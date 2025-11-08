English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

विकी-कतरिनाचा मुलगा जगात पाऊल टाकताच किती कोटींचा बनला मालक? आकडा ऐकून तोंडात बोट घालाल!

Katrina Kaif:  हा छोटा राजकुमार जगात पाऊल टाकताच किती कोटींचा मालक बनलाय?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 8, 2025, 08:23 AM IST
विकी-कतरिनाचा मुलगा जगात पाऊल टाकताच किती कोटींचा बनला मालक? आकडा ऐकून तोंडात बोट घालाल!
विकी-कतरीना मुलगा

Katrina Kaif: बॉलिवूडचे सर्वाधिक चर्चित असलेले जोडपे विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांनी 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी पहिल्या मुलाचे जगात स्वागत केले. या आनंदाच्या बातमीने चाहत्यांसह संपूर्ण इंडस्ट्री जल्लोष करतेय. हा छोटा राजकुमार जगात पाऊल टाकताच किती कोटींचा मालक बनलाय? पालकांकडून किती संपत्ती त्याला वारशाने मिळेल? याचा आकडा जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.  

Add Zee News as a Preferred Source

कतरिना किती श्रीमंत?

कतरिना कैफ ही एका सिनेमासाठी साधारण 10 ते 12 कोटी रुपये फी घेते. इंडस्ट्रीतली ती टॉप अभिनेत्री आहे. तिचे मासिक उत्पन्न 3 कोटी, तर वार्षिक 30 कोटींहून अधिक आहे. 2019 मध्ये लाँच केलेला 'के ब्यूटी' ब्रँड आज 224 कोटींच्या बाजारमूल्याचा झाला. मुंबईत वांद्रे येथे 8.2 कोटींचा 3 बीएचके, लोखंडवाला येथे 17 कोटींची प्रॉपर्टी आणि लंडनमध्ये 7 कोटींचा बंगला आहे. तिचे एकूण नेट वर्थ जवळपास 240 कोटी रुपये आहे. कतरिनाला आईकडून सर्वाधिक संपत्ती मिळण्याची शक्यता आहे. 

विकीची कमाई  झपाट्याने वाढतेय

विकी कौशलने 'मसान'सारख्या छोट्या बजेट चित्रपटापासून सुरुवात केली. ते 'छावा'साठी 10 कोटी, 'डंकी'साठी 12 कोटी घेतले. ब्रँड एंडोर्समेंट्समधून २-३ कोटी प्रति डील. वार्षिक कमाई 30-40 कोटी. सध्याची एकूण संपत्ती 140 कोटींच्या घरात. 'छावा'ने 790 कोटींचा व्यवसाय करून विकीला सुपरस्टार बनवले. 

लक्झरी लाइफस्टाइल

जोडप्याकडे दोन रेंज रोव्हर (3.28 कोटी + 2.32 कोटी), मर्सिडीज जीएलई (1.15 कोटी), ऑडी क्यू७ (90 लाख) आणि बीएमडब्ल्यू 5जीटी (88 लाख). मुंबईत जुहू येथे सी-फेसिंग आलिशान फ्लॅट (मासिक भाडे 18 लाख) आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, विकी-कतरिना यांची एकत्रित मालमत्ता सुमारे 370 कोटी रुपये आहे. म्हणजे जन्मताच हा छोटा पाहुणा कोट्यवधींचा मालक बनलाय.

कोणाकडे जास्त संपत्ती?

कतरिनाकडे 240 कोटी, विकीकडे 140 कोटी  म्हणजे आईकडे जवळपास दुप्पट संपत्ती आहे. पण दोघे मिळून मुलाला अब्जाधीश बनवणार आहेत. 2021 मध्ये लग्न केलेल्या या जोडप्याने चार वर्षांत कुटुंब पूर्ण केले. चिमुकल्याच्या जन्मानंतर प्रियांका चोप्रा, अर्जुन कपूर, कियारा अडवाणीपासून सर्वांनी विकी-कतरिनाला शुभेच्छा दिल्या. 2025 चा सर्वात मोठा सेलिब्रिटी बेबी असल्याचे म्हटले जातेय.

FAQ 

विकी-कतरिनाच्या मुलाला एकूण किती संपत्ती वारशाने मिळणार?

उत्तर: मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांची एकत्रित मालमत्ता सुमारे ३७० कोटी रुपये आहे. म्हणजे जन्मताच त्यांचा छोटा राजकुमार ३७० कोटींचा वारसदार बनला आहे! ही संपत्ती पालकांच्या चित्रपट फी, ब्रँड एंडोर्समेंट, ब्यूटी ब्रँड आणि प्रॉपर्टीमधून जमली आहे.

आई की बाबा – कोणाकडे जास्त पैसा आहे?

उत्तर: कतरिना कैफकडे सर्वाधिक संपत्ती आहे – जवळपास २४० कोटी रुपये! विकी कौशलकडे सध्या १४० कोटी रुपये आहेत. म्हणजे आईकडे वडिलांपेक्षा जवळपास दुप्पट मालमत्ता आहे. कतरिनाचा ‘के ब्यूटी’ ब्रँड एकटाच २२४ कोटींचा आहे, तर विकीची कमाई ‘छावा’सारख्या हिट चित्रपटांमुळे झपाट्याने वाढत आहे.

त्यांच्याकडे कोणत्या आलिशान गाड्या आहेत?

उत्तर: विकी-कतरिनाच्या गॅरेजमध्ये पार्किंग आहे  रेंज रोव्हर ऑटोबायोग्राफी (३.२८ कोटी)  रेंज रोव्हर व्होग (२.३२ कोटी)  मर्सिडीज-बेंझ जीएलई (१.१५ कोटी)  ऑडी क्यू७ (९० लाख)  बीएमडब्ल्यू ५जीटी (८८ लाख) एकूण फक्त गाड्यांची किंमतच ८ कोटींहून अधिक! याशिवाय मुंबईत सी-फेसिंग आलिशान फ्लॅट (मासिक भाडे १७ लाख), लंडनमध्ये बंगला आणि वांद्रे-लोखंडवाला येथे कोट्यवधींच्या प्रॉपर्टी आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
katrina kaif net worthKatrina Kaif incomekatrina kaif propertyvicky kaushal net worthvicky kaushal property

इतर बातम्या

लोकल प्रवासात तुम्हाला येऊ शकतात अडचणी, रेल्वेची ही अपडेट त...

मुंबई बातम्या