Katrina Kaif Pregnant : लवकरच आई होणार कतरीना कैफ! या महिन्यात देणार बाळाला जन्म

विकी कौशल आणि कतरिना कैफ हे बॉलिवूडमधील सर्वात गोंडस जोडप्यांपैकी एक आहेत. दोघांनीही २०२१ मध्ये एकमेकांचा हात धरला होता आणि आता ४ वर्षांनंतर ते त्यांच्या पहिल्या बाळाची अपेक्षा करत आहेत. हो, विकी कौशल आणि कतरिना कैफ लवकरच आनंदाची बातमी देऊ शकतात. मात्र अद्याप त्यांनी कुठेही ऑफिशिअल माहिती दिली नसल्याची चर्चा आहे. परंतु अभिनेत्याच्या जवळच्या एका सूत्राने ही माहिती देऊन या बातमीला दुजोरा दिला आहे. कतरिना या वर्षी आई होण्याची अपेक्षा आहे.
गर्भधारणेच्या अफवा सुरू असल्यापासून कतरिना प्रसिद्धीपासून दूर आहे. अभिनेत्रीच्या जवळच्या सूत्रांनी खुलासा केला आहे की तिला अतिशय ऍक्टिव व्हायचं आहे आणि बाळाच्या जन्मानंतर ती मोठ्या ब्रेकवर जाणार आहे.
कतरीना कैफ आणि विकी कौशल यांचे २०२१ मध्ये राजस्थानमधील सिक्स सेन्सेस फोर्ट बरवाडा या सुंदर परिसरात लग्न झाले. दोघांनीही एका खाजगी समारंभात एकमेकांचे हात धरले होते. जवळचे मित्र आणि कुटुंब त्यांच्या लग्नाला उपस्थित होते. हे जोडपे चित्रपटांसह त्यांच्या खास प्रसंगांबद्दल चाहत्यांशी शेअर करत असते. कामाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, विकी कौशल शेवटचा 'छावा' या पीरियड ड्रामा चित्रपटात दिसला होता. त्याच वेळी, कतरिना कैफ शेवटचा विजय सेतुपतीसोबत मेरी ख्रिसमसमध्ये दिसली होती.
आतापर्यंत या दोघांनी गरोदरपणाच्या चर्चांवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही किंवा त्यांना दुजोरा दिला नाही. परंतु अभिनेत्यांच्या जवळच्या सूत्रांनी एनडीटीव्हीला याची पुष्टी केली आहे. बॅड न्यूजच्या ट्रेलर लाँच दरम्यान, विकी कौशलला कतरिना कैफच्या गरोदरपणाच्या बातमीबद्दल विचारण्यात आले. या प्रश्नावर विकी म्हणाला होता, 'जोपर्यंत चांगली बातमी आहे, आम्हाला ती तुमच्यासोबत शेअर करण्यास आनंद होईल, परंतु सध्या या चर्चांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही. आत्ताच वाईट बातमीचा आनंद घ्या, जेव्हा चांगली बातमी येईल तेव्हा आम्ही ती तुमच्यासोबत नक्कीच शेअर करू'.