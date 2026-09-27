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'तुम्ही अशा महिला आहात...' सुनीता अहुजाच्या समर्थनात कश्मिरा शाह स्पष्टचं बोलली! पोस्ट व्हायरल

काही दिवसांपूर्वी कश्मिरा शाहने सुनीता अहुजाचे समर्थन करत गोविंदावर आणि त्याच्या रुमर्ड गर्लफ्रेंडवर नाव न घेता टीका केली होती. दरम्यान, अभिनेत्री काश्मिरा शाहने सुनीता आहुजाच्या समर्थनार्थ पुन्हा एकदा आवाज उठवला आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 27, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 04:28 PM IST
'तुम्ही अशा महिला आहात...' सुनीता अहुजाच्या समर्थनात कश्मिरा शाह स्पष्टचं बोलली! पोस्ट व्हायरल
Image Credit: गोविंदा आणि राणी स्वर्णकरच्या नात्यावर सुनीता अहुजाच्या समर्थनात कश्मिरा शाह स्पष्टचं बोलली (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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'तुम्ही अशा महिला आहात...' सुनीता अहुजाच्या समर्थनात कश्मिरा शाह स्पष्टचं बोलली! पोस्ट व्हायरल
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