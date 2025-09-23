English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Katrina Kaif Baby Bump : कतरिना कैफ आणि विकी कौशलने चाहत्यांना दिली गोड खुशखबर! कतरिनाने इन्स्टाग्रामवर बेबी बंप फोटो शेअर करून नव्या आयुष्यातील प्रवासाची सुरुवात जाहीर केली.

आयुष्यातील एका सुंदर प्रवासाच्या वाटेवर विकी- कतरिना; Baby Bump चा Photo शेअर करत दिली गोड बातमी

बॉलिवूड अभिनेत्री कतरिना कैफ आणि अभिनेता विकी कौशल हे इंडस्ट्रीतील सर्वात चर्चित जोडप्यांपैकी एक आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कतरिनाच्या गरोदरपणाबाबत अनेक अफवा पसरत होत्या. चाहत्यांपासून ते माध्यमांपर्यंत सर्वजण याबाबत उत्सुक होते. पण दोघांकडून कुठलीही अधिकृत प्रतिक्रिया न आल्याने या चर्चांना फक्त तर्कवितर्कांचा आधार मिळत होता. मात्र, अखेर कतरिनाने स्वतःच या चर्चांना पूर्णविराम देत, चाहत्यांसोबत ही गोड बातमी शेअर केली आहे.

इन्स्टाग्रामवर शेअर केला फोटो

कतरिनाने आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर विकी कौशलसोबतचा एक खास फोटो पोस्ट केला आहे. या फोटोमध्ये कतरिनाचा बेबी बंप स्पष्टपणे दिसत असून, ती पारंपरिक पोशाखात अतिशय सुंदर दिसत आहे. फोटोमध्ये विकी कौशल तिच्या खांद्यावर हात ठेवून उभा आहे आणि दोघांच्या चेहऱ्यावर आनंद व समाधान स्पष्ट दिसत आहे. या खास पोस्टसोबत कतरिनाने भावूक कॅप्शन लिहिलं आहे 'On our way to start the best chapter of our lives with hearts full of joy and gratitude. '

चाहत्यांचा आनंद द्विगुणीत

कतरिनाच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर अक्षरशः शुभेच्छांचा पाऊस पडतोय. चाहते आणि बॉलिवूडमधील अनेक सेलिब्रिटींनी या जोडप्याला शुभेच्छा देत कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. काही मिनिटांतच या पोस्टला लाखोंच्या संख्येने लाईक्स आणि शेअर्स मिळाले आहेत.

लग्नानंतरचा प्रवास

कतरिना आणि विकीने डिसेंबर २०२१ मध्ये राजस्थानमधील एका आलिशान राजवाड्यात, कुटुंबीय व जवळच्या मित्रमंडळींच्या उपस्थितीत विवाह केला होता. त्यांचा लग्नसोहळा तेव्हाही प्रचंड चर्चेत राहिला होता. लग्नानंतर हे जोडपं सतत करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्याचा सुंदर समतोल राखताना दिसलं.

चाहत्यांची प्रतिक्रिया

या खुशखबरने त्यांच्या चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. अनेकांनी कतरिना-विकीला ‘गोल्डन कपल’ म्हणत अभिनंदन केले आहे. काहींनी तर आधीपासून सुरु असलेल्या अफवांचा उल्लेख करत, 'शेवटी वाट पाहण्याचं फळ मिळालं' असं लिहिलं आहे.

आता सर्वांच्या नजरा कतरिनावर

कतरिना कैफ ही सध्या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील टॉप अभिनेत्रींपैकी एक आहे. अनेक सुपरहिट चित्रपटांनंतर आता ती ‘रामायण’, ‘टायगर व्हर्सेस पठाण’ अशा मोठ्या प्रोजेक्ट्समध्ये दिसणार आहे. मात्र सध्या तिच्या करिअरपेक्षा जास्त चर्चा तिच्या वैयक्तिक आयुष्याची होत आहे. कतरिनाने स्वतःहून खुशखबर जाहीर केल्यामुळे, तिच्या आणि विकीच्या आयुष्यातील हा नवा अध्याय चाहत्यांना अनुभवायला मिळणार आहे.
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

