'माझे कोणताही बॉयफ्रेंड पैसे भरत नाही...' सून काश्मिराचा सासऱ्यांच्या 'गर्लफ्रेंड'ला टोमणा

गोविंदा मागील काही दिवसांपासून त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळतो. गोविंदाची पत्नी सुनीता अहुजाने अभिनेत्याचे संबंध त्याच्या आगामी सिनेमामधील अभिनेत्रीशी असल्याचा दावा तिने केला होता. आता हा अभिनेता गोविंदा आणि त्याच्या पत्नीचा दोघांचा वाद हा वैयक्तिक न राहता सार्वजानिक झाला आहे कारण दोघांनीही मिडियासमोर अनेक धक्कादायक विधाने मागील काही काळापासून केले आहेत. अनेकदा अभिनेता गोविंदा आणि त्याची रुमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल राणी स्वर्णकरसोबत दिसला आहे त्याचे व्हिडिओ देखील व्हायरल झाले आहेत. आता गोविंदाजी सून अभिनेत्री काश्मिरा शाहने अभिनेत्याच्या डेटिंग लाईफवर टोला लगावला आहे.
काश्मिरा शाह आज मुंबई विमानतळावर दिसली. पापाराझींनी तिला तिच्या प्रवासाच्या योजनांबद्दल विचारले. काश्मिराने सांगितले की ती एका नवीन प्रोजेक्टसाठी ग्रीसला जात आहे. यावेळी जेव्हा काश्मिरा शाह विमानतळावर मिडीयाशी संवाद साधत होती तेव्हा ती तिचे सासरे आणि अभिनेता गोविंदा आणि कोमल राणी स्वर्णकरवर टीका करण्याची संधी सोडली नाही. कोमल राणी स्वर्णकरवर टीका करताना काश्मिरा शाह म्हणाली की, "महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की हा प्रोजेक्ट स्वतंत्र आहे. याला माझा नवरा, कृष्णा अभिषेक, किंवा इतर कोणत्याही बॉयफ्रेंडने अर्थसहाय्य केलेले नाही. आम्ही परदेशी देशांवर चित्रपट बनवतो, देशांतर्गत देशांवर नाही."
काश्मिराचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, लोकांचा असा विश्वास आहे की ती तिचे सासरे गोविंदा यांची कथित प्रेयसी कोमल राणी हिला लक्ष्य करत आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, काश्मिरा शाहने पहिल्यांदाच या प्रकरणावर भाष्य केलेले नाही तिने अनेकदा सोशल मिडियावर देखील या प्रकरणावर भाष्य केले आहे आणि गोविंदावर टीका करताना दिसली आहे. गोविंदा आणि कोमल राणी स्वर्णकर यांच्या कथित नात्याबद्दल सुरू असलेल्या अफवांवर हा एक सूचक टोला मानला जात आहे.
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या वर्षाच्या सुरुवातीला गोविंदा आणि कोमल मुंबई विमानतळावर एकत्र दिसल्यानंतर त्यांच्या कथित अफेअरच्या अफवा सुरू झाल्या. गोविंदा आणि कोमल यांनी लालबागच्या भेटीला गेल्यावर या अफवांना आणखी जोर मिळाला. गेल्या काही दिवसांपासून अभिनेता गोविंदा आणि अभिनेत्री कोमल राणी स्वर्णकार यांच्या कथित प्रेमसंबंधांच्या चर्चा मनोरंजन विश्वात रंगल्या आहेत. दोघेही एका आगामी ‘रूपा’ या चित्रपटामुळे चर्चेत आहेत. या चित्रपटाचे निर्माता आणि दिग्दर्शक गोविंदा स्वतः असल्याचे सांगितले जात आहे. या कथित नात्याच्या चर्चांना याच वर्षाच्या सुरुवातीला अधिक उधाण आले, जेव्हा गोविंदा आणि कोमल यांना मुंबई विमानतळावर तसेच लालबागच्या राजाच्या दर्शनावेळी एकत्र पाहण्यात आले. त्यानंतर दोघांच्या सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या भेटीगाठींमुळे त्यांच्या नात्याबाबतच्या चर्चांना आणखी बळ मिळाले.