Marathi News
Katrina Kaif Vicky Kaushal Baby: कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांच्या बाळाचा फोटो सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. काय आहे या फोटोमागचं सत्य

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 19, 2025, 08:23 AM IST
आजीच्या कुशीत झोपलेलं गोंडस बाळ, विकी-कतरिनाच्या बाळाचा फोटो होतोय व्हायरल, पण...
Katrina Kaif And Vicky Kaushal Share Pictures With Baby Boy know the Truth Behind Viral Photos

Katrina Kaif Vicky Kaushal Baby: बॉलिवूडचे स्टार कपल विकी कौशल आणि कतरिना कैफ हे अलीकडेच आई-बाबा झाले आहेत. 7 नोव्हेंबर रोजी कतरिनाने एका गोंडस मुलाला जन्म दिला. सध्या सोशल मीडियावर विकी आणि कतरिना यांचा एक फोटो व्हायरल होताना दिसतोय. या फोटोत ते बाळासोबत दिसत असून हा त्यांच्याच मुलाचा फोटो असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. काय आहे या फोटोमागचे सत्य जाणून घेऊयात. 

सोशल मीडियावर कलाकारांचे अनेक फोटो व्हायरल होत असतात. मात्र त्यातील सगळेच फोटो खरे असतील असे नाही. अलीकडे AI चा वाढलेला वापर आणि त्यामुळं कलाकारांची प्रायव्हसी धोक्यात आली आहे. सध्या विकी-कतरिना यांचा AI फोटो व्हायरल होतोय. यात फोटोत विकीची आईदेखील दिसत आहे. त्यामुळं अनेकांना हे फोटो खरे वाटत आहेत. 

व्हायरल झालेल्या एका फोटोत कतरिना आणि विकीने बाळाला घेतलं आहे. पिवळ्या रंगाच्या ड्रेसमध्ये कतरिना दिसत आहे तर विकीने पांढऱ्या रंगाचा शर्ट परिधान केला आहे. तर, पांढऱ्या रंगाच्या दुपट्यात गुंडाळलेले बाळ त्यांच्या हातात दिसत आहे. अनेकांनी या फोटोवर कमेंट करत हॅपी फॅमिली,अनेक आशीर्वाद अशा कमेंट केल्या आहेत. मात्र खरं तर हा फोटो AI ने जनरेट केलेला आहे. 

तर, दुसऱ्या एका फोटोत विकी आणि कतरिना यांच्यामध्ये त्यांची आई बसली असून त्यांनी बाळाला घेतलं आहे. तर विकी आणि कतरिना या फोटोत खूपच आनंदी दिसत आहे. विकीची आईदेखील फोटोत दिसत असल्यामुळं अनेकांना हा फोटो खरा वाटत आहे. मात्र हा फोटोदेखील AI ने तयार करण्यात आलेला आहे. या फोटोंवरही विकी-कतरिनाच्या चाहत्यांनी खूप कमेंट केल्या आहेत. 

दरम्यान, बाळाच्या जन्मानंतर विकी आणि कतरिनाने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत ही आनंदाची बातमी दिली होती. “Our bundle of joy has arrived. With immense love and gratitude, we welcome our baby boy. 7th November 2025. Katrina & Vicky, अशी पोस्ट विकीने केली आहे. तसंच, अलीकडे कतरिना आणि बाळ यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला आहे. 

FAQ

प्रश्न 1: बॉलिवूड कलाकार विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांच्याबद्दल कोणती बातमी नुकतीच समोर आली आहे?

उत्तर: विकी कौशल आणि कतरिना कैफ हे अलीकडेच आई-बाबा झाले आहेत. ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कतरिनाने एका गोंडस मुलाला जन्म दिला.

प्रश्न 2: सोशल मीडियावर सध्या काय व्हायरल होत आहे?

उत्तर: विकी कौशल, कतरिना कैफ आणि त्यांच्या बाळाचा एक फोटो व्हायरल होत आहे आणि हा त्यांच्याच मुलाचा फोटो असल्याचा दावा केला जात आहे.

प्रश्न 3: व्हायरल झालेल्या फोटोंमागचे सत्य काय आहे?

उत्तर: विकी आणि कतरिना यांचे बाळासोबत व्हायरल होत असलेले फोटो AI (Artificial Intelligence) ने जनरेट केलेले (तयार केलेले) आहेत, ते त्यांचे खरे फोटो नाहीत.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
katrina kaif and vicky kaushalKatrina Kaif Vicky Kaushal babyBollywood celebrity babyKatrina kaif motherhoodVicky Kaushal fatherhood

