Diljit Dosanjh on KBC 17: दिलजीत दोसांझला नाही आवडला बिग बींचा 'हा' चित्रपट, कारण...

Diljit Dosanjh: पंजाबी गायक आणि अभिनेता दिलजीत दोसांझ अमिताभ बच्चन यांच्या क्विझ रिअॅलिटी गेम शो, कौन बनेगा करोडपती 17 मध्ये सहभागी होणार आहे. या शोचा प्रोमो आधीच आला असून या प्रोमोने चाहत्यांची उत्सुकता भलतीच वाढवली आहे. शोच्या निर्मात्यांनी आगामी एपिसोडमधील एक रंजक क्लिप शेअर केली आहे, ज्यामध्ये दिलजीतचे कौतुक केले जात आहे. दरम्यान, त्याने हे देखील उघड केले की मेगास्टार अमिताभ बच्चन यांचा एक चित्रपट आहे जो त्याला आवडला नाही. गायकाने बिग बींच्या चित्रपटाबद्दल त्याला आवड नसल्याचे कारण देखील सांगितले. कारण कळताच अमिताभ हसु लागले.
काय आहे या प्रोमो मध्ये?
क्लिपमध्ये दिलजीत म्हणतोय, "जेव्हा जेव्हा तुमचा चित्रपट येत असे, तेव्हा मला खूप आनंद व्हायचा की तुम्ही काही उत्तम अॅक्शन करणार आहात... आता ते सर्व संपले आहे. पण, सर, मला तुमचा चित्रपट आवडला नाही, सौदागर." हे ऐकून बिग बी आश्चर्यचकित झाले. दिलजीतने मग त्यांना चित्रपट का आवडला नाही याचे कारण सांगताना म्हटले, "त्या चित्रपटात, सर, अशी घोषणा केली की अमिताभ बच्चनचा चित्रपट येत आहे आणि त्या चित्रपटात तुम्ही गूळ विकत आहात, सर." त्याच्या मजेदार टिप्पणीवर बिग बी हसले.
काय काहाणी होती सौदागर चित्रपटाची?
सौदागर हा 1991 मध्ये सुधेंदू रॉय दिग्दर्शित हिंदी चित्रपट आहे, ज्यामध्ये अमिताभ बच्चन आणि नूतन यांनी मुख्य भूमिका केल्या आहेत. हा चित्रपट नरेंद्रनाथ मित्रा यांच्या 'रसा' या कथेवर आधारित होता. अमिताभ यांनी गुळ विकणाऱ्या व्यापाऱ्याची भूमिका केली आहे. जरी या चित्रपटाला व्यावसायिकदृष्ट्या चांगली कामगिरी करता आली नाही, तरी 56 व्या अकादमी पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट परदेशी भाषेतील चित्रपटासाठी भारतीतून त्याची निवड झाली होती, मात्र चित्रपटाला नामांकन मिळाले नाही. या चित्रपटाने भारतीय चित्रपटसृष्टीतील 'अेंग्री यंग मेन' म्हणून बिग बींना प्रसिद्ध केले.
हे ही वाचा: सुनील शेट्टीने विराट-रोहितच्या ट्रोलर्सना दिले सडेतोड उत्तर, म्हणाला "दोन सामने आणि अचानक..."
कौन बनेगा करोडपती 17 नवीन भाग
केबीसी 17 च्या आगामी भागात, दिलजीत अलीकडील पंजाब पुरांशी संबंधित त्याच्या धर्मादाय कार्याबद्दल चर्चा करताना दिसणार आहे. तो होस्टशी एक मजेदार संवाद देखील साधेल. हा भाग 31 ऑक्टोबर रोजी रात्री 9 वाजता सोनी टीव्हीवर प्रदर्शित प्रसारित होईल.
दिलजीतचे अगामी चित्रपट
अलीकडेच हा पंजाबी गायक अभिनेता हर्षवर्धनसोबत 'एक दिवाने की दिवानीयत'मध्ये दिसला. लवकरच तो 'द ताज स्टोरी' 'हक' आणि 'हेल्लो कौन' या चित्रपटांमध्ये झळकणार आहे.
FAQ