KBC 17: कोणत्या प्रश्नाचे उत्तर दिल्याने आदित्य बनला करोडपती; जाणून वाटेल आश्चर्य!

KBC 17: अमिताभ बच्चन यांच्या लोकप्रिय क्विझ शो ‘कौन बनेगा करोडपती’ (KBC) च्या 17व्या सीझनला अवघ्या दुसऱ्या आठवड्यात पहिला करोडपती मिळाला आहे. उत्तराखंडचा 28 वर्षीय आदित्य कुमार याने 1 कोटी रुपयांचा प्रश्न अचूक सोडवत इतिहास रचला आणि 7 कोटींच्या प्रश्नाचा धोका पत्करला. पण शेवटी त्याने सावधपणे 1 कोटी घेऊन बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. कोणत्या प्रश्नाचे उत्तर दिल्याने आदित्य कुमारला 1 कोटी रुपये मिळाले? अनेकांच्या मनात उत्सुकता असलेल्या या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेऊया.
आदित्य कुमार सीआयएसएफमध्ये डेप्युटी कमांडर आहे. आदित्य कुमार याने KBC 17 मध्ये आपल्या बुद्धिमत्तेने आणि शांत स्वभावाने सर्वांचे मन जिंकले. 1 कोटी जिंकून आणि 7 कोटींचा प्रश्न खेळण्याचे धाडस दाखवून त्याने इतिहास रचला. त्याचा हा प्रवास तरुण पिढीला मेहनत आणि शिस्तीचे महत्त्व शिकवतो. उत्तराखंडच्या छोट्या गावातून आलेला आदित्य सध्या पंजाबच्या संगरूर जिल्ह्यात सहाय्यक पोलिस अधीक्षक (ASP) म्हणून कार्यरत आहे. UPSC परीक्षेत त्याने चौथ्या प्रयत्नात यश मिळवले आणि 2018 मध्ये 630 वा क्रमांक पटकावला. मला एनएसजी कमांडो बनायचे आहे आणि देशसेवा करायची असे आदित्यने सांगितले. त्याच्या मेहनती आणि शिस्तबद्ध स्वभावाची अमिताभ बच्चन यांनीही प्रशंसा केली.
1 कोटी जिंकल्यानंतर आदित्यने 7 कोटींच्या प्रश्नाचा प्रयत्न केला. त्याच्यासाठी प्रश्न होता: “1930 च्या दशकात भारतात आलेल्या कोणत्या जपानी कलाकाराने ताजमहाल, सांची स्तूप आणि एलोरा लेणी यांचे चित्रण करणारी प्रसिद्ध मालिका तयार केली?” पर्याय होते: A. हिरोशिमा सुगिमोटो, B. हिरोशी सेंजू, C. हिरोशी योशिदा, D. हिरोशी नकाजिमा. सर्व जीवनरेषा संपल्याने आणि उत्तराची खात्री नसल्याने आदित्यने जोखीम न घेता 1 कोटी घेऊन बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. बरोबर उत्तर होते हिरोशी योशिदा.
1 कोटी जिंकल्यानंतर आदित्यने आपल्या पालकांचे आशीर्वाद घेतले, जे प्रेक्षकांमध्ये उपस्थित होते. त्याच्या आईच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले. याशिवाय, त्याला मारुती सुझुकी ब्रेझा कार, दोन वर्षांचा देशी तूप पुरवठा आणि इतर भेटवस्तू मिळाल्या. अमिताभ यांनी त्याच्या शांत आणि बुद्धिमान खेळाचे कौतुक केले, ज्यामुळे हा क्षण अविस्मरणीय ठरला.
KBC हा शो 25 वर्षांपासून सामान्य लोकांना त्यांचे ज्ञान दाखवण्याची संधी देत आहे. आदित्यने त्याच्या खेळातून दाखवून दिले की मेहनत आणि तयारी यश मिळवून देऊ शकते. त्याने जोखीम घेत 7 कोटींचा प्रश्न खेळला, परंतु शिस्तबद्ध निर्णयाने 1 कोटी सुरक्षित केले. त्याचा हा प्रवास अनेकांना प्रेरणा देईल, विशेषतः तरुणांना, जे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सतत प्रयत्न करतात. आदित्यला 1 कोटी जिंकवून देणारा प्रश्न आणि त्याचे उत्तर जाणून घेऊया.
अमिताभ बच्चन यांनी विचारलेला प्रश्न होता: “पहिल्या अणुबॉम्बमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्लुटोनियम घटकाला वेगळे करणाऱ्या शास्त्रज्ञाच्या नावावरून यापैकी कोणत्या घटकाचे नाव देण्यात आले आहे?” पर्याय होते: A. सीबोर्जियम, B. आइन्स्टाइनियम, C. मायटनेरियम, D. बोहलियम. आदित्यने 50-50 जीवनरेषा वापरली, ज्यामुळे सीबोर्जियम आणि बोहलियम हे दोन पर्याय उरले. त्याने सीबोर्जियम निवडले, जे बरोबर उत्तर होते, आणि तो KBC 17 चा पहिला करोडपती ठरला.
