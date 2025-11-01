English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कतरिनाचे खासगी क्षण झाले Viral, सोनाक्षी सिन्हा संतापली

Katrina Kaif Private photos leak : गरोदर कतरिना कैफचे प्रायव्हेट फोटो लीक, सोनाक्षी सिन्हाचा संताप व्यक्त!  

Intern | Updated: Nov 1, 2025, 11:00 AM IST
कतरिनाचे खासगी क्षण झाले Viral, सोनाक्षी सिन्हा संतापली

बॉलिवूडमधील सर्वात चर्चित जोड्यांपैकी एक असलेले कतरिना कैफ आणि विकी कौशल लवकरच पालक होणार आहेत. लग्नाच्या साडेतीन वर्षांनंतर दोघंही त्यांच्या पहिल्या अपत्याचं स्वागत करण्यासाठी उत्सुक आहेत. सध्या कतरिनाचा प्रसुती काळ जवळ आला असून, ती मुंबईतील आपल्या घरातच कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवत आहे. पण या शांततेच्या काळातच एक धक्कादायक घटना घडली आहे. झूम टीव्हीने गरोदर कतरिनाचे बाल्कनीत आराम करतानाचे खासगी फोटो लीक केल्याने सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

चाहत्यांचा संताप 'गोपनीयतेचा भंग असह्य आहे!'

कतरिनाचे हे फोटो सार्वजनिक झाल्यानंतर चाहत्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या. सोशल मीडियावर #RespectKatrina हे हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागले असून, अनेकांनी संबंधित मीडिया पोर्टलवर टीका केली आहे. अनेक चाहत्यांनी लिहिलं, “गरोदर स्त्रीच्या खासगी क्षणांवर डोकावणं म्हणजे लज्जास्पद आहे. मीडिया इतकी खालच्या पातळीवर कशी जाऊ शकते?” काहींनी तर या प्रकरणात पोलीस कारवाईची मागणी केली आहे.

सोनाक्षी सिन्हाचा संताप

या घटनेवर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हानेही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. झूम टीव्हीच्या पोस्टवर कमेंट करत ती म्हणाली 'तुम्हाला काय झालं आहे???? तिच्याच घरात एका महिलेचे तिच्या संमतीशिवाय फोटो काढणे आणि ते सार्वजनिक व्यासपीठावर शेअर करणे? हे पूर्णपणे लज्जास्पद आहे. तुम्ही लोक गुन्हेगारांपेक्षा कमी नाही!'सोनाक्षीच्या या वक्तव्याला चाहत्यांकडून प्रचंड पाठिंबा मिळत असून, अनेकांनी तिच्या निर्भीड भूमिकेचं कौतुक केलं आहे.

विकी-कतरिनाचं बाळ – चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

सप्टेंबर महिन्यात कतरिनाने सोशल मीडियावर एक गोड फोटो शेअर करत आपल्या गरोदरपणाची अधिकृत घोषणा केली होती. त्या फोटोत विकी कौशल कतरिनाच्या बेबी बंपकडे प्रेमाने पाहताना दिसत होता, तर दोघेही पांढऱ्या कपड्यांमध्ये त्यांच्या मुंबईतील घरात पोज देत होते. सध्या ती घरी विश्रांती घेत असून, तिची आई आणि बहिणे तिच्या सोबत आहेत. काही अहवालांनुसार, कतरिना तिच्या प्रसूतीसाठी परदेशात जाण्याचा विचार करत आहे, मात्र या बाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

2021 मध्ये पार पडला होता शाही विवाहसोहळा

कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी 9 डिसेंबर 2021 रोजी राजस्थानमधील सवाई माधोपूर येथील सिक्स सेन्सेस फोर्ट बरवारा रिसॉर्टमध्ये सात फेरे घेतले होते. या लग्नाला नेहा धुपिया–अंगद बेदी, कबीर खान–मिनी माथुर, शर्वरी वाघ, मालविका मोहनन आणि इतर जवळचे मित्र उपस्थित होते. त्यांच्या लग्नाच्या गोपनीयतेमुळे तेव्हाही दोघं प्रचंड चर्चेत आले होते. आता पुन्हा एकदा गोपनीयतेचा मुद्दा पुढे आला आहे मात्र यावेळी प्रसंग अधिक गंभीर असल्याचं मानलं जात आहे.

गोपनीयतेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत

सेलिब्रिटींच्या खासगी आयुष्यावर डोकावणं आणि त्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ लीक करणं, ही समस्या नविन नाही. पण एखादी महिला गरोदर असताना तिच्या वैयक्तिक क्षणांचा भंग करणे, हे अधिक गंभीर मानले जात आहे. सध्या सोशल मीडियावर ‘मीडिया एथिक्स’ आणि ‘सेलिब्रिटी प्रायव्हसी’ यावर मोठी चर्चा सुरू आहे. कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी अद्याप या घटनेवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र चाहत्यांकडून मिळणारा पाठिंबा आणि इंडस्ट्रीतील कलाकारांचा विरोध पाहता, या प्रकरणावर लवकरच काही ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

FAQ
कतरिना कैफचे फोटो नेमके कसे लीक झाले?
अलीकडेच झूम टीव्हीने गरोदर कतरिनाचे तिच्या घराच्या बाल्कनीत आराम करतानाचे फोटो शेअर केले. हे फोटो तिच्या संमतीशिवाय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे, ज्यामुळे सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करण्यात आला.

सोनाक्षी सिन्हाने या प्रकरणावर काय प्रतिक्रिया दिली?
सोनाक्षी सिन्हाने संबंधित पोर्टलवर कमेंट करत या कृत्याचा तीव्र निषेध केला. तिने लिहिलं, 'एका महिलेचे तिच्या घरात संमतीशिवाय फोटो काढणे म्हणजे लज्जास्पद आणि गुन्हेगारी आहे.'

कतरिना कैफ आणि विकी कौशल कधी पालक होणार आहेत?
कतरिनाचा प्रसुती काळ जवळ आला आहे. सप्टेंबरमध्ये तिने आपल्या गरोदरपणाची घोषणा केली होती. दोघेही त्यांच्या पहिल्या बाळाच्या स्वागतासाठी सज्ज असून, काही अहवालांनुसार प्रसूती परदेशात होऊ शकते.

About the Author
Tags:
katrina kaidkatrina kaid private photos leak#bollywoodstars #entertainment #bollywoodcelebrity #bollywoodmovies #trendingnews

इतर बातम्या

40 हजार कोटींचा नवा झोल! मल्या, नीरवलाही मागे टाकणारा बंकिम...

विश्व