कतरिना कैफ, आलिया भट्ट की प्रियांका चोप्रा, कोणामुळे रिलीज झाला नाही हा मल्टी स्टारर चित्रपट? कारण ऐकून...

Jee Le Zaraa Movie: अभिनेता आणि दिग्दर्शक फरहान अख्तर त्याच्या वेगवेगळ्या चित्रपट प्रोजेक्ट्सवर काम करत असून त्याच्या रंजक चित्रपटांचं सर्वत्रच कौतुक केले जाते. दरम्यानच फरहान अख्तरने 'जी ले जरा' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला उशिर होण्याचे कारण स्पष्ट केले.
फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) चा 120 बहादूर हा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला असून या चित्रपटात तो मुख्य भूमिकेत आहे. फरहानच्या ज्या प्रोजेक्टची सगळेच आतूरतेने वाट पाहत आहेत त्यापैकी एक म्हणजे 'जी ले जरा' हा चित्रपट. या चित्रपटाची घोषणा 2021 मध्येच झाली होती आणि त्यात कतरिना कैफ , प्रियांका चोप्रा आणि आलिया भट्ट यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. घोषणा झाल्यानंतर चार वर्ष उलटले तरीही हा चित्रपट लांबणीवर पडला आहे. आजही प्रेक्षक या चित्रपटाच्या रिलीजची आशा बाळगून आहेत. अखेर फरहान अख्तरने 'जी ले जरा' च्या विलंबाबद्दल मौन सोडले आहे.
'जी ले जरा' का रखडला ?
अलीकडेच, त्याच्या '120 बहादूर' चित्रपटाच्या प्रमोशन दरम्यान, फरहान अख्तरने सांगितले की, मला हे आवडलेच नाही की हा चित्रपट रद्द झाला आहे. मी फक्त एवढेच म्हणेन की तो रद्द झाला असला तरी तो काधीतरी जो बनवला जाईल. मला माहित नाही कधीपण त्याची उत्तम पटकथा त्याला पुन्हा सगळ्यांसमोर आणेल."
तो पुढे म्हणाला, "चित्रपटाच्या शूटिंगच्या तारखा वारंवार पुढे ढकलल्या जात होत्या. तो खूप तणावपूर्ण काळ होता या तिनही अभिनेत्रीच्या डेट्समुळे काही ताळमेळ बसत नव्हता. शेवटी चित्रपट पुर्णपणे थांबला.
हे ही वाचा: बर्थडे सरप्राईज! कार्तिकच्या आगामी चित्रपटाचा टीझर रिलीज, चाहते म्हणाले– 'सुपरहिट बॉस!'
'जी ले जरा' चित्रपटामध्ये काय होतं?
हा चित्रपट हृतिक रोशन आणि अभय देओल यांच्या 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' या हिट चित्रपटासारखाच एक रोड-ट्रिप चित्रपट असल्याचे सांगितले जात आहे. पूर्वी अशा अफवा होत्या की कतरिना आणि प्रियांका आता या चित्रपटाचा भाग नाहीत. पण, 2023 मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत फरहान अख्तरने स्पष्ट केले की हा उशीर हा तारखेच्या समस्येमुळे झाला आहे,"