KBC विजेती महिला अधिकारी अडचणीत; अडीच कोटींच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक

Former Kaun Banega Crorepati Winner Arrested :KBCमध्ये ५० लाखांची विजेती ठरलेली महिला स्पर्धक अटकेत; घटनेने खळबळ उडाली  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 27, 2026, 10:00 PM IST
मुंबई : ‘कौन बनेगा करोडपती’ या लोकप्रिय आणि प्रतिष्ठित क्विझ शोमध्ये ५० लाख रुपये जिंकून देशभरात चर्चेत आलेल्या माजी महिला स्पर्धक आणि तहसीलदार अमिता सिंह तोमर यांना गंभीर भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक करण्यात आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. मध्य प्रदेशातील शेओपूर जिल्ह्यातील पूर मदत निधी घोटाळ्यात त्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप असून, या प्रकरणात सुमारे २.५ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे समोर आले आहे.

अमिता सिंह तोमर या शेओपूर जिल्ह्यातील विजयपूर येथे तहसीलदार म्हणून कार्यरत होत्या. २०२१ साली जिल्ह्यात भीषण पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. या आपत्तीमुळे अनेक नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्यानंतर राज्य सरकारकडून बाधित नागरिकांना मदत म्हणून निधी जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, या निधीच्या वितरणात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.

चौकशीदरम्यान धक्कादायक माहिती समोर आली. पूरग्रस्तांसाठी असलेला निधी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना देण्याऐवजी तो १२७ बनावट बँक खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचे उघड झाले. या खात्यांच्या माध्यमातून सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांची संगनमत असल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे.

या घोटाळ्याप्रकरणी कारवाईचा धडाका सुरू असून, आतापर्यंत २२ हून अधिक अधिकारी आणि संबंधितांना अटक करण्यात आली आहे. अटकेपूर्वीच जिल्हाधिकारी अर्पित वर्मा यांनी अमिता सिंह तोमर यांना त्यांच्या पदावरून हटवले होते. तसेच, अटक टाळण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता, मात्र दोन्ही न्यायालयांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला.

दरम्यान, अमिता सिंह तोमर या २०११ साली ‘कौन बनेगा करोडपती’च्या पाचव्या पर्वात सहभागी झाल्या होत्या. आपल्या बुद्धिमत्ता, शांत स्वभाव आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर त्यांनी ५० लाख रुपयांचा टप्पा गाठला होता. त्या काळात त्या प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरल्या होत्या. ५० लाखांसाठी विचारलेल्या प्रश्नाचे अचूक उत्तर देत त्यांनी मोठी रक्कम जिंकली होती, ज्यामुळे त्या घराघरात परिचित झाल्या होत्या.

एकेकाळी दूरदर्शनवर चमकलेली आणि आपल्या ज्ञानामुळे कौतुक मिळवलेली हीच अधिकारी आता गंभीर आरोपांमुळे अडचणीत सापडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यांच्या अटकेनंतर त्यांना त्यांच्या राहत्या घरातून ताब्यात घेण्यात आले असून, पुढील कारवाईसाठी त्यांची रवानगी शिवपुरी येथील महिला कारागृहात करण्यात आली आहे.

या प्रकरणामुळे केवळ प्रशासकीय वर्तुळातच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. पूरग्रस्तांसाठी असलेल्या निधीमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहारामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या प्रकरणातील सर्व संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

