'हा वेडेपणा थांबवा...', काश्मिरा शाह गोविंदावर संतापली? सोशल मिडियावर केली पोस्ट

अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता अहुजा यांच्यामध्ये अनेक वाद मागील काही दिवसांपासून सुरु आहेत. गोविंदा मागील काही दिवसांपासून त्याच्या आगामी सिनेमाचे प्रमोशन करत आहे या सिनेमामध्ये असलेल्या अभिनेत्रीसोबत त्याचे संबंध असल्याचे त्याची पत्नी सुनीता अहुजाने आरोप केले होते. आता दोन दिवसांपूर्वी गोविंदा आणि त्याची सहअभिनेत्री कोमल राणी स्वर्णकर यांनी लालबागच्या राजाचे जोड्याने दर्शन घेतले. त्याचा लालबागच्या राज्याचा दर्शन घेतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यावर आता गोविंदाची सुन कश्मिरा शाह यांनी आता यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
गोविंदा आणि कोमल राणी स्वर्णकर यांच्या व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अभिनेता आणि कॅामेडियन कृष्णा अभिषेक याची पत्नी कश्मिरा शाह हिने एक पोस्ट सोशल मिडियावर शेअर केली आहे यामध्ये तिने उघडपणे कोमल राणीवर टोमणा मारला आहे असे कश्मिरा शाह हिने सांगितले. काय म्हणाली कश्मिरा शाह यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
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मंगळवारी गोविंदा आणि कोमल राणी यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये गोविंदा आणि त्याची कथित गर्लफ्रेंड कोमल राणी मुंबईतील लालबागच्या राजाकडे गेले होते. हा व्हिडिओ व्हायरल होताच सोशल मीडियावर गोविंदा आणि कोमल राणीबद्दल चर्चा सुरू झाली. याच चर्चेदरम्यान, कृष्णा अभिषेकची पत्नी काश्मिरा शाहने एक पोस्ट लिहिली आहे. या पोस्टमध्ये कश्मिरा शाह हिने कोणाचेही नाव न घेतले नाही पण नेटकऱ्यांनी त्याचा संबंध कोमल स्वर्णकरशी जोडला आहे.
कश्मिरा शाहने सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, "माझा विश्वासच बसत नाही की लोक या 'रहस्यमय स्त्री'ला इतके ग्लॅमरस दाखवत आहेत आणि तिच्याबद्दल पोस्ट करत आहेत. संसार मोडणाऱ्यांना ग्लॅमरस दाखवणे आणि तरुण, महत्त्वाकांक्षी स्त्रियांसाठी आपल्या पत्नींना सोडून जाणाऱ्या पुरुषांना आदर्श मानणे थांबवा. आम्हाला आमच्या लोकांकडून सुज्ञता आणि नैतिकतेची अपेक्षा आहे. हा वेडेपणा थांबवा." काश्मेरा शाहच्या या पोस्टमध्ये कोणाचेही नाव घेतलेले नाही, पण पोस्टची वेळ पाहता, लोक म्हणत आहेत की काश्मेराची ही पोस्ट नक्कीच कोमल आणि गोविंदासाठी आहे. काश्मेराच्या पोस्टवर कमेंट करताना एका युझरने लिहिले, "तुम्ही खूप छान बोललात." दुसऱ्या युझरने लिहिले, "तुम्ही सुनीताजींना पाठिंबा देत आहात हे चांगले आहे." तिसऱ्या युझरने लिहिले, "जे योग्य आहे त्यासाठी नेहमी उभे राहिल्याबद्दल धन्यवाद. या समाजाला तुमच्यासारख्या महिलांची गरज आहे." आणखी एकाने म्हटले, "ज्या प्रकारे तुम्ही तुमच्या मावशीसाठी उभ्या आहात, त्यासाठी तुम्हाला सलाम."