कतरिना आणि विकी कौशलने 2 महिन्यानंतर मुलाचं नाव केलं जाहीर, अर्थ मनाला स्पर्श करेल असा

अभिनेत्री कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी आपल्या मुलाचं नाव जाहीर केलं आहे. कतरिना कैफने दोन महिन्यांपूर्वी गोंडस बाळाला जन्म दिला आहे. आता, कतरिना आणि विकी यांनी त्यांच्या मुलाचे नाव जाहीर केले आहे. त्यांनी इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या मुलाचे नाव जाहीर केले आहे. त्यांनी एक गोंडस फोटो देखील शेअर केला आहे, ज्यामध्ये कतरिना आणि विकी त्यांच्या मुलाचा हात धरलेले दिसत आहेत.
कतरिना आणि विकी यांनी लिहिले, "आमचा प्रकाशकिरण. विहान कौशल. आमच्या प्रार्थनेचे उत्तर. जीवन सुंदर आहे. आमचे जग बदलले आहे. खूप आभारी आहोत." विहानचे नाव म्हणजे सकाळ, एक नवीन सुरुवात. ते संस्कृत मूळचे आहे. ते सूर्योदय आणि नवीन आशेचे प्रतीक आहे.
विहान (Vihaan) या नावाचा मराठीत अर्थ 'पहाट', 'सूर्योदय', 'सकाळचा प्रकाश' किंवा 'सूर्याचा किरण' असा होतो, जे नवीन सुरुवात, आशा आणि सकारात्मकता दर्शवते आणि हे नाव संस्कृत भाषेतून आलेले आहे. हे नाव तेजस्वी आणि उत्साही व्यक्तिमत्त्व दर्शवते, ज्यामुळे आयुष्यात आनंद येतो, असे मानले जाते.
चाहते आणि सेलिब्रिटी कतरिना कैफ आणि विकी कौशलच्या पोस्टवर सतत प्रतिक्रिया देत आहेत. अभिनेत्री परिणीती चोप्राने लिहिले, "छोटीशी मैत्रीण." भूमी पेडणेकरने हार्ट इमोजी बनवला आहे. दिया मिर्झानेही हार्ट इमोजी शेअर केला आहे.
हे लक्षात घ्यावे की कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांचे लग्न 7 डिसेंबर 2021 रोजी झाले होते. त्यांचे लग्न राजस्थानमध्ये झाले होते. लग्न एका खाजगी समारंभात होते ज्यात फक्त जवळचे मित्र आणि कुटुंब उपस्थित होते. 2025 मध्ये ते पालक झाले. 7 नोव्हेंबर रोजी कतरिनाने त्यांचा मुलगा विहानला जन्म दिला. दोघेही त्यांच्या आयुष्यात खूप आनंदी आहेत.
कामाच्या बाबतीत, विकी कौशल 'चावा' चित्रपटात दिसला होता. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट झाला आणि त्याने अनेक रेकॉर्ड तोडले. या चित्रपटात त्याने छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका साकारली. विकी पुढे संजय लीला भन्साळी यांच्या 'लव्ह अँड वॉर' चित्रपटात दिसणार आहे. कतरिना मेरी ख्रिसमस आणि टायगर ३ मध्ये दिसली होती.