'तुम्ही अशा महिला आहात...' सुनीता अहुजाच्या समर्थनात कश्मिरा शाह स्पष्टचं बोलली! पोस्ट व्हायरल

अभिनेता गोविंदाचे संबंध त्याच्या आगामी सिनेमामधील अभिनेत्रीशी असल्याचे आरोप गोविंदाची पत्नी सुनीता अहुजाने केले होते. पण त्यानंतर गोविंदाने देखील प्रतिक्रिया दिली होती आणि गोविंदाची रुमर्ड गर्लफ्रेंड राणी स्वर्णकरने देखील सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करुन सुनीता अहुजावर गंभीर आरोप देखील केले होते. गोविंदाचा हा वैयक्तिक वाद आता सार्वजनिक झाला आहे आणि बातम्यांचा मुद्दा झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी कश्मिरा शाहने सुनीता अहुजाचे समर्थन करत गोविंदावर आणि त्याच्या रुमर्ड गर्लफ्रेंडवर नाव न घेता टीका केली होती. दरम्यान, अभिनेत्री काश्मिरा शाहने सुनीता आहुजाच्या समर्थनार्थ पुन्हा एकदा आवाज उठवला आहे.
कश्मिरा शाहने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, यामध्ये सुनीताला पाठिंबा देताना काश्मिरा म्हणाली की, तिला इतकी खंबीर स्त्री असल्याचा अभिमान आहे. ती जे काही म्हणत आहे त्यात किती तथ्य आहे हे सर्वांना माहीत आहे. खरं तर, गोविंदाची कथित प्रेयसी आणि अभिनेत्री कोमल राणी स्वर्णकर हिने नुकतेच सुनीता आहुजावर गंभीर आरोप केले आहेत. सुनीताला 'धूर्त स्त्री' संबोधत तिने म्हटले की, तिच्या येण्यापूर्वीच गोविंदा आणि सुनीता यांच्यातील संबंध ताणलेले होते. त्या दोघींमध्ये सुरू असलेल्या शाब्दिक चकमकीबद्दल सर्वांनाच माहिती होती. कोमलच्या वक्तव्यानंतर, काश्मिरा शाहने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून प्रतिक्रिया दिली.
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इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये तिने प्रश्न विचारला आहे की कोमलला गोविंदाच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल इतके कसे माहित होते. तिने लिहिले आहे की, जवळपास ३० वर्षांची कारकीर्द आणि सुमारे ५० चित्रपटांमध्ये काम करूनही, तिच्या कोणत्याही सहकलाकाराला तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल किंवा भावनांबद्दल इतके काही माहित नव्हते. काश्मिरा म्हणाली की, तिने तिच्या वैयक्तिक गोष्टी फक्त तिच्याशी लग्न केलेल्या कृष्णा अभिषेकलाच सांगितल्या होत्या. पुढे कश्मिराने महिलांवर होणाऱ्या अपमानास्पद टीकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
कश्मिरा पुढे पोस्टमध्ये म्हणाली की, केवळ आपल्या कुटुंबासाठी उभ्या राहतात म्हणून कणखर महिलांना अनेकदा उद्धट, गर्विष्ठ, अरेरावी करणाऱ्या, लक्ष विचलित असलेल्या आणि स्वार्थी असे लेबल लावले जाते. तिने लिहिले की, यावेळी अशा महिलांना 'खुनी' असेही म्हटले जात आहे. काश्मेरा म्हणाली की, जर एखादी आई, पत्नी, बहीण किंवा मावशी आपल्या कुटुंबाचे आणि आपल्या प्रिय व्यक्तीचे रक्षण करण्यासाठी उभी राहिली, तर तिला तिचा अभिमान वाटतो. सुनीता आहुजा यांना टॅग करून काश्मेरा म्हणाली, "तुम्ही अशा महिला आहात याचा मला अभिमान आहे आणि मी नेहमी तुमच्या पाठीशी उभी राहीन." ही पोस्ट सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.