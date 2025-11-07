विक्की अन् कतरिनासाठी खास असलेल्या तारखेशी बाळाचं कनेक्शन, का खास आहे 7 नंबर?

विक्की कौशल आणि कतरिना कैफ पालक झाले आहेत. अभिनेत्रीने शुक्रवारी, 7 नोव्हेंबर रोजी एका मुलाला जन्म दिला. बॉलिवूड स्टार जोडप्याने सोशल मीडियावर एका पोस्टद्वारे ही माहिती शेअर केली. विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांना पहिल्यांदाच पालक झाल्याबद्दल चाहते अन् सहकलाकार अभिनंदन करत आहेत. जरी त्यांनी अद्याप त्यांच्या मुलाची झलक दाखवली नसली तरी, तुम्हाला माहित आहे का की विकी कौशल आणि कतरिना कैफच्या मुलाचे त्याच्या पालकांच्या जन्मतारखेशी एक विशेष नाते आहे?
कतरिना कैफचा जन्म 16 जुलै रोजी झाला होता, तर विकीचा जन्म 16 मे 1988 रोजी झाला होता. दोघांचाही अंकीय क्रमांक 7 आहे आणि मुलाची जन्मतारीख देखील 7 आहे. हा योगायोग आहे की सुनियोजित योजना, हे फक्त जोडपेच सांगू शकतात. आजकाल, अनेक जोडपी ज्योतिषशास्त्राच्या आधारे त्यांच्या मुलाचा जन्म ठरवण्याचा पर्याय निवडतात. 7 क्रमांक असलेले लोक सामान्यतः बुद्धिमान, मेहनती आणि यशस्वी असतात.
विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांनी 2021 मध्ये लग्न केले. त्यानंतरही कतरिना कैफच्या गरोदरपणाच्या अफवा पसरत राहिल्या, पण तिने कधीही काहीही सांगितले नाही. तिने या वर्षी 23 सप्टेंबर रोजी तिच्या गरोदरपणाची घोषणा केली. कामाच्या बाबतीत, कतरिना कैफचा शेवटचा चित्रपट "मेरी क्रिसमस" होता आणि तेव्हापासून ती पडद्यापासून दूर आहे. विकीकडे अनेक प्रोजेक्ट्स आहेत. त्याचा आगामी चित्रपट "लव्ह अँड वॉर" आहे, ज्यामध्ये आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूर देखील आहेत. त्याचा अलिकडेच प्रदर्शित झालेला "चावा" हा चित्रपट समीक्षकांनी प्रशंसा केला आणि बॉक्स ऑफिसवर चांगला कामगिरी केली. हा नवीन चित्रपट कुटुंबाला आणखी मजबूत करेल!