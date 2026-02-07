English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • Katrina Kaif Song: 4 मिनिटांचं ते गाजलेलं गाणं, ज्याच्या शुटींग दरम्यान रक्ताने माखली होती कतरिना!

Katrina Kaif Song: 4 मिनिटांचं 'ते' गाजलेलं गाणं, ज्याच्या शुटींग दरम्यान रक्ताने माखली होती कतरिना!

कतरिना कैफच्या एक आयटम सोन्गची आजही चर्चा होते. त्या गाण्यातील परफॉर्मन्स दिसायला सहज होता मात्र शूटिंगदरम्यान अभिनेत्रीला गंभीर दुखापत झाली होती… नेमकं काय झालं? हे जाणून घेण्यासाठी पुढे वाचा.

प्रिती वेद | Updated: Feb 7, 2026, 05:40 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Kamli Song: बॉलीवूडमध्ये सौंदर्य, अभिनय आणि नृत्य या तिन्ही गोष्टींचा उत्तम मिलाफ म्हटलं की नाव आठवतं ते कतरिना कैफचं. अनेक हिट चित्रपटांमधून तिने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. पण तिच्या करिअरमध्ये काही गाणी अशी आहेत ज्यांनी तिला केवळ अभिनेत्री नव्हे तर उत्कृष्ट डान्सर म्हणूनही लोकप्रिय केलं. त्यात धूम 3 चित्रपटातील ‘कमली’ हे गाणं विशेष ठरलं. प्रचंड ऊर्जा, अचूक स्टेप्स आणि आत्मविश्वासपूर्ण सादरीकरणामुळे हे गाणं आजही चाहत्यांच्या लक्षात आहे. या गाण्यामागे मोठी मेहनत दडलेली होती, जी नंतर समोर आली.

कमली गाण्यातील खास बाब
2013 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या धूम 3 मधील ‘कमली’ गाणं रिलीज होताच सुपरहिट ठरलं. गाण्यातील कतरिनाचे वेगवान मूव्ह्ज, लवचिक शरीरयष्टी आणि स्क्रीनवरील आत्मविश्वासाने प्रेक्षक भारावून गेले. तिच्या डान्समुळे अनेकांनी हे गाणं पुन्हा पुन्हा पाहिलं. हे गाणं केवळ चित्रपटाचा भाग न राहता स्वतंत्रपणेही प्रचंड लोकप्रिय झालं.

या परफॉर्मन्ससाठी कतरिनाने जवळपास 1.5 महिने सातत्याने सराव केला. प्रत्येक स्टेप अचूक व्हावी म्हणून तिने रोज तासन्‌तास प्रॅक्टिस केली. गाणं सहज दिसत असलं तरी प्रत्यक्षात ते खूप कठीण होतं. शरीराचा समतोल, वेग आणि अचूकता सांभाळणे मोठं आव्हान होतं. तिच्या चिकाटीमुळेच परफॉर्मन्स इतका परिपूर्ण दिसला.

बॉडी डबिंग नाकारून स्वतः केले स्टेप्स
कोरिओग्राफर शक्ती मोहन यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, 'गाण्यातील बहुतांश स्टेप्स कतरिनाने स्वतः केल्या. काही धोकादायक स्टंट सोडले तर तिने बॉडी डबलचा वापर करणे टाळले. विशेषतः पाठीला जोराने मागे वाकवण्याचा अवघड स्टेपही तिने स्वतः करण्याचा आग्रह धरला. शूटिंगनंतर तिच्या शरीरावर जखमांचे निशाण दिसत होते, पण तिने हार मानली नाही'.

'सततच्या रिहर्सल आणि शूटिंगमुळे तिला शारीरिक त्रास झाला. अनेक वेळा दुखापत होऊनही ती सेटवर वेळेवर पोहोचत होती. टीमने काही दृश्यांसाठी परदेशातून डबल आणला, पण बहुतांश भाग तिने स्वतः पूर्ण केला. तिच्या समर्पणामुळेच गाणं इतकं प्रभावी बनलं.'

करिअरमधील महत्त्वाचा टप्पा
सुमारे 4 मिनिटांच्या या गाण्याने कतरिनाच्या करिअरला नवी ओळख दिली. प्रसिद्ध गायिका सुनिधी चौहान यांच्या आवाजात सादर झालेल्या या गाण्याला YouTube वर 637 million पेक्षा जास्त views मिळाले. आजही ‘कमली’ हे तिच्या डान्स करिअरमधील सर्वात लक्षात राहणाऱ्या परफॉर्मन्सपैकी एक मानले जाते. मेहनत, जिद्द आणि आत्मविश्वासामुळे हे गाणं चाहत्यांच्या आठवणीत कायम राहिलं.

