे. 

Updated: Nov 22, 2025, 08:42 PM IST
बॉलिवूड अभिनेता कार्तिक आर्यन आज (22 नोव्हेंबर 2025)  त्याचा 35 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. कार्तिकचे खरे नाव कार्तिक तिवारी असून तो मुळ मध्य प्रदेशामधील ग्वाल्हेरचा आहे. अभिनेता अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असताना चित्रपटांकडे वळला अन् आज आघाडीच्या अभिनेत्यांपैकी एक आहे. अलीकडेच त्याचा नागझिला चित्रपटातील सेटवरील एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये कार्तिकने धमाकेदार पद्धतीने वाढदिवस साजरा केला. 

भोजपूर गाण्यावर केला डान्स
कार्तिकचे चाहते सोशल मीडियावरुन त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत मात्र कार्तिक स्वतः शूटिंगमध्ये पूर्णपणे व्यस्त होता. कामादरम्यान, टीमने त्याच्यासाठी एक छोटेसे सरप्राईज प्लॅन केले होते. या दरम्यान तो भोजपुरी हिट गाण्यांवर नाचताना दिसला. कार्तिकचा हा जोरदार डान्स त्याच्या चाहत्यांसाठी वाढदिवसाचा खास गिफ्ट ठरला.

व्हायरल व्हिडीओमध्ये काय?
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, कार्तिक सेटवर संगीताचा आनंद घेताना दिसत आहे. टीम सदस्यांनी टाळ्यांच्या गजरात त्याला विश करत आहेत. सेटवरील संपूर्ण वातावरण काही काळासाठी एका मजेदार पार्टीत रूपांतरित झाले. चित्रपटांच्या धावपळीच्या वेळापत्रकात अशा प्रकारची ऊर्जा पाहून अनेक चाहत्यांनी त्याला खरा मनोरंजन करणारा म्हटले. 

 

करण जोहरसोबत नवीन सुरुवात 
कार्तिक सध्या मृगदीप सिंग लांबा दिग्दर्शित आणि करण जोहर निर्मित 'नागझिला' या बिग बजेट चित्रपटाचे शुटिंग करत आहे. करण जोहर आणि कार्तिक यांच्या एकसोबत काम करण्याने इंडस्ट्रीत बरीच खळबळ उडाली आहे, कारण काही काळापूर्वी कार्तिक आणि करण जोहर यांच्यात काही प्रकल्पावरुन वादविवाद झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. 

नागझिया कधी प्रदर्शित होणार?
चित्रपटाची रिलीज तारीख पुढील वर्षी 14 ऑगस्ट 2026 रोजी थिएटरमध्ये येणार आहे. एवढेच नाही तर कार्तिककडे आणखी एक मोठा प्रकल्प आहे. कार्तिक लवकरच 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी', या चित्रपटात झळकणार असून यामध्ये त्याच्यासोबत अभिनेत्री अनन्या पांडे आहे. या चित्रपटाचा टीझरही कार्तिकच्या वाढदिवशी प्रदर्शित झाला.

